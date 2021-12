Killing Eve anticipa su final: las primeras imágenes de la última temporada de la serie

“Pensaste alguna vez en qué habría pasado si no hubiésemos hecho lo que hicimos?”, pregunta la temeraria Eve Polastri (Sandra Oh) a Villanelle, la psicópata a la que da vida Jodie Comer, en las primeras imágenes del trailer de la temporada final de Killing Eve. Y comienzan las especulaciones.

El adelanto de los nuevos episodios, que serán los definitivos dentro de la cuarta y última entrega de la serie, advierte a los fanáticos de que no esperen un final feliz. O sí.

La última parte de la historia de suspenso y comedia negra tendrá su estreno en febrero de 2022 y seguirá a las protagonistas después de que en el desenlace de la temporada 3 optaran por tomar caminos separados.

El trailer comienza con una imagen de Eve y Villanelle de pie, espalda con espalda, en el Tower Bridge de Londres, donde finalizó la temporada anterior. Allí se preguntan cuál hubiese sido su destino de no haber seguido la vida que eligieron. A continuación puede verse un resumen visual de los sucesos más relevantes del conjunto de la historia, con la voz en off de Carolyn (Fiona Shaw) que sentencia: “Las personas como nosotros no están hechas para unas vidas felices con finales felices”.

El adelanto solo brinda breves destellos de la temporada 4, incluidas tomas de dos nuevos personajes femeninos. En una secuencia, también se ve a Carolyn escupiendo a alguien en una actitud grotesca.

Hacia el final, Eve pasea por un sendero junto al mar en un vehículo adaptado para personas con problemas de movilidad mientras Villanelle camina a su lado. “¿Querés subirte?”, pregunta Polastri antes de desaparecer de la escena y dejar a su coprotagonista al volante.

En los últimos días, BBC América también dio a conocer un teaser de la cuarta temporada de la serie en el que varios elementos de la ficción arden entre el fuego, como el vestido rosa de Villanelle o la máscara animal.

Creada por la británica Phoebe Waller-Bridge y basada en las novelas de Luke Jennings, la serie ganó éxito y popularidad gracias a su ritmo, diálogos ágiles, humor negro, música bien elegida y giros de guion para lograr una combinación de gran nivel.

A lo largo de los años la serie obtuvo una larga lista de nominaciones y premios, como en los Emmy, por mejor serie de drama y mejor guion; los Globo de Oro, como mejor serie de drama y varios British Academy Television Awards, entre muchos otros reconocimientos.

Aquellos que se enamoraron de Killing Eve podrán ver a lo largo de los ocho episodios que se filmarán en los próximos meses cuál es el destino final de Polastri y la asesina Villanelle, en una despedida que promete ser épica.