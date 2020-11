El Halloween de Hubie, estreno de octubre con Adam Sandler Crédito: Netflix

Si bien Netflix, como consecuencia del festejo de Halloween, nos entrega este mes películas atravesadas por el terror, también podremos encontrar comedias romántica originales de la plataforma de streaming, y un film que pisa fuerte para el Oscar que no hay que dejar pasar.

Estas son las principales películas que llegan en octubre a la plataforma:

*EL HALLOWEEN DE HUBIE (Estreno: 7 de octubre)

Trailer de El Halloween de Hubie - Fuente: Youtube 03:19

Video

La unión de Netflix con Adam Sandler nos trae este mes otro título con el sello del actor, en este caso bastante diferente al predecesor: Misterio a bordo, la comedia con un whodunit irrisorio, donde formó dupla con Jennifer Aniston. El Halloween de Hubie, si bien estará anclada en el humor, tendrá una trama con los fenómenos paranormales como columna vertebral y lo aterrador como punto de partida. Sandler interpreta a Hubie Dubois, un habitante de Salem que no se lleva bien con los otros residentes porque toma siempre la batuta para organizar la celebración de Halloween y nunca deja margen para la diversión. Sin embargo, cuando extraños sucesos empiezan a revolucionar a todos, Hubie deberá intentar resolverlos y garantizar la protección de los habitantes del lugar. El largometraje es dirigido por Steven Brill, colaborador de Sandler, al igual que sus coprotagonistas, Kevin James y Rob Schneider.

*EL JUICIO DE LOS 7 DE CHICAGO (Estreno: 16 de octubre)

Trailer El juicio de los 7 de Chicago - Fuente: Netflix 03:00

Video

Una de las grandes novedades que desembarca en la plataforma de streaming en octubre es El juicio de los 7 de Chicago, el flamante film de Aaron Sorkin que se perfila como fuerte candidato para los premios Oscar 2021. El ganador del galardón de la Academia por su guion de Red social, aquí toma como base otra historia real centrada en un grupo de jóvenes que fueron acusados de conspiración, incitación a los disturbios y otros cargos vinculados a las protestas contra la guerra de Vietnam acontecidas en Chicago, Illinois, en el marco de la Convención Nacional Demócrata de 1968. Con ese talento enorme para una escritura que nunca pierde el ritmo, Sorkin eleva una historia sumamente interesante de diseccionar y no del todo conocida. El elenco es realmente de lujo: Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Sacha Baron Cohen, Frank Langella, Michael Keaton, Mark Rylance, Jeremy Strong (quien recientemente ganó el Emmy por Succession), John Carroll Lynch, y Yahya Abdul-Mateen II, también premiado con el Emmy, por la miniserie Watchmen.

*REBECA (Estreno: 21 de octubre)

Trailer de Rebeca - Fuente: Netflix 02:34

Video

El interesante director británico Ben Wheatley (Sightseers, High-Rise) se le animó nada menos que a una nueva relectura de la gran novela de Daphne Du Maurier. En este caso, los responsables del guion son Jane Goldman, Joe Shrapnel y Anna Waterhouse, y los protagonistas, Lily James como la joven Mrs. de Winter, Armie Hammer como su marido Maxim, y Kristin Scott-Thomas como la aterradora ama de llaves de la famosa finca familiar, la Sra. Danvers. Recordemos que la historia gira en torno a cómo la Rebeca del título, la fallecida mujer de Maxim, sigue siendo una presencia muy fuerte en esa casa, por lo cual la segunda esposa del hombre deberá no solo luchar contra esa sombra sino además ganarse su propio lugar, con hechos inesperados que se irán suscitando, y que pondrán a prueba su fortaleza. "No es una remake de la ficción de [Alfred] Hitchcock. Hacer algo así no es interesante para mí, pero el material original sí. Quería hacer algo que tuviese más amor", expresó su director.

