Kim Cattrall contó cómo fue su vuelta a And Just Like That, y cuál fue su exigencia

And Just Like That ya se encuentra a disposición del público. La segunda temporada de la secuela de Sex and the City está disponible a través de HBO Max, y los fans de esta saga celebran el reencuentro con Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristen Davis). Y la frutilla del postre, será que en el episodio final hará su aparición la cuarta amiga del grupo, Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall. Y en una entrevista, la actriz explicó cómo fue la negociación para concretar su esperado regreso.

Sex and the city

Como es sabido, ella aparecerá solamente durante una escena, pero detrás de eso se escondió una ardua negociación. En el marco de una nota en el ciclo televisivo The View, Kim Cattrall se refirió a su vuelta a And Just Like That. La actriz contó que mientras los nuevos capítulos se encontraban en preproducción, un día recibió un mensaje desde la cúpula de HBO, en el que se le preguntaba “¿qué podemos hacer?” , en referencia a su regreso. En ese momento, ella se mostró muy interesada.

Sarah Jessica Parker vs Kim Cattrall: de amigas a enemigas públicas The Grosby Group

Cattrall no quiso profundizar en cuál fue su respuesta, pero la intérprete reveló una condición clave. “Una de las cosas que pedí, fue que trajeran a bordo a Pat Field, porque sentía que si iba a volver, tenía que hacerlo luciendo el estilo por el que Samantha era reconocida. Tenía que insistir con eso, y finalmente se dio”.

La mencionada Pat Field es la estilista que trabajó al personaje de Samantha durante todos los años que duró la versión original de Sex and the City , y también sus películas. Una vez que terminó esa serie, Field continuó trabajando junto a Cattrall en uno de sus siguientes proyectos, la serie Glamorous.

La vuelta de Samantha

Kim Cattrall Archivo

Según reveló Variety a comienzos de junio, Cattrall grabó su breve participación el 22 de marzo último en Nueva York. En la escena se la verá de nuevo como Samantha Jones manteniendo una conversación telefónica con Carrie Bradshaw. La publicación de Hollywood anticipó que no hubo ni habrá contacto alguno entre Cattrall y las otras tres protagonistas de Sex and the City y su secuela, y la actriz tampoco habló con el productor ejecutivo de la serie, Michael Patrick King.

No se anticiparon hasta ahora detalles de la conversación que formará parte de la trama del episodio final de la nueva temporada de And Just Like That, cuyo primer episodio ya se encuentra disponible en HBO Max.

Samantha junto a Carrie

Quienes vieron la primera temporada de And Just Like That saben que a lo largo de su desarrollo Carrie y Samantha intercambiaron varios mensajes de texto. Luego de que Cattrall decidiera en 2017 tomar distancia definitiva de Samantha Jones, disconforme con el modo en que iba a ser retratado en un tercer largometraje de Sex and the City (proyecto que nunca se concretó), King y su equipo de guionistas tradujeron ese distanciamiento en And Just Like That mudando a Samantha a Londres. Desde allí, Cattrall retomará su personaje frente a las cámaras, con el teléfono en la mano, conversando una vez más con Carrie, pero sin verse las caras en ningún momento.

Una curiosa confesión

Kim Cattrall y su pareja Russell Thomas

“Mi sexualidad se despertó tarde”, reveló Cattrall al recordar sus citas a comienzos de sus cuarenta. “Ese período de tiempo fue para tener relaciones en las que la experimentación era algo que estaba disponible, entonces fue muy divertido para mí”, amplió la pareja de Russell Thomas, con quien está en un vínculo desde hace siete años.

Por otro lado, la actriz aconsejó a su público a pedir lo que necesitan en el plano sexual. “Hay que animarse a decir lo que uno quiere en esa situación, hay que mostrarlo”, dijo y amplió: “Muchos hombres no tienen ni idea, ni siquiera de anatomía, y lo saben, pero tienen que saber qué es lo que funciona para la mujer con la que están”. Además, la actriz aseguró que son muchas las mujeres que atraviesan momentos de “nerviosismo” en su vida íntima. “O están ansiosas o no hicieron la tarea respecto a lo que necesitan para pasarla bien. La sexualidad no pasa solo por tener hijos, o por sacarse las ganas, pasa por expresar algo de una manera muy, muy íntima”, manifestó.

