¿Arreglará House of the Dragon el gran error del final de Game of Thrones?

El final de Game of Thrones enfureció a muchos fans, a los que no les convenció el controvertido giro hacia la locura y la crueldad que dio Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) en la última temporada. Aunque aspiraba a convertirse en una heroína, la protagonista acabó siendo una villana que lleva a cabo su sanguinaria venganza sobre Desembarco del Rey, sin importarle llevarse por delante la vida de miles de inocentes.

El personaje finalmente muere asesinado a manos de Jon Snow y, contra todo pronóstico, no se queda con el Trono de Hierro. Aunque el spin-off House of the Dragon (La Casa del Dragón, en español) es una precuela y no contará la historia de Daenerys, el pasado de su linaje sí podría arrojar luz sobre el incomprendido descenso a la brutalidad desquiciada de la Madre de Dragones.

Hubo muchos factores en el giro de Daenerys hacia la crueldad más letal, desde la muerte de Jorah Mormont y Missandei hasta el rechazo de la gente de Poniente, así como el origen y la identidad real de Jon Snow, el hombre del que se enamora y que luego resulta ser su sobrino secreto, Aegon Targaryen. Y entre estos elementos, el definitivo es la idea de que la locura es inherente al linaje de los Targaryen, algo que la precuela podría abordar con más detalle.

El personaje Daenerys Targaryen dio un giro inesperado en la última temporada de Game of Thrones que no le gustó nada a sus fans

“El rey Jaehaerys me dijo una vez que la locura y la grandeza son dos caras de la misma moneda. Cada vez que nace un nuevo Targaryen, los dioses lanzan la moneda al aire y el mundo contiene la respiración para ver cómo cae”, dice Ser Barristan en Tormenta de espadas.

Al margen de Dany, los únicos otros Targaryen que aparecieron en la serie eran su hermano Viserys, Aemon, Jon Snow, así como el Rey Loco Aerys II y el Príncipe Rhaegar en flashbacks. En la familia hay una clara división: Aerys; Daenerys, que también fue etiquetada como la Reina Loca y Viserys, que era cruel y sádico. Por su parte, Aemon era amable y gentil, Rhaegar era muy querido y Jon había heredado el honor de Ned Stark y poco tenía que ver con los Targaryen.

Teniendo esto en cuenta, la nueva serie podría explorar qué ocurrió realmente cuando nació Daenerys, centrándose en la idea de la moneda que desvela Ser Barristan y aclarando si el destino de la protagonista era terminar convertida en villana.

Para los espectadores decepcionados con el giro de Daenerys, House of the Dragon probablemente no arregle el final de Game of Thrones, pero al menos puede ayudar a ponerlo en el contexto adecuado explicando que Danny estaba abocada a ese final dado su linaje.

La ficción se ambientará en plena guerra por Poniente y, tal como revela Danza de Dragones, esto provocará que Aegon II y Rhaenyra también desciendan a los abismos de la insensatez. Además, personajes como Daemon Targaryen también mostrarán lo crueles que pueden llegar a ser, explicando así el estigma de locura que arrastra la Casa Targaryen.

