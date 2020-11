The Crown, gran estreno de noviembre Crédito: Netflix

Desde una serie bélica animada, pasando por una adaptación de una aclamada novela juvenil, hasta el esperado regreso de The Crown, Netflix presenta muchas novedades en su catálogo de noviembre. A continuación, un recorrido por las principales series que llegan a la plataforma de streamingeste mes.

*PARANORMAL (Primera temporada)

Trailer de Paranormal - Fuente: Netflix 02:24

Video

Así como en octubre Netflix estrenaba la segunda entrega de la antología de Mike Flanagan (La maldición de Bly Manor, sucesora de The Haunting of Hill House), este mes el gigante del streaming apuesta por otra producción de género: la atractiva Paranormal. Filmada enteramente en Egipto y basada en la saga de novelas del Dr. Ahmed Khaled Tawfik, la serie se centra en el personaje de Refaat Ismail, un hematólogo que desde pequeño lidia con presencias sobrenaturales. Esos eventos que debió presenciar causan un gran trauma en su vida adulta, pero, según ha trascendido, Paranormal aportará toques de humor negro para alivianar las viñetas perturbadoras que involucran, entre otras figuras, a un fantasma que perseguirá incesantemente al protagonista. Disponible desde el 5 de noviembre.

*CARMEL: ¿QUIÉN MATÓ A MARÍA MARTA? (Miniserie)

Trailer de la serie documental Carmel: ¿quién mató a María Marta? - Fuente: Netflix 02:13

Video

Uno de los crímenes más brutales que conmocionó al país tiene ahora su miniserie documental. Carmel: ¿Quién mató a María Marta? registra el caso García Belsunce con el testimonio de los protagonistas en cuatro episodios de poco menos de una hora, y con material inédito. "La idea del documental surgió hace años cuando conversábamos con Sofía Mora, guionista y colega. Hablábamos mucho del caso, de lo truculento que era, por momentos bizarro e incluso con algunos toques de humor negro. Fantaseábamos con hacer una ficción. Siempre lo mirábamos desde el lugar de cineastas, pero recién hace dos años y medio dijimos "esto tiene que ser una serie documental, hay que hacer algo distinto". Es que a nivel cinematográfico el caso tiene muchas cosas interesantes, pero sus ribetes son tan extraños y funcionales que desde la ficción parecerían poco verosímiles. Por eso pensamos que la mejor forma de abordarlo sería el documental. En lo personal también me interesaba mucho este 'River-Boca' argentino. Las distintas posturas que tomó la gente ante el caso", le contó a LA NACION el director Alejandro Hartmann, quien llevó a cabo el proyecto junto a la productora Vanessa Ragone.

La miniserie planteará interrogantes sobre lo sucedido en el country El Carmel ese 27 de octubre de 2002, pero también buceará en el impacto mediático que tuvo el caso, impacto que no parece diluirse con el paso del tiempo. Disponible desde el 5 de noviembre.

*DASH Y LILY (Primera temporada)

Trailer de Dash Lily 02:03

Video

Netflix va calentando motores para el estreno de producciones juveniles y navideñas. Este mes podremos ver una serie que reúne ambos componentes. Dash y Lily está basada en el libro young adult de David Levithan y Rachel Cohn, Dash & Lily's Book of Dares, y cuenta con los protagónicos de Austin Abrams y Midori Fancis. Los actores interpretan a dos adolescentes que entablan una comunicación epistolar a través de un libro que van dejando por distintos puntos de la ciudad de Nueva York, en vísperas de Navidad.

¿Podrán verse las caras alguna vez? ¿El encuentro estará a la altura de sus expectativas? Esta sensible serie romántica de ocho capítulos se hace dichas preguntas con una narrativa encantadora. "El libro captura el espíritu de Nueva York, esa sensación de posibilidad, pero signada por la soledad; por eso fuimos rigurosos con los lugares que mostramos" declaró el creador de la serie, Joe Tracz, al sitio Deadline. Disponible desde el 10 de noviembre.

