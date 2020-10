Los secretos detrás de Rick Morty, una de las series animadas más complejas y corrosivas de la actualidad Crédito: Gentileza Warner Channel

Consagrada como una de las series más dinámicas, originales y profundas de los últimos años, Rick & Morty es mucho más que "dibujos animados". Se trata de una ficción compleja y corrosiva, que no teme incomodar ni sorprender. A punto de estrenar nuevos episodios, su jefe de guionistas conversó con LA NACION acerca de los desafíos y retos de escribir un producto que se volvió de culto y del que siempre se espera más.

James Siciliano fue productor de un centenar de capítulos South Park antes de comenzar a escribir para Rick & Morty, en donde se lució en episodios como "Rattlestar Ricklactica" y "Morty's Mind Blowers". Con el anuncio de cinco nuevos episodios de la cuarta temporada de la serie, que debutarán a partir de esta medianoche por Warner Channel, Siciliano explicó un poco más sobre cómo se crean las increíbles aventuras de abuelo y nieto en viajes a otras dimensiones.

-Una de las características de la serie es que la audiencia nunca sabe qué esperar: casi cualquier cosa puede suceder en pantalla, desde un viaje interdimensional a la conversión de uno de sus protagonistas en un vegetal para combatir con una rata... ¿Eso es algo que facilita tu trabajo como guionista o lo complica?

-Creo que es parte de lo divertido y de lo desafiante de esa serie aunque no es cierto que podamos hacer cualquier cosa. Tenemos una audiencia muy exigente que entiende a los personajes y se preocupa por ellos. En ocasiones llegamos a la sala de reuniones con un montón de ideas y empezamos a preguntarnos si es lo que a la audiencia le gustaría ver. En ocasiones, si nos parece que no es apropiado, no lo descartamos sino que vamos buscando maneras de que encaje.

-Pero siempre hay que sorprender...

-Quizá un gran obstáculo con el que nos topamos es que hemos puesto la vara muy alta en términos de sorpresa: estamos constantemente tratando de sorprender, de despistar y crear asombro. Pero tenemos que hacer episodios que sean disfrutables no solo por los que conocen mucho de la serie y de su universo, sino también por espectadores ocasionales o que no quieren pasar toda la semana buscando referencias o guiños escondidos.

-Es que, de hecho, una de las características de la audiencia de Rick & Morty es que desde el principio ha sido muy fiel y extremadamente fanática: hay un centenar de canales de YouTube dedicados a diseccionar y discutir cada episodio y lo mismo sucede con los podcasts, incluso aquí en la Argentina...

-¡Nos sentimos orgullosos y honrados por eso! Nosotros no queremos no cumplir con esas expectativas o defraudarlas, pero también queremos tener la libertad para contar nuevas historias. Creo que lo que nos destaca frente a otras series es que nos divertimos muchísimo imaginando y escribiendo los episodios.

-En ese sentido, ¿no hay límites para lo que desean contar en Rick & Morty?

-¡Claro que los hay! Uno ya sabe qué esperar de ciertos personajes y hay un espíritu que se fue construyendo con los años que no hay que traicionar. Nosotros solemos decir entre los guionistas que Rick es un "dios de la ciencia ficción", alguien que con su genio puede lograr cosas increíbles. Pero que pueda hacer casi cualquier cosa no significa que tenga que hacer cualquier cosa. Sobre todo en términos de los demás personajes. Muchos de ellos ya han muerto en episodios del pasado. ¿Cuál sería la gracia de matar una y otra vez a todos para luego resetear la línea del tiempo? Debemos ser cuidadosos con eso.

-¿Pero sienten esa presión de ser una serie muy querida y con muchas expectativas?

-Sí, y es todo un reto. Por supuesto estoy agradecido de eso y creo que es lo que hace que el programa sea tan especial: ciertamente es un cumplido que la gente se preocupe por lo que hacemos y que lo vea tan de cerca como lo hace. Somos conscientes de lo que piensa la gente que es Rick & Morty, o lo que puede pasar, pero tratamos de no dejar que eso defina las historias. Se trata de una suerte de coreografía que bailamos, en donde tratamos de contar nuevas historias y llevar a estos personajes más lejos posible a través del universo que se fue creando. ¡Que es un multiverso! Siempre pensamos en Rick, en Morty, en Beth, en Jerry. ¡Todos tienen que poder tener sus espacios y sus arcos narrativos!

-Aunque es difícil hablar de géneros en sentido tradicional en un producto así, Rick & Morty no parece ser sólo una comedia ni sólo un drama, en ocasiones parece ser la gran serie filosófica de esta década. ¿Estás de acuerdo con una definición así?

-¡Me encanta! Pero creo que es una serie con varias teorías filosóficas detrás o con varios enfoques. En ocasiones es muy nihilista y en ocasiones es completamente humanista, en un sentido clásico. No sé si los fanáticos estarán de acuerdo pero Rick & Morty es una serie sobre las familias y qué te hacen ser parte de una. Por supuesto que Rick puede hacer casi todo y en ocasiones parece no importarle nada más que él, pero incluso en su locura hay momentos de ternura. Creo que esta es una serie que puede llegar a ser muy profunda y eso se lo debemos a Dan Harmon y Justin Roiland, sus creadores, que han leído mucho y siempre están interesados por distintos ámbitos.

-Hay muchas referencias literarias...

-Creo que todos los que trabajamos en la serie traemos nuestra propia infancia y adolescencia encima, si nos criamos leyendo la Biblia o leyendo La Odisea, por ejemplo. Creo que las religiones hablan mucho de filosofía, al igual que los mitos. Sé a ciencia cierta que Dan es un enorme conocedor de la obra de Joseph Campbell acerca de cómo el legado de los mitos es que las historias siguen un patrón similar en todo. Así que no es de extrañar que el elemento filosófico salga a la luz porque es algo de lo que hablamos entre nosotros.

-¿Creés que los nuevos episodios pueden resonar de manera especial en estos días de pandemia?

-Creo que no, no sé si realmente resonará específicamente con la pandemia porque buscamos que no sean coyunturales, queremos hablar de cosas que puedan ser relevantes en cualquier momento, no solo este año. Nuestro sueño es que te sigas riendo y entreteniendo con Rick & Morty hoy y dentro de diez años.

-¿Este carácter perenne es lo que explica que sea una serie tan popular en todo el mundo? ¿Cómo es hacer reír a Estados Unidos y Argentina a la vez?

-Eso no se puede explicar. Entré a la serie en la tercera temporada, en donde todo era mucho más indie, el espíritu era el de una pequeña producción. Y hoy explotó. Hemos visto crecer esta serie, ver cómo sumaba fanáticos en todo el mundo... ¡Ojalá supiera la fórmula! Sólo puedo decir que no fue a propósito. Supongo que el mensaje universal que damos es que podés confiar en los demás: podés estar rodeado de monstruos con testículos y otras locuras, pero si alguien está a tu lado, vas a poder lograrlo.

La segunda entre de la cuarta temporada de Rick & Morty estrena este lunes 19 a la medianoche, por Warner Channel.

