Secret Invasion: Emilia Clarke deja atrás Game of Thrones y se suma a la nueva serie de Marvel y Disney+

Emilia Clarke confirmó su participación en Secret Invasion, serie de Marvel Studios para Disney+. Pese a haber revelado que estará en la ficción, la intérprete aseguró estar “asustada” por las medidas de seguridad y secretismo del estudio y no dio detalles sobre su personaje.

“Ya estoy asustada”, dijo en una entrevista con Jimmy Fallon. “Las primeras personas con las que hablé de Marvel fueron del equipo de seguridad y estoy convencida de que hay un hombre fuera de mi casa. Hubo un coche estacionado allí durante mucho tiempo, y lo juro por Dios, está de incógnito”, bromeó.

La ficción estará basada en la historia de los cómics de los Skrulls, alienígenas que ya aparecieron en Capitana Marvel, que se infiltran en la Tierra y se transforman en superhéroes famosos de Marvel. Clarke se une así a los confirmados Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn, quienes retomarán sus papeles de Nick Fury y Talos respectivamente. El reparto también cuenta con Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Killian Scott, Christopher McDonald y Carmen Ejogo en roles aún desconocidos.

Clarke será la cuarta estrella de Game of Thrones en unirse al Universo Cinematográfico Marvel, después de la aparición de Peter Dinklage en Vengadores: Infinity War y los próximos papeles de Kit Harington y Richard Madden en Eternals, que llega a las salas el 5 de noviembre.

Desde el final de Game of Thrones en 2019 Clarke apareció en Bajo sospecha, Last Christmas y Murder Manual. Actualmente está inmersa en The Amazing Maurice, película de animación en la que participa como actriz de doblaje. Clarke también figuró en otras grandes franquicias como Star Wars, donde se dejó ver en el spin-off sobre Han Solo, y en Terminator Genisys, un fallido intento de reiniciar la saga de ciencia ficción.

Europa Press