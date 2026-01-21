Idris Elba: los secretos de la adictiva serie policial que protagoniza y el rol de su padre en la construcción del personaje

En 2023, Apple TV+ lanzó la primera temporada de Hijack, una serie en la que un experto en negociaciones llamado Sam Nelson (Idris Elba) debía lidiar con una toma de rehenes a bordo de un vuelo comercial. Tres años después, la plataforma de streaming lanza una nueva temporada de esta serie, que ubica al protagonista en un escenario aún más complejo. Y para saber los secretos detrás de la realización de este policial, LA NACION dialogó con Idris Elba.

Expreso a Berlín

Pasaron varios años desde que Sam supo controlar al grupo de asaltantes que secuestraron el vuelo que se dirigía de Dubái a Londres. Sin embargo, cabos sueltos y otros fantasmas no dejan de perseguir al negociador, quien avanza en su investigación sobre lo sucedido. En ese camino, Sam llega hasta Berlín, una importante ciudad que se convertirá en el telón de fondo de una delicada misión. Mientras viaja en uno de los subtes que pueblan la ciudad alemana, el protagonista comienza a notar comportamientos extraños por parte de algunas personas y poco después él descubre que, una vez más, se encuentra en el ojo de la tormenta. El subte es secuestrado y como parece ser un destino inevitable, Sam se encontrará en una delicada posición en la que tendrá que evitar la muerte de decenas de inocentes. Sin embargo, una contundente vuelta de tuerca colocará al protagonista en una posición absolutamente inesperada.

Hijack, segunda temporada captura

Ante todo, uno de los aspectos más valiosos de los nuevos episodios es ver qué sucedió con Sam durante el tiempo que transcurrió entre la primera y la segunda temporada. El propio Idris Elba aseguró que el arco evolutivo de Sam “estuvo presente en las primeras conversaciones” del equipo, y agregó: “Queríamos resolver algunas preguntas que habían quedado sin respuesta desde la primera temporada. ¿Qué le pasó a Sam? ¿Adónde fue? Eso se convirtió en el proceso creativo. Una vez que lo resolvimos, hubo muchas discusiones al respecto. Él es un profesional, su vida es muy distinta, así que examinamos cómo respondió al trauma de ser amenazado. Así fuimos trabajando las capas de Sam”.

La decisión de ambientar la trama adentro de un vagón fue clave en la búsqueda de no repetir la fórmula del primer año. Si bien se trata nuevamente de un vehículo en movimiento, las dimensiones y los riesgos que implica la acción a bordo de un subterráneo son muy distintas en comparación al avión que servía como marco para los capítulos anteriores. “Lo que es interesante de la temporada uno es que fue un juego de ajedrez. Pero ahora, en este tren, tenemos más espacio, estamos en movimiento. Cuando se trata de un lugar reducido, la cámara está muy cerca y a unos centímetros de tu cara. Por eso a veces veía las tomas y me daba cuenta que había que repetir porque yo estaba forzando todo demasiado, ya que la gente sabe cómo se siente esta cercanía. Todo ese trabajo fue algo muy interesante para mí”, cuenta Elba.

Por último, elegir a Berlín como la ciudad en la que Sam tiene una nueva misión también le agrega una capa extra de riqueza a la aventura. “Cada país tiene su propia forma de reaccionar ante una amena terrorista, y en ese sentido Alemania era interesante. La realidad es lo más difícil de recrear; la gente anda en subte a diario, y si no construís bien eso, el público lo advierte. Por otra parte, Sam no tiene amigos en este lugar, tampoco familiares, entonces dramáticamente eso lo ubica en otra posición”.

El encanto

En una línea sucesoria de héroes de acción, a Sam Nelson cuesta encontrarle padres directos. Por la naturaleza de las crisis que maneja, Sam podría ser un hijo de John McClane. En otro sentido, este personaje también podría ser fácil de asociar a Jack Bauer, el mítico agente de 24. Sin embargo, él tiene algo distinto de todos ellos, un elemento más craneal y menos visceral, que lo lleva a lidiar con las presiones desde un lugar mucho más estratégico. “Él es alguien muy frágil, muy humano. No es un experto en peleas ni en armas, Sam piensa todo y tiene muchísimo coraje. Recuerdo decir antes que era insoportable, porque a veces querés que se quede quieto, pero nunca lo va a hacer. Se trata de un héroe y eso lo hace atractivo”.

Hijack, serie que protagoniza Idris Elba Apple TV+

Sobre el final de la charla, el actor no quiere despedirse sin mencionar a quien, según él, fue clave en su construcción como actor. “Mi padre fue alguien crucial, me dijo cosas que pusieron todo en perspectiva. Él sabía que iba a partir y me dijo algo que me inspiró, sobre aprovechar todos los momentos que pudiera”.

La segunda temporada de Hijack se encuentra disponible en Apple TV+