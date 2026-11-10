Las novedades de Disney: producciones argentinas, grandes estrenos y el desembarco de Frozen en el teatro

Disney presentó en Buenos Aires su Upfront 2027, el encuentro en el que dio a conocer las principales novedades de su universo de entretenimiento para el próximo año. Con Agustín “Rada” Aristarán, More Beltrán y Topa como anfitriones, y la participación de figuras del espectáculo y el deporte, la compañía desplegó una programación que combina producciones argentinas, grandes franquicias internacionales, contenidos originales para Disney+, transmisiones deportivas y experiencias que buscan llevar sus historias más allá de las pantallas.

Por primera vez Guillermo Francella y Adrián Suar compartieron un rodaje después de casi 40 años de amistad y aventuras en el teatro y la televisión

Entre los anuncios locales sobresalieron dos nuevas películas que llegarán a los cines en 2027. La primera será Un funeral y medio, una comedia protagonizada por Guillermo Francella y Adrián Suar, que compartirán pantalla grande por primera vez. Dirigida por Ariel Winograd, la película tiene previsto su estreno para marzo. La segunda será Mal humor, una producción de Mariano Cohn y Gastón Duprat encabezada por Aristarán, y Topa, que llegará a las salas en agosto.

La apuesta por las historias argentinas también tendrá su espacio en el streaming. Entre las novedades de Disney+ se encuentra El hombre oculto, un thriller protagonizado por Germán Palacios y Celeste Cid, que sigue a un exagente de inteligencia enfrentado a una crisis personal mientras lleva adelante una delicada operación secreta para el Gobierno. También se anunció La jefa... aunque no quiera, una comedia negra con Natalia Oreiro, y Zambrano, el spin-off de El encargado que tendrá a Gabriel Goity nuevamente en el universo creado por Mariano Cohn y Gastón Duprat, esta vez en el centro de la historia.

La jefa... aunque no quiera Disney+

Otro de los anuncios que concentró la atención fue Wanda, el reality protagonizado por Wanda Nara. La producción se adentrará en el universo de la empresaria, conductora y actriz para mostrar una faceta más íntima de su vida. Las grabaciones comenzaron en Italia y continúan en la Argentina y Uruguay. Durante el encuentro también se presentaron las primeras imágenes del proyecto.

Wanda Nara tendrá su reality en Disney+

De Avengers a Bluey: los grandes estrenos de cine

En materia cinematográfica, el calendario de Disney para los próximos meses combina nuevas entregas de franquicias populares, historias originales y producciones destinadas al público familiar.

Uno de los títulos centrales será Avengers: Doomsday, que llegará a los cines el 16 de diciembre de 2026 y reunirá a héroes de tres universos distintos frente a una amenaza que los llevará a una colisión mortal. Para 2027, en tanto, se esperan la sexta película de La era de hielo, titulada Mundo de lava, el 28 de enero; Gatto, de Disney y Pixar, el 4 de marzo; y Bluey: la película, prevista para el 5 de agosto.

La agenda también tendrá un lugar especial para Star Wars. En febrero de 2027 regresará a las salas Episodio IV: Una nueva esperanza, en su formato original, como parte de las celebraciones por los 50 años de la saga. Además, el 27 de mayo llegará Star Wars: Starfighter, una nueva película protagonizada por Ryan Gosling, junto a Matt Smith, Mia Goth y Amy Adams, entre otros.

El año cerrará con otro esperado estreno: Frozen 3, previsto para el 25 de noviembre de 2027, con el regreso de Anna, Elsa, Kristoff y Olaf. La lista de proyectos anunciados también incluye una nueva película de Los Simpson, prevista para septiembre de 2027, Avengers: Secret Wars para diciembre de ese año, y los proyectos de X-Men, Ghost Rider y Black Panther para 2028.

Las apuestas de Disney+ y el regreso de personajes conocidos

La plataforma de streaming también anticipó una programación que combina producciones originales, nuevas temporadas y proyectos vinculados con figuras populares de la Argentina.

