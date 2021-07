¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Loki en Disney+?

El final del episodio seis de la primera temporada de Loki, la serie de Disney+, confirmó que las aventuras del personaje de Marvel Studios continuarán en una segunda entrega. La novedad generó una gran expectativa entre los fanáticos, que comenzaron a preguntarse cuándo se estrenarán ver los nuevos capítulos en el streaming.

En el episodio seis de la serie, titulado “For All Time. Always”, Sylvie (Sophia Di Martino) y Loki (Tom Hiddleston) descubren quién está detrás de la Agencia de Variación Temporal (AVT) y cómo este tenía planeado todo desde un principio. Los hechos que se relatan dejan algunas puertas abiertas que deberán resolverse en futuros lanzamientos del Universo, como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que se lanzará en marzo de 2022, un film que estará estrechamente relacionado a WandaVision en el que se podrá ver a Scarlet Witch buscando a sus hijos tras escuchar sus gritos en otra realidad.

Con un sello sobre su expediente Disney+ anunció la segunda temporada de la serie Loki Loki: episodio 6/ Disney+

También podrá haber nuevas respuestas en la prometedora serie animada What If…?, que contará en varios episodios qué hubiera pasado en Marvel si las cosas hubieran ocurrido de manera diferente. Por ejemplo, si Peggy Carter hubiese sido la que se convierte en Capitán América y no Steve Rogers (Chris Evans). Se estrenará el próximo 11 de agosto.

Teniendo en cuenta lo mencionado, y tomando como ciertos los rumores de que el rodaje de la próxima entrega comenzará en enero de 2022, se espera que la segunda temporada se estrene en 2023, año en el que también se anunció el spin-off de Hawkeye, IronHeart y Armor Wars, estimó el portal BolaVip.

Cabe destacar que Wanda Vision y The Falcon and The Winter Soldier concluyeron tras la primera temporada, por lo que esta extensión generó un gran revuelo entre los fans del Dios del Engaño. Aunque no sorprendió, ya que desde su estreno el 9 de junio pasado Loki se convirtió en la serie de Marvel más popular y elogiada hasta el momento.

Sabiendo que tendrá segunda parte, solo basta conocer si los próximos episodios continuarán situados en la “nueva realidad” del personaje o si el productor Kevin Feige, su guionista Michael Waldron y la directora Kate Herron tienen otros planes para su futuro.

