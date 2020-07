Netflix: Maldita, una serie lejos de la leyenda

Katherine Langford en Maldita Crédito: Netflix

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de julio de 2020 • 18:58

Maldita (Estados Unidos, 2020). Creadores: Frank Miller y Tom Wheeler. Elenco: Katherine Langford, Gustaf Skarsgård, Devon Terrell, Lily Newmarak, Peter Mullan. Disponible en: Netflix. Nuestra opinion: buena.

La industria audiovisual actual confía ciegamente en las secuelas, remakes y relanzamientos. Si un relato funcionó una vez puede seguir funcionando muchas veces más. Para muchos creadores la repetición de personajes y temas lejos de ser un problema es una ventaja. Una forma de conectar con los espectadores desde el principio con pistas y guiños que los remitan al material original.

Esa extendida práctica puede no ser el camino más fértil para la creatividad, sin embargo tampoco la extingue irremediablemente. El riesgo, claro, con un material de base reconocido y ya transitado es que la novedad palidezca frente al clásico. Las comparaciones son odiosas y en el universo de las series abundan. Con eso carga Maldita, la serie de Netflix que intenta darle una nueva perspectiva a las leyendas artúricas que el cine y la TV ya exploraron muchas veces.

Maldita - Trailer - Fuente: YouTube 01:19

Video

La ficción de diez episodios está basada en la novela gráfica creada por el reconocido historietista Frank Miller (El caballero de la noche, Sin City, 300) y el guionista Tom Wheeler, quienes también se encargaron de su adaptación televisiva. Una marca autoral que quienes conocen la obra de Miller reconocerán de inmediato.

En el nuevo/ viejo cuento algunos de los personajes más recordados de la historia del Rey Arturo vuelven a aparecer aunque no sean exactamente los mismos que muchos recuerdan. La dama del lago, el mago Merlín y Arturo forman parte fundamental de la trama que, para los que no están familiarizados con las leyendas anglosajonas del rey y sus caballeros, tendrá un aire de familia con esa otra saga medieval de intrigas palaciegas, identidades y magia ambientada llamada Game of Thrones. Aquí, como en la trama creada por George R.R. Martin, hay una joven que no encuentra su lugar en el mundo y que en principio desconoce el alcance de su poder.

Despreciada y rechazada por propios y ajenos, Nimue (Katherine Langford), pertenece a una raza de seres del bosque que poseen un contacto directo con los dioses ocultos y ese vínculo los convierte en la presa de los paladines rojos, un grupo de fanáticos religiosos decididos a erradicar la magia en el mundo.

Maldita Crédito: Netflix

Claro que el peligro externo es apenas uno de los problemas de la joven que desde chica fue señalada como una bruja hasta por los suyos. Con poderes que no quiere ni sabe cómo controlar, Nimue decide cambiar su destino, escaparse de la aldea y comenzar de nuevo en otro lugar. Lejos de conseguir su objetivo, la chica se topará de frente con un mundo siniestro en el que muchos hablan de la leyenda de Merlín (Gustaf Skarsgård), el poderoso hechicero del rey. Lo que no saben es que el mago se convirtió en un borrachín que perdió sus poderes y su nobleza. Esa que desesperadamente, y con métodos más bien cuestionables, intenta probar el joven Arturo (Devon Terrell), un encantador buscavidas en busca de redención.

Puesta en marcha la trama a partir de la violencia que casi aniquila a Nimue y su pueblo, la serie se debate entre darle espacio para brillar a su protagonista, una adolescente en camino de convertirse en leyenda, y la dificultad de darle un desarrollo narrativo que le haga justicia.

A pesar del carisma de Langford (13 Reasons Why), la actriz no puede hacer demasiado por salvar unos guiones que pretenden crear un mundo fantástico con diálogos demasiado modernos y situaciones muchas veces resueltas con torpeza. Para que los espectadores acepten ponerle pausa a su incredulidad y se dejen atrapar por la historia la serie precisa menos anacronismos, mayor elaboración dramática y mucha más magia.