*CREED: CORAZÓN DE CAMPEÓN (Estreno: 23 de octubre)

Trailer de Creed 02:43

Video

Ryan Coogler y Michael B. Jordan ya habían colaborado juntos antes de Creed: corazón de campeón en la pequeña pero poderosa biopic, Fruitvale Station, y posteriormente lo harían a lo grande con Pantera negra. Entre un film y el otro se gestó este largometraje que llega a Netflix en octubre, coescrito por Coogler con Aaron Covington, nada menos que un spin off de la emblemática saga de Rocky. El deporte, como siempre, se presenta como algo clave a lo que aferrarse, como un motor, pero aquí lo fundamental es la relación que teje el hijo de Apollo Creed con quien fuera el rival de su fallecido padre, Rocky Balboa. Como siempre, Michael B. Jordan brilla, pero la película -de la cual hubo una secuela en 2018- cuenta con una actuación de Sylvester Stallone que es vulnerabilidad pura, y que le hizo cosechar varios galardones, además de una nominación al Oscar.

*AMOR DE CALENDARIO (Estreno: 28 de octubre)

Como todos los meses, la plataforma de streaming lanza su comedia romántica original que termina cosechando una fiel audiencia. En esta oportunidad se trata de Amor de calendario, dirigida por John Whitesell. Según ha difundido Netflix, el film muestra cómo dos jóvenes solteros, quienes son permanentemente criticados por sus familias por no estar en pareja, llegan al acuerdo de asistir juntos a cada celebración importante que se lleve a cabo durante el año, desde San Valentín hasta Navidad y Año Nuevo. Amor de calendario es protagonizada por Emma Roberts y Luke Bracey y cuenta con las actuaciones secundarias de Kristin Chenoweth, Andrew Bachelor, y Frances Fisher. "Sloane y Jackson no quieren compromisos, hasta que hacen un trato para pasar los días festivos con sus familias como pareja. ¿Y si algo cambiara entre estos fiestamigos?", reza la sinopsis. Ese interrogante tendrá respuesta en breve.

*IT (Fecha a confirmar)

It - Trailer 04:54

Video

Otro gran estreno del mes es IT, la película del argentino Andy Muschietti escrita por Chase Palmer, Cary Fukunaga y Gary Dauberman basada en la novela de 1986 de Stephen King, que fue todo un éxito de taquilla, y que también cautivó a la crítica. El film, que presenta varios guiños a otras obras de King -principalmente a la inolvidable Cuenta conmigo- nos muestra la amistad entre un grupo de niños de Derry, Maine, quienes son atormentados por ese payaso que los pone de cara a sus peores demonios. Efectiva, sensible, aterradora, con grandes actuaciones del elenco juvenil y una acertada personificación del payaso Pennywise que llevó a cabo Bill Skarsgård, IT es una muy buena adaptación que tuvo una secuela el año pasado, el denominado Capítulo II, que lamentablemente no logró estar a la altura del primero. Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, Nicholas Hamilton y Jackson Robert Scott lideran el elenco.

*UN LUGAR EN SILENCIO (Fecha a confirmar)

Trailer de "Un lugar en silencio" 02:14

Video

Un lugar en silencio también corrió la misma suerte que IT: tuvo una excelente recepción crítica y de audiencia, tanto así que ya hay una secuela cuyo estreno se pospuso por la pandemia de coronavirus. Recordemos que la película de John Krasinski le dio merecidamente a Emily Blunt, su protagonista (y también esposa del actor y director), el SAG, el galardón del sindicato de actores, como mejor actriz de reparto; mientras que el film fue elegido por el Sindicato de Productores (PGA) como una de las diez mejores películas de 2018. El largometraje muestra cómo la familia Abbott intenta sobrevivir a una invasión alienígena sin emitir sonido alguno, dado que cualquier ruido atrae a las criaturas y convierte a los humanos en presas. Un lugar en silencio cuenta con grandes trabajos de los pequeños Millicent Simmonds y Noah Jupe, dos talentos en potencia. Sobre la secuela que aguarda su estreno mundial, Krasinski declaró: "Voy a ser honesto: realmente no quería hacerla", se sinceró en diálogo con el portal Deadline. "Nunca fue concebida para lanzar secuelas y el estudio lo sabía. Al mismo tiempo, soy realista. Sé que cuando tenés un éxito como este, todo el mundo quiere hacer otro", añadió.

