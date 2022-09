Famosos furiosos con los paparazzi por la privacidad de sus hijos: la última, Shakira

escuchar

Vemos como algo habitual que los famosos publiquen en las redes sociales fotos de lo que pasa en sus vidas e incluso llegamos a convertirnos en espectadores de una especie de reality show protagonizado por las estrellas del momento. Muchos se encargan de mostrar su día a día, el de su familia e incluso el de sus hijos recién nacidos, pero otros, en cambio, son reacios a hablar de su vida privada y, mucho más, compartirla con millones de personas que juzgan cada paso a través de una pantalla.

Hartos de ser perseguidos por los paparazzi y de que estos invadan su privacidad y la de sus hijos, algunos famosos ya han denunciado públicamente la situación. En 2013, las actrices Halle Berry y Jennifer Garner llegaron a pedir a la Justicia de los Estados Unidos la aprobación de una ley para proteger a sus herederos de las cámaras. “No quiero que una pandilla de fotógrafos gritones, sin modales ni respeto por la legislación vigente, que acampan todos los días, a todas horas, delante de donde quiera que estemos, traumatice a mis hijos”, declaró Garner a la prensa.

Y la última en hablar públicamente de esta situación ha sido Shakira, que recientemente lamentaba en una entrevista. “No hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa”, sostuvo en una entrevista en Elle. Ella no es la primera (ni será la última) en denunciar el acoso constante de los fotógrafos, que se niegan a respetar el deseo de estos por no mostrar públicamente a sus hijos . Esto es lo que algunas celebrities han dicho al respecto.

Blake Lively y Ryan Reynolds

Blake Lively y Ryan Reynolds, una de las parejas más queridas de Hollywood, anunció el pasado 15 de septiembre que estaba esperando su cuarto hijo. Una noticia que mandó directamente a la pareja al foco de los paparazzi. Aunque la actriz posó con una visible pancita de embarazada en una alfombra roja, confirmación suficiente para muchos, varios fotógrafos se plantaron en la puerta de su casa para conseguir las imágenes más buscadas. La intérprete denunció el acoso al que se estaba viendo sometida por la prensa: “Aquí hay fotos de mi embarazada en la vida real para que los 11 hombres que esperan fuera de mi casa para verme me dejen en paz. Nos asustan a mí y a mis hijos”, escribió en su cuenta de Instagram.

El matrimonio es uno de los más discretos en lo que respecta a su vida privada. Aunque ellos no se ocultan, sí han querido mantener a sus hijos lejos de los focos. Solo han posado una vez ante las cámaras con ellos, fue en 2016, en la entrega de la Estrella de la Fama al actor, cuando por entonces solo tenían dos hijos. En 2021, Lively denunció que una cuenta de Instagram había publicado una foto con ellos. Finalmente, y con el apoyo de sus seguidores, consiguió que se borrase la imagen.

Zayn Malik y Gigi Hadid

A letter from a Mamma 💜 pic.twitter.com/Ly7zqxFXro — Gigi Hadid (@GiGiHadid) July 6, 2021

Nueve meses después de dar la bienvenida a su única hija, Khai, y tras vivir todos ellos en una granja, en donde disfrutaron de la privacidad hasta julio de 2021, la modelo Gigi Hadid publicó, a través de su cuenta de Twitter, una extensa carta dirigida a la prensa. En ella pedía a los fotógrafos y a los medios de comunicación que no mostraran la cara de su hija: “Nosotros intencionalmente no hemos mostrado la cara de nuestra hija en las redes sociales. Nuestro deseo es que ella pueda mostrarse al mundo cuando sea mayor de edad de la manera que quiera y que viva una infancia lo más normal posible, sin preocuparse de una imagen pública que no ha elegido”. Hadid y Malik, cantante que saltó a la fama con el grupo One Direction, no están juntos desde octubre de 2021, pero su opinión al respecto sigue siendo igual de firme y ambos aún no han compartido ninguna foto en la que se vea el rostro de la niña.

