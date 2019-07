La casa de papel: Stephen King celebró el regreso de la serie española

La casa de papel: todos listos para el nuevo asalto

Natalia Trzenko 24 de julio de 2019

Que La casa de papel es un fenómeno global ya no es novedad. Y que el recurso de llamar a sus personajes con nombres de ciudades estimula la imaginación de sus fanáticos tampoco. Pero sí llama la atención la expectativa que genera la serie española de Netflix en el público norteamericano que está más que habituado a consumir el tipo de relatos que plantea la ficción creada por Álex Pina.

Y sin embargo, nada dice más sobre la capacidad de derribar fronteras y diferencias culturales de La casa de papel que el último posteo de Stephen King en Twitter. Si, el mismísimo autor de maravillas del terror y el suspenso como Carrie, El resplandor, La niebla y tantas otras historias, compartió ayer una fotografía de sí mismo luciendo la característica máscara de Dalí que utilizan los protagonistas de la serie y celebrando el estreno de la nueva temporada. La segunda, según fue programada la serie en plataforma de streaming para los espectadores de los Estados Unidos.

La casa de papel 3 - Fuente: YouTube 00:31

"¿Se acuerdan de MONEY HEIST (título de La casa de papel en inglés), en Netflix? Cool, no? Los muchachos me mandaron algunos productos. En la temporada 2 voy a alentar a Boston, y por mi cómplice enmascarado, The Thing of Evil", escribió el autor bromeando con la ciudad que elegiría si fuera uno de los ladrones del programa y, de paso, nombrando a su querida perrita Molly, más conocida como The Thing of Evil.