Uno de los estrenos más próximos será Somos así: la serie de Nadie dice nada, la primera ficción surgida del programa de streaming de Luzu TV. Protagonizada por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal, llegará el 18 de noviembre de 2026 y contará con ocho episodios sobre un grupo de amigos que atraviesa cambios personales, laborales y sentimentales.

También se anunció el regreso de Ahsoka, cuya segunda temporada se estrenará el 20 de enero de 2027. Rosario Dawson, Hayden Christensen y el Gran Almirante Thrawn volverán a formar parte de una historia que seguirá los acontecimientos posteriores a la primera entrega.

A esa lista se suman nuevas temporadas de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, Paradise, Daredevil y Alien: Earth, además de la llegada de títulos como Prison Break, Count My Lies y Messi y los gigantes. La plataforma también incorporará contenidos vinculados con grandes acontecimientos culturales, entre ellos las transmisiones de Cosquín Rock, Primavera Sound y Rock en Baradero.

El deporte y una película sobre el Mundial 2026

ESPN continuará ocupando un lugar central dentro de la propuesta de la compañía. Su programación incluirá las principales competencias del fútbol internacional, como la Conmebol Libertadores y Sudamericana, la UEFA Champions League y las ligas europeas, además de la Fórmula 1, el MotoGP —que regresará a la Argentina en 2027 y tendrá una fecha en Buenos Aires—, la Copa del Mundo de Rugby, los torneos de tenis del circuito ATP, los Grand Slams, la NBA y la NFL.

Entre las novedades se destacó el lanzamiento de ESPN Films, el sello dedicado a las producciones documentales y las historias vinculadas con el deporte. Su primer gran estreno internacional será Cuando el mundo se detiene, un documental sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 que llegará a Disney+ el 18 de diciembre, narrado por Guillermo Francella. La película propone un recorrido por el torneo y por las historias, los sueños y las pasiones que rodean al acontecimiento futbolístico.

Frozen llega por primera vez al teatro argentino

La expansión hacia los espectáculos en vivo será otro de los ejes de la programación. En ese terreno, uno de los anuncios principales fue la llegada de Frozen: el musical a los escenarios argentinos, a partir de mayo de 2027. La producción, originalmente desarrollada por Disney Theatrical Productions, tendrá a Albana Fuentes —quien protagonizó La Sirenita— en el papel de Anna.

La propuesta también tendrá una extensión en Disney+: un docureality que seguirá el proceso de selección de las niñas que interpretarán a Anna y Elsa durante su infancia, y acompañará sus historias y el camino hasta formar parte del espectáculo.

Disney confirmó a Albana Fuentes como Anna para el musical de Frozen

Los festejos por el aniversario de Star Wars también tendrán su correlato en vivo. El 4 de mayo, en coincidencia con el Star Wars Day, se realizará en el Movistar Arena un concierto sinfónico de Una nueva esperanza, mientras que en diciembre de 2026 regresará Disney celebra: Una Navidad inolvidable, que tendrá una nueva edición en 2027.

A estas propuestas se sumarán nuevas funciones de Candlelight x Disney, los espectáculos de Disney On Ice durante las vacaciones de invierno y una muestra dedicada al universo de Walt Disney Animation Studios, que permanecerá abierta hasta el 13 de diciembre en el Palacio Libertad.

La música, además, tendrá novedades en Radio Disney: antes de fin de año, la emisora llegará a Disney+ con una señal en vivo las 24 horas, los siete días de la semana. La propuesta, que ya funciona en Brasil, se extenderá próximamente a la Argentina y a otros países de la región durante 2027. También se anunció un hub digital que reunirá contenidos musicales, entrevistas, videos, transmisiones en vivo y encuentros con artistas.

Por último, la compañía anticipó un acontecimiento para 2028: la celebración de los 100 años de Mickey Mouse, bajo la campaña global Mickey 100 - Forever Mickey, que incluirá contenidos, experiencias y activaciones especiales.

Con una programación que cruza cine, televisión, streaming, música, deportes y espectáculos, el Upfront dejó en claro que Disney busca reforzar un modelo de entretenimiento que no se limita a sus estrenos audiovisuales, sino que también apuesta por generar experiencias presenciales y vínculos con distintas generaciones de espectadores.