Los internacionales: una serie que impacta demasiado cerca

Los internacionales (Colombia/Argentina, 2020). Dirección: Martín Hodara, Pablo Vásquez, Pablo Ambrosini. Guion: Martín Mendez, Bruno Luciani. Luciana Porchietto, Leonel D ´Agostino, Marcos Osorio Vidal. Inspirado en "La conexión Bogotá" de Nahuel Gallota. Elenco: Cecilia Roth, Juan Pablo Shuk, Rafael Ferro, Sebastián Osorio, Rami Herrera. Disponible en: todos los miércoles a las 23.15, por Telefe y Flow. Nuestra opinión: regular.

¿Es posible separar una ficción del contexto en el que será consumida? ¿Es posible evaluar sus méritos o la falta de ellos sin relacionarlos con la coyuntura social y política del espectador? La reseña de Los internacionales, la serie estrenada ayer por Telefe y que ya está disponible completa en Flow , obliga a considerar esos interrogantes. Es que la serie narra con los elementos del policial cómo en 2002 las consecuencias de la crisis económica argentina atrajeron el interés de un ladrón colombiano de guante blanco conocido por dedicarse a grandes robos siempre fuera de las fronteras de su país.

La ficción basada en el libro de crónicas periodísticas escrito por el autor argentino Nahuel Galotta está contada desde la perspectiva de Fausto, el inteligente jefe de una banda de ladrones que llega a la Argentina, como le dice una de sus antiguas cómplices, para aprovecharse de la crisis del país. Él también lo explica al reclutar a sus nuevos compañeros, unos jóvenes que no ven otra salida de la marginalidad que convertirse en parte de los legendarios internacionales. "Los hijos de puta de los bancos se quedaron con la plata de la gente y como no confían más en ellos muchos guardan la plata en sus casas. Como los narcos aquí", explica Fausto mientras los jóvenes- que hablan en una jerga muy difícil de entender-, se relamen por la idea de hacerse de ese dinero.

Juan Pablo Sher es el protagonista de Los internacionales

Así se presenta el dilema para el espectador local. Que el protagonista de la historia sea un antihéroe con un código moral tan estricto como defectuoso no es nuevo para el universo de las series, de hecho es casi la norma, pero aquí no se trata de un criminal vanagloriándose de un plan hipotético o tan alejado en el tiempo que puede ser disfrutado como cualquier ficción policial, sino de hechos concretos y recientes que afectaron a muchos. Una herida abierta que el punto de vista narrativo de Los internacionales parece no tener en cuenta. Mostrar al líder de la banda como un hombre tranquilo y calculador, un genio de alma romántica que es adorado por sus pares, no lo convierte en Robin Hood. No hay nada de noble en Fausto más allá de su insistencia en no utilizar armas en sus robos. De los que, al menos en el primer episodio, no se desprende una especial habilidad para realizarlos. La fascinación por el trabajo bien hecho, aunque se trate de un crimen queda fuera de la escena.

Con un diseño de producción a la altura de las ambiciones de la serie, la línea de tiempo de la acción está construida entre 1991 cuando un sangriento evento lleva a Fausto, interpretado con notable sensibilidad por el actor colombiano Juan Pablo Sher, a la cárcel y 2002 cuando una vez liberado decide poner su mira en Buenos Aires para aprovechar el río revuelto y reencontrarse con la mujer que ama hace años. Esa ida y vuelta sirve para establecer la relación entre el ladrón y Castillo (Rafael Ferro), un hombre de las fuerzas de seguridad argentinas que se involucra casi de casualidad con la banda colombiana. Un recurso narrativo algo tenue que luego conectará a todos los protagonistas con la fiscal que interpreta Cecilia Roth . Una mujer profesional y capaz a la que el guion pinta como ambiciosa y despiadada, tal vez para equilibrar la balanza a favor de su héroe. Un intento que puede que sea demasiado pedirle al público argentino.