*THE LIBERATOR (Primera temporada)

Trailer de The Liberator - Fuente: YouTube 02:48

Video

Otra ambiciosa producción que llega a Netflix este mes es la serie bélica animada -y basada en hechos reales- The Liberator, concebida por Jeb Stewart, quien tomó a la novela homónima de Alex Kershaw como punto de partida. El protagonista de la historia es el Capitán Felix Sparks (Bradley James) quien, en plena Segunda Guerra Mundial, se ve obligado a regresar al campo de batalla luego de casi haber perdido la vida ante el ataque enemigo. Uno de los puntos que aborda la serie es la lealtad de Felix con su tropa porque, a pesar de estar gravemente herido, ignora las órdenes médicas para seguir peleando codo a codo con sus soldados.

Asimismo The Liberator muestra la relación de Felix con su pareja, como se puede ver en el trailer. "Mary, no espero que lo entiendas, pero no es tiempo de volver a casa todavía, ya no tengo miedo", le escribe el protagonista a su amada, sintetizando así la fusión de secuencias cándidas con aquellas más brutales, a cargo de Greg Jonkajtys. Disponible desde el 11 de noviembre.

*LOS FAVORITOS DE MIDAS (Miniserie)

Trailer de Los Favoritos de Midas 02:08

Video

"Estimado Sr. Genovés: le rogamos venda las acciones necesarias de su propiedad hasta poder entregarnos 50 millones de euros. De no ser así, una persona elegida al azar morirá". Los favoritos de Midas, la miniserie de 6 capítulos ambientada en Madrid, tiene esa advertencia como puntapié. El receptor de esa amenaza es Victor Genovés (personificado por el siempre efectivo Luis Tosar), quien se hará múltiples preguntas hasta tomar una decisión que, como es de esperarse, no le resultará nada sencilla. La serie está basada en la obra de Jack London y cuenta con la dirección de Mateo Gil.

Tosar está muy bien acompañado en el elenco. Willy Toledo, Marta Belmonte, Carlos Blanco, y Bea Segura también brindan jugosas interpretaciones en este thriller que mantiene su pulso incesante. "Un publicista millonario es el blanco de un chantaje [de los denominados 'favoritos de Midas'] mientras una reportera está escribiendo una historia que lo involucra. La suya será una decisión de vida o muerte", adelantó Netflix sobre esta producción española que promete. Disponible desde el 13 de noviembre.

*THE CROWN (Cuarta temporada)

Trailer de la cuarta temporada de The Crown 02:41

Video

Sin lugar a dudas, se trata de una de las temporadas más esperadas del año. Luego de una tercera entrega casi de transición, The Crown vuelve con esta cuarta parte que, desde sus primeras imágenes, nos prefigura ese cuento de hadas que terminó en tragedia cuando Diana Spencer ingresó a la corona británica. En esta ocasión, la ficción de Peter Morgan mostrará las primeras apariciones públicas de Lady Di (Emma Corrin), quien se enamora del príncipe de Gales (Josh O'Connor) y sufre mucho en el proceso.

Por otro lado, el último adelanto despertó entusiasmo por el duelo actoral entre Olivia Colman y Gillian Anderson, quien interpreta a Margaret Thatcher, otra de las figuras centrales de esta temporada en la que vislumbraremos -al menos por lo que se desprende del trailer- en el casamiento entre Carlos y Diana, entre otros hitos, como lo fue la Guerra de Malvinas. Disponible desde el 15 de noviembre.

*UN LUGAR PARA SOÑAR (Segunda temporada)

Así como Dulces magnolias y Chesapeake Shores, Un lugar para soñar se convirtió en una de las series ideales para maratonear en cuarentena. A fin de cuentas, aquí no hay villanos ni secuencias del todo traumáticas que puedan expulsarnos de su narrativa. Por el contrario, si las hay, se las aborda sin golpes bajos y con tono ameno. Alexandra Breckenridge regresa como Melinda Monroe, una enfermera quien, al escapar de un pasado complejo, se muda a la pequeña ciudad de Virgin River (el título original de la serie basada en las novelas de Robyn Carr, en donde no solo hará nuevos amigos, sino también encontrará el amor en Jack (Martin Henderson), el dueño de un bar que la hará sentir como en casa.

A pesar de que no se ha adelantado mucho sobre la segunda temporada, sí sabemos que Mel tratará de evitar sucumbir a sus impulsos de huida de ese escenario que le dio una nueva oportunidad. "Compromisos, bebés, corazones rotos, asesinato... En Virgin River se cumple bien lo de pueblo chico, infierno grande, y Mel Monroe a menudo está en medio de todo el caos", adelanta Netflix sobre este regreso de la serie de Sue Tenney. Disponible desde el 27 de noviembre.

