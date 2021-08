Los vampiros y las brujas de Anne Rice llegan a la pantalla chica, en formato de serie

El universo literario de Anne Rice será trasladado al exitoso formato de las series gracias a dos destacadas producciones a cargo de la cadena de cable estadounidense AMC: Entrevista con el vampiro y Las brujas de Mayfair.

La novela que inspiró la emblemática película protagonizada por Brad Pitt y Tom Cruise a mediados de los 90 tendrá ahora su versión televisiva, que se estrenará en 2022. El actor de Game of Thrones Jacob Anderson, ha sido elegido para interpretar a Louis mientras que Sam Reid encarnará a Lestat, ambos personajes llevados al cine por sus predecesores.

La producción de la serie está programada para comenzar a finales de este año. En su primera temporada, la ficción constará de ocho episodios.

Rolin Jones, quien cocreó y se desempeñó como showrunner de la primera temporada de Perry Mason de HBO, es el creador, escritor y showrunner de Entrevista con el vampiro. Además, será productor ejecutivo de la serie junto a Mark Johnson, Anne Rice y Christopher Rice.

AMC puso en marcha el proyecto en junio pasado, después de adquirir los derechos de 18 de los libros de Rice en 2020 para convertirlos en una franquicia de televisión supervisada por Johnson.

Sam Reid y Jacob Anderson, los protagonistas de la adaptación televisiva de Entrevista con el vampiro

Por el momento, se desconocen más detalles sobre esta adaptación que relata la historia de Louis de Pointe, el joven que es seducido a sumergirse en el oculto mundo de la noche de la Luisiana del siglo XVIII por el enigmático vampiro Lestat. El plan parece ser adaptar poco a poco la colección completa de novelas vampíricas de Rice.

Al mismo tiempo, AMC ha puesto en marcha la adaptación televisiva de Las brujas de Mayfair y convocó para ello a escritores para guionar la trilogía de tres libros de la autora. Las ex actrices de Masters of Sex, Esta Spalding y Michelle Ashford, se incorporaron al proyecto como escritoras y productoras ejecutivas, con la primera a bordo también como showrunner.

La historia de ficción, en este caso, gira en torno a una joven neurocirujana intuitiva que descubre que es la heredera de una familia de brujas. Mientras lidia con sus nuevos poderes, debe hacerlo también con una presencia siniestra que ha perseguido a su familia durante generaciones.

AMC obtuvo los derechos para la realización de las series como parte de un acuerdo con la autora y con su hijo, el asimismo escritor Christopher Rice. Eso incluye Entrevista con el vampiro, El vampiro Lestat, La reina de los condenados, El cuento del ladrón de cuerpos, Memnoch el diablo, El vampiro Armand, Pandora, Vittorio el vampiro, Sangre y oro, Príncipe Lestat, Príncipe Lestat y los reinos de Atlántida y Comunión de sangre: una historia del príncipe Lestat, entre otras obras.

Publicada por primera vez en 1990 con La hora de las brujas, la trilogía de Las brujas de Mayfair también incluye las secuelas Lasher (1993) y Taltos (1994).

Entrevista con el vampiro, la película sobre la que Brad Pitt no guarda un buen recuerdo

Estrenada en 1994, Entrevista con el vampiro pronto se convirtió en uno de los mayores éxitos del año con 224 millones de dólares de recaudación. Terminó siendo la novena película más taquillera, puesto que lo tenía todo para convertirse en un suceso: a la mayor estrella del mundo como protagonista (Tom Cruise) y un material de partida con el que era difícil equivocarse, ya que la novela original de Anne Rice vendió más de ocho millones de ejemplares y ha sido el origen de una saga literaria de múltiples entregas.

Trailer de la película Entrevista con un vampiro - Fuente: YouTube

Pero Brad Pitt no guarda un gran recuerdo de la película. Lo contó por primera vez en una entrevista a la revista de entretenimiento Entertainment Weekly en 2011. “En Entrevista con un vampiro parecés un desgraciado durante toda la película”, le comentó el periodista Jeff Giles. Y Pitt respondió: “¡Fui un desgraciado! ¡Fueron seis meses en la oscuridad!”.

El actor explicó que aceptó el papel sin leer el guion. Él no era todavía la superestrella en que se convertiría después gracias a Leyendas de pasión (el film de Edward Zwick, de 1994, rodado antes de Entrevista con un vampiro pero estrenada después), pero sí una de las grandes promesas de Hollywood. Y la oportunidad de trabajar con Tom Cruise y con un director como Neil Jordan (que era, además, su amigo) eran tan tentadoras que ni consideró que hiciese falta.

Las escenas se rodaban por la noche porque Jordan no quería que un solo rayo de sol acariciase la cara de los actores durante el rodaje. Cuando llegaron a Londres no rodaron de noche, pero sí en unos estudios (Pinewood) que Pitt describiría como “un caldero, un mausoleo sin ventanas que no ha sido restaurado en décadas”. Y encima, cuando acababan cada jornada de rodaje, ya era de noche fuera. La oscuridad era continua.

Pero eso no fue lo peor del rodaje. Pitt no contó en esa entrevista lo más llamativo: para lograr el aspecto mortecino de los personajes se usó no solo maquillaje sino una técnica mucho más dura. Durante 30 minutos al día Pitt y Cruise tenían que estar colgados bocabajo. Jordan quería que todo el rato tuviese el aspecto de dos vampiros que acaban de salir de sus ataúdes y, con esta técnica, la sangre desaparecía de sus caras y conseguía la palidez vampírica que el papel requería.

