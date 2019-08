I Am the Night, una serie sobre el lado oscuro de Los Ángeles

India Eisley y Chris Pine, en la miniserie I Am the Night

I Am the Night (Estados Unidos/2019). Creadores: Sam Sheridan y Patty Jenkins. Elenco: Chris Pine, India Eisley, Jefferson Mays y Connie Nielsen. Disponible: TNT series. Nuestra opinión: buena

"El poder nunca cambia. No tiene nada que ver con lo que está bien o mal, con lo justo o la verdad". Esa declaración grandilocuente marca el tono general de la miniserie I Am the Night, producida por Patty Jenkins, la directora de la exitosa película Mujer maravilla que le permitió concretar el proyecto largamente postergado de contar, con muchas licencias poéticas, la vida de su amiga Fauna Hodel. Además de ponerla en contacto con Chris Pine, uno de los protagonistas del film de superhéroes y de esta ficción televisiva de seis episodios que emite TNT series.

Ambientada a mediados de los años sesenta la acción de I Am the Night transcurre mayormente en Los Ángeles, territorio de estrellas de cine, secretos oscuros y aquellos lo suficientemente desesperados por intentar descubrirlos. Ahí a aparece Jay Singletary (Pine), un periodista de pasado ilustre y presente desastroso. Veterano de la guerra de Corea con evidentes secuelas psicológicas traídas del conflicto bélico, Jay está en un constante estado de agitación. Ya sea por su adicción a las drogas o sus intentos por recuperar algo de la dignidad de su profesión, a Pine le toca la difícil tarea de hacer tolerable la intensidad de su personaje. Y aunque en general lo consigue es más por su oficio que por los guiones que entremezclan los derroteros de Jay con los de Pat, una joven que hasta los 16 años creyó que su madre adoptiva era su madre biológica, una mujer de raza negra que la crió insistiendo en que piel apenas cobriza de la chica se la debía al padre blanco que nunca conoció.

Esa línea argumental basada en la biografía de Hodel permite que la miniserie combine los elementos del policial noir con el drama social, al mostrar el racismo de la época. La mezcla prometedora logra sacar solo los aspectos más superficiales de ambos géneros.

Con más de un punto de contacto con la película Barrio Chino de Roman Polanski, gracias a una puesta en escena prodigiosa y la notable dirección de Jenkins, Carl Franklin y Victoria Mahoney (cada uno a cargo de dos episodios), I Am the Night sí consigue transmitir el enrarecido ambiente que se esconde detrás de las luces y los brillos de la ciudad del cine.