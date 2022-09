Invasión secreta: primeras imágenes de Emilia Clarke en el set de filmación de la nueva producción de Marvel

escuchar

Los planes actuales de la estrella de Game of Thrones, Emilia Clarke, se focalizan en su papel para la nueva serie de Marvel para Disney+, Invasión Secreta, donde interpretará a un personaje del que muy poco se sabe.

En la flamante producción, la actriz compartirá set con actores de la talla de Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Olivia Colman, Martin Freeman y Cobie Smulders. Clarke será la cuarta estrella de Game of Thrones en unirse al Universo Cinematográfico Marvel, después de la aparición de Peter Dinklage en Vengadores: Infinity War y los papeles de Kit Harington y Richard Madden en el film Eternals.

En Invasión Secreta, Samuel L. Jackson retoma su famoso papel como Nick Fury al que se le unirá Ben Mendelsohn en la piel de Skull Talos; ambos personajes ya compartieron escenas juntos en Capitana Marvel y Spider-Man: Lejos de casa. A primera vista, esta propuesta de thriller de acción dista mucho de los otros contenidos de superhéroes que ofreció Disney+ en los últimos dos años. Intriga, disparos y persecuciones son algunos de los aspectos que adelanta el trailer de esta producción inspirada en los cómics del mismo nombre. La serie también contará con el regreso de Cobie Smulders como Maria Hill y Martin Freeman como Everett Ross; los personajes que interpretarán Colman y Clarke aún no están confirmados y se mantienen bajo siete llaves.

Ambientada durante The Blip, Invasión secreta seguirá una nueva y peligrosa amenaza para la Tierra planteada por un grupo rebelde de Skrulls después de que se vuelven contra los superhéroes del mundo. Click News Media/The Grosby Grou

Su estado de salud luego de los aneurismas

Emilia Clarke sufrió dos aneurismas cerebrales que amenazaron su vida mientras formaba parte de la exitosa serie Game of Thrones. El primero de los episodios sucedió en 2011 y, el segundo, en 2013. En las dos ocasiones la actriz debió recurrir a la asistencia médica, y luego a un largo período de recuperación. Clarke se refirió públicamente a estos difíciles momentos que atravesó con su salud por primera vez en 2019, y ahora asegura estar completamente recuperada.

Según relató la propia actriz durante una entrevista en el programa Sunday Morning de la BBC, debido a los aneurismas, perdió partes de su cerebro. “Pertenezco a la muy, muy, muy pequeña minoría de gente que puede sobrevivir a esto”, aseguró. Consciente de que el episodio podría haberle costado la vida, Clarke se siente agradecida por la recuperación.

A partir de su problema de salud, la actriz decidió comprometerse con diversas causas solidarias y fue la primera embajadora global de Nursing Now, una campaña que busca poner en valor el trabajo de las enfermeras y que cuenta con el apoyo de Kate Middleton. En 2019 fundó su propia organización benéfica SameYou, que busca concienciar acerca de la importancia de la neurorehabilitación.

Su paso por el teatro

A lo largo de los más de ocho años que duró Game of Thrones, Clarke compaginó su trabajo en la serie con obras de teatro -la adaptación para Broadway de Breakfast at Tiffany’s y películas como Terminator: Génesis. Su carrera dio un paso más cuando protagonizó la comedia navideña de Netflix con guion de Emma Thompson, Last Christmas.

La actriz también formó parte del elenco de La gaviota, la obra de Anton Chéjov, que se estrenó el 6 de julio en el Teatro Harold Pinter, del emblemático circuito en el West End londinense. La obra, en la que interpreta a Nina, uno de los personajes principales, marcó su debut en una sala teatral de Inglaterra.

“La oportunidad de interpretar a Nina en La gaviota y en un escenario del West End con un director increíble, elogiado y aplaudido como Jamie Lloyd, ha sido una especie de experiencia profunda”, destacó. “Es atrevido tomar una obra tan querida y conocida como esta y hacer una puesta en un formato moderno, sencillo y desnudo”, contó. “Es por eso que hacer teatro es tan excitante.” La británica se muestra entusiasmada tanto con sus proyectos arriba de las tablas como adelante de las cámaras.