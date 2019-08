La Casa de las Flores 2: cuándo se estrena y cuál será la trama

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2019 • 16:04

El 2018 fue el año de las series mexicanas: al exitazo de la historia de vida de Luis Miguel le siguió el de La casa de las flores, una curiosa ficción en tono de melodrama que cautivó a la audiencia de Netflix. Ambas series dejaron abierta la puerta para una segunda temporada, y mientras la espera para ver cómo continúa la historia de Micky se hace larga, los fans de la ficción sobre la famila De la Mora ya pueden contar los días para ver otra vez a sus personajes favoritos en la pantalla: el 18 de octubre se estrena la nueva entrega de capítulos.

En los últimos meses se especuló mucho sobre la continuidad o no de la diva mexicana Verónica Castro, quien cumplía un rol esencial en la serie como matriarca de la familia, pero la misma actriz aseguró al finalizar la primera temporada que no seguiría. La presión de los fans por más detalles de qué harían con su personaje fue tal, que la producción de la serie hizo circular a través de las redes sociales una especie de precuela de la temporada 2 que consistió en la difusión de un chat de WhatsApp de los hermanos De la Mora hablando sobre la muerte de su madre. Así se confirmó que el personaje de Virginia no estaría más en la serie. Y se inició a continuación una acción para pedir a los seguidores de la serie que envíen condolencias a la familia usando el hashtag #QEPDVirginiadelaMora , iniciativa que tuvo buena recepción en la audiencia y se hizo popular en las redes.

Una vez resuelto el enigma de lo ocurrido con Castro se confirmó que la serie volverá a contar con Cecilia Suárez, multipremiada por su interpretación de Paulina, el español Paco León, que interpreta a María José, su marido transexual, Aislinn Derbez (Elena de la Mora), Darío Yazbek (Julián de la Mora), Arturo Ríos (Ernesto de la Mora, el padre), Juan Pablo Medina (Diego, ex pareja de Julián, que huyó con la plata de la familia) y Luis de la Rosa (Bruno, el hijo de Paulina y María José).

Se suma al elenco la hermana de Paco León, María León, como Purificación, que será la hermana de María José y tendrá algunos roces con su cuñada, Paulina. También se incorporan Eduardo Rosa (Alejo), Loreto Peralta (Rosita), Flavio Medina (Simón), Anabel Ferreira (Celeste).

La trama se concentrará en el caos de la familia tras la muerte de la matriarca y la venta de La casa de las flores. Paulina se muda a Madrid con María José y el hijo de ambos, Bruno, pero se verá obligada a volver a México por un conflicto con el testamento de su madre. Al volver, encontrará a su padre Ernesto vinculado a una secta, a su hermana Elena en una crisis de identidad, a su hermano con un trabajo complicado. Paulina deberá recuperar el dinero perdido a manos de Diego, quien huyó con todo el patrimonio familiar, y recuperar la florería, pero para ello pondrá en riesgo su nuevo hogar junto a María José.