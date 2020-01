La película de Bong Joon-Ho fue nominada en seis categorias para los premios Oscar Crédito: Impacto Cine

Poco a poco la serie de Parasite (en la Argentina la película se va a llamar Parásito y se estrenará el jueves 23) va tomando forma en HBO. La ficción basada en la película del surcoreano Bong Joon-Ho " no será una remake, si no una versión expandida de la película", señaló el propio director.

La serie buscará ampliar las historias que no tenían lugar en la película. "Cuando estaba escribiendo el guion tuve tantas ideas que no me entraban en una duración de dos horas. Sabía que si tenía más tiempo había muchas cosas que quería contar y eso es lo que voy a hablar con Adam (McKay) cuando nos juntemos", afirmó el director en una entrevista con Deadline.

Si bien no se sabe mucho sobre el futuro de esta serie, Bong Joon-Ho siente que está muy bien acompañado en el trabajo de realizar la miniserie para HBO , ya que su compañero en este camino es Adam McKay, el creador de Succession.

McKay es conocido por haber dirigido muchos de los films de Will Ferrell en los 2000, como El reportero, la leyenda de Ron Burgundy o Ricky Bobby: Loco por la velocidad, pero en los últimos años cambió su foco para dirigir dramas basados en la vida real como El vicepresidente, película sobre la vida de Dick Cheney o La gran apuesta, sobre la burbuja inmobiliaria que causó la crisis económica del 2008.

" McKay y HBO crearon un producto espectacular como Succession, así que son compañeros en los que no solo se puede confiar si no que son increíbles de tener", afirmó el director sobre el trabajo de ambos en la ficción que se llevó el premio a mejor serie dramática en los Globo de Oro.

Entre los muchos detalles que hacen falta sobre el futuro de la serie, el más importante es donde estará ambientada, si en Corea o en un país de habla inglesa. Con respecto a eso Joon-Ho afirmó que está abierto a la discusión y que lo decidirán en conjunto con su compañero de equipo.

Luego de ganar el premio a mejor película de habla no inglesa, el director surcoreano criticó duramente el fanatismo de la gente por no ver películas subtituladas. " Cuando pasás sobre la pequeña barrera de una pulgada que son los subtítulos, te vas a encontrar con todo un mundo de películas maravillosas", afirmó al recibir el premio. Esta no sería la primera experiencia del director con un film en inglés. Él ya había dirigido la película de Netflix Okja, cuyos diálogos están en coreano y en inglés. Además estuvo a cargo del film de acción El expreso del miedo, basado en un cómic francés y protagonizado por Chris Evans.

Parasite sorprendió a todo el mundo al recibir seis nominaciones a los premios Oscar, entre las que se encuentran mejor guion original, mejor director y mejor película. Además de eso fue cosechando varios premios desde que se llevó la Palma de oro en el festival de Cannes y el premio a mejor película extranjera y mejor director en los Critic's Choice.