House of the Dragon: la precuela de Game of Thrones tiene dos nuevas protagonistas

La Casa del Dragón (House of the Dragon), precuela de Game of Thrones, ya inició su rodaje y sigue sumando nombres a su reparto. Las últimas en incorporarse al proyecto fueron Milly Alcock y Emily Carey, que encarnarán a Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower respectivamente.

“La actriz Milly Alcock dará vida a la princesa Rhaenyra Targaryen en su juventud. Primogénita del rey, de pura sangre Valyria y jinete de dragones, se podría decir que Rhaenyra nació con todos los atributos posibles, salvo el hecho de ser un chico”, anunció HBO.

“Emily Carey interpretará a Alicent Hightower en sus años juveniles. Hija de Otto Hightower, Mano del Rey, todo el mundo la reconoce como la mujer más bella de los Siete Reinos. Criada en la Fortaleza Roja, como parte del séquito del rey, domina las artes cortesanas y sabe moverse en los entresijos políticos”, reveló la cadena.

El trabajo más reciente de Alcock es la serie internacional El crepúsculo junto a Ewen Leslie. Milly también compartió pantalla con Leslie en la cuarta temporada de Fighting Season. Además, coprotagonizó junto a Tim Minchin la aclamada Upright.

Participó en otras producciones televisivas como Les Norton, Pine Gap, Recokning junto a Sam Trammel y Aden Young, la tercera temporada de Janet King, Wonderland y la última temporada de A Place to Call Home. También formó parte del elenco del corto Furlough de Phoebe Tonkin.

Carey es mundialmente conocida por su papel de la joven Diana en Wonder Woman, dirigida por Patti Jenkins y protagonizada por Gal Gadot. También participó en Sed de revancha y Casualty. Además, interpretó a la joven Lara Croft en Tomb Raider, junto a Alicia Vinkander. Próximamente aparecerá en The Lost Girls.

La Casa del Dragón (House of the Dragon), basada en Fuego y sangre de George R.R. Martin, se ambienta 300 años antes de Game of Thrones y cuenta la historia de la casa Targaryen. La producción se centrará en la etapa del reinado de Viserys I tras heredar un reino pacífico de manos de su abuelo Jaehaerys I. La primera temporada de diez episodios llegará a HBO en 2022.

Europa Press