Lali Espósito apareció en Gelatina, mostró su anillo de compromiso y dejó sin palabras a Pedro Rosemblat

Lali Espósito arrancó el 2026 con una noticia que dejó atónitos a sus fanáticos. “Nos casamos”, comentó en una publicación de Instagram el 14 de enero en la que mostró, orgullosa, el anillo de compromiso que recibió de su novio Pedro Rosemblat. Si bien hasta el momento se desconoce cuáles son los planes que tienen para la boda, en las últimas horas la pareja protagonizó un romántico momento que se volvió viral. ¿Qué pasó? La cantante apareció de sorpresa en el streaming Gelatina, hizo referencia a su casamiento y dejó al conductor sin palabras.

Durante la emisión del lunes 2 de marzo del programa Industria Nacional, Pedro Rosemblat hizo un comentario que desconcertó a más de uno. “Viejo, paren con los anillos, ya lo expliqué. En un rato lo explico de vuelta, pero paren”, expresó. Tras una pausa, bajo una pícara sonrisa, levantó la mano derecha y dijo: “Por ahí piensan que este anillo tiene algo que ver con eso”. Pero antes de que alguien pudiera cuestionarlo, advirtió que detrás de cámara sucedía algo y lanzó: “Uy, cag***s”.

Lali apareció en Gelatina y mostró su anillo de compromiso (Foto: Captura de video)

Acto seguido, apareció Lali Espósito en escena. Lo abrazó, levantó la mano para mostrar su anillo de compromiso y dijo: “¿Esto quieren, zo***? ¿Ver esto?“. Sin ningún tipo de reparo, mostró la joya de oro con dos piedras preciosas incrustadas, una circular con apariencia de diamante y otra de corte cuadrado en tono aguamarina, que adorna su dedo anular derecho. Incluso hasta pidió que hicieran zoom a la cámara para que se la pudiera apreciar mejor. ”Esto tuvo un laburo de producción increíble también, mirá“, siguió. Rosemblat no hizo ningún comentario, pero su sonrisa y su cara colorada hablaron por él.

“¡Viva los novios!”, gritó alguien detrás de cámara y Espósito no tardó en replicar la frase. Pero eso no fue todo: tomó la cara de su novio, le giró la cabeza y le dio un beso en la boca, delante de todos los presentes y también de la audiencia. “¡Aguante Gelatina!”, gritó antes de regresar al backstage.

La cantante no lo dudó y besó a su novio en plena transmisión del streaming (Foto: Captura de video)

El nerviosismo del conductor fue evidente, pero tampoco se ocupó de ocultarlo. “Gracias, Mariana. Listo, ya está, bien”, lanzó. “Estoy comodísimo”, expresó con un tono irónico. “Me desorbitaste el chat, Mariana”, admitió antes de retomar la programación.

La escena no tardó en viralizarse en las redes sociales y los fanáticos de la pareja no tardaron en reaccionar. “Se te notó cómodo, dijo nunca nadie”; “Mis dos cosas favoritas: Lali y Pepe incomodísimo”; “¡Vivan los novios! La ternura que me generan los nervios de Pepe"; “Amo que Pepe se ponga rojo”; “Y se sigue poniendo colorado. Los amamos” y “Lo fácil que Lali hace que Pepe sea un tomate” fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en X.

Las reacciones de los fans al romántico momento de Lali y Pedro Rosemblat en el streaming (Foto: X)

Aunque por el momento no trascendió si los enamorados pusieron fecha para el casamiento o si habrá o no fiesta, lo cierto es que varios cantantes ya se postularon para musicalizar el evento: desde Luck Ra y Cazzu hasta Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda!. Se desconoce si ya empezaron con los preparativos, por lo pronto la intérprete de “Disciplina” se prepara para presentarse por primera vez en su carrera en el estadio de River. Tocará el 6 y 7 de junio y las entradas ya están agotadas.