Joe Jonas y Sophie Turner

Joe Jonas y Sophie Turner junto a su pequeña Willa, en una salida familiar Splash News/The Grosby Group

La actriz de Games of thrones Sophie Turner y el cantante Joe Jonas siempre han mantenido su vida privada alejada de su vida profesional. En marzo de 2021, unos fotógrafos robaron unas imágenes de su primogénita Willa, algo que molestó a la intérprete y que denunció en sus redes sociales. “Ayer algunos paparazzi lograron tomar una foto de mi hija y de mí. Solo quiero decir que la razón por la que no estoy publicando fotos de ella y asegurándome de que podemos evitar a los fotógrafos a toda costa es porque no quiero que esas imágenes circulen por ahí. Es mi hija y no pidió tener esta vida. Me parece espeluznante que hombres mayores tomen fotografías de un bebé sin su permiso. Estoy muy enfadada y disgustada”, afirmaba en su cuenta de Instagram.

Javier Bardem y Penélope Cruz

Penélope Cruz y Javier Bardem

El matrimonio de actores españoles denunció a la revista francesa Voici tras difundir imágenes en el verano de 2021 de sus dos hijos sin pixelar y sin autorización bajo el título: “Penélope Cruz y Javier Bardem. Sus vacaciones, un juego de niños”. Finalmente, un tribunal francés declaró a favor de la pareja y sentenció que hubo intromisión en su vida y, sobre todo, en la de sus dos hijos, Luna y Leonardo.

Meghan Markle y Harry

Harry y Meghan Markle Rolf Vennenbernd - DPA

A pesar de ser personas públicamente reconocibles, sobre todo por el rol que desempeñaba Harry en la monarquía británica y Meghan Markle siempre han mantenido lejos de los focos a sus hijos. Tan solo han posado en contadas ocasiones y, casualmente, cuando todavía desempeñaban funciones relevantes dentro del reinado. Cuando solo tenían a su primer hijo, por lo que no se les ha fotografiado en público como una familia de cuatro. La primera vez que posaron ante las cámaras con su primogénito, Archie, fue a los pocos días de su nacimiento en 2019. La siguiente, durante un viaje a Sudáfrica en septiembre de ese mismo año. Tras abandonar sus funciones dentro de la familia real, el matrimonio decidió no posar ante los medios con su segunda hija recién nacida, y no publicaron el primer retrato de Lilibet hasta un año después, justo para celebrar su primer cumpleaños, el pasado mes de junio. Su decisión de no mostrarles la llevan hasta el final: en julio de 2020, los duques de Sussex demandaron a una agencia de fotos tras tomar imágenes del primogénito del matrimonio mientras el pequeño jugaba en un jardín. Se vendieron bajo el reclamo de haber sido realizadas en público y acabaron aparecieron en una revista alemana. Finalmente, la pareja ganó la demanda y los responsables tuvieron que eliminar cualquier rastro de las imágenes.

George Clooney y Amal Clooney

George y Amal Clooney The Grosby Group

En 2021, el actor George Clooney mandó una carta formal a los medios de comunicación pidiendo que dejaran de publicar fotografías de sus gemelos, Alexander y Ella, de cuatro años. La estrella de Hollywood explicó en la misiva que entendía que le hiciesen fotos a él por ser famoso, pero pidió que en las imágenes captadas no aparecieran sus hijos, nacidos en 2017 fruto de su relación con la abogada Amal Clooney. La única intención del matrimonio es la de protegerles de los posibles peligros derivados del trabajo de ella, que es abogada en importantes casos de terrorismo. “Debemos tomar todas las precauciones posibles para mantener a nuestra familia a salvo”, explicó Clooney.

La última en hablar: Shakira

Shakira en una de sus últimas salidas con sus hijos, que obviamente no pudieron esquivar a los paparazzi Mega/The Grosby Group