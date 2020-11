La producción española de Mateo Gil protagonizada por Luis Tosar es un éxito en nuestro país Crédito: Netflix

Los favoritos de Midas (España/2020). Creador: Mateo Gil. Basada en: The Minions of Midas, de Jack London. Elenco: Luis Tosar, Marta Belmonte, Willy Toledo, Carlos Blanco. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: buena.

Los primeros minutos de Los favoritos de Midas ya delatan las ambiciones estéticas y argumentales de Mateo Gil y el coguionista Miguel Barros: una puesta en escena sobria, una actuación contenida pero poderosa del siempre excelente Luis Tosar, y una cadencia que no se traiciona, incluso cuando algunas escenas requerían de mayor premura. Basada en el relato de Jack London, la miniserie española de Netflix que se convirtió en uno de los éxitos de la plataforma en nuestro país parte de una premisa ineludiblemente moral, dejando la puerta entreabierta para un debate donde los diferentes rostros del poder también se presentan como aristas a estudiar.

Víctor Genovés (Tosar) hereda un codiciado trono: el principal cargo en un grupo multimedia donde la óptica de su diario no tiene un correlato con lo que sucede en la realidad socioeconómica española. El hombre, lejos de eludir la responsabilidad de dar un giro de timón, le brinda a la prensa la posibilidad de realizar investigaciones que incluso ponen en jaque los intereses del grupo que comanda. Sin embargo, esa falsa sensación de poder -la miniserie aporta una visión oscura, fugaz e irreal de ese concepto- se pone en evidencia cuando Genovés recibe, súbitamente, una carta con inconfundible sello y una clara extorsión. A ese hombre que está en la cima, que se mueve como queriendo demostrar su altruismo, se le concede su deseo de modo hiperbólico. "Estimado señor Genovés, le rogamos venda las acciones necesarias de su propiedad hasta poder entregarnos 50 millones de euros. De no ser así, una persona elegida al azar morirá (...) Solo usted podrá salvarla. Afectuosamente, se despiden, Los favoritos de Midas".

El desconcierto ante la misiva deriva en un gesto de pasividad del empresario que, en poco tiempo, provoca esa primera muerte. A partir de ese instante, la miniserie logra que su narrativa anclada en un mismo modus operandi genere interés por ese mecanismo que se repite en loop.

La miniserie está basada en un relato de Jack London Crédito: Netflix

Con cada carta llegará la amenaza de una nueva muerte, y esa certeza conduce al protagonista a contratar a un inspector -un gran Willy Toledo- para que identifique a ese grupo y lo desmantele. En paralelo, comienza a cobrar protagonismo la brújula moral de la miniserie, Mónica (Marta Belmonte), una periodista empleada de Genovés, con quien el empresario entabla una relación que despierta su costado más humano. La joven lo empuja a cuestionarse a sí mismo casi sin buscarlo, y así es cómo el hombre reconecta con su hijo y empieza a hacerse más preguntas que lo despiertan de un letargo que, en Los favoritos de Midas, funciona de manera simbólica.

La apatía de Genovés, su rostro impertérrito, contrastan con lo que sucede más allá de su pulcra oficina, y de esa casa de una pulcritud que alarma. Por fuera de esa burbuja, la crisis española recrudece, y las cartas del grupo que llegan periódicamente a sus manos le recuerdan a Víctor que su verdadero poder está en la respuesta a esa oferta inicial. ¿Qué estaría dispuesto a hacer por alguien que no conoce? ¿Podría cargar con la culpa de su elección? En definitiva, Los favoritos de Midas como organización pone la lupa sobre la indiferencia del que no tiene nada que perder, y posiciona a ese sujeto en el lugar más incómodo: en el de tener que acariciar lo áspero, en el de mirar a la fatalidad a los ojos.

Luis Tosar brinda una gran interpretación en la serie Crédito: Netflix

Si bien el "gancho" de la miniserie se puede volver tedioso con el correr de los capítulos -la voz en off es, por momentos, excesiva-, Gil y Barros le escapan al recurso del red herring (la famosa falsa pista sobre quién es el autor de esa operación que pone a funcionar el relato), porque su interés está puesto en otro lado. Por lo tanto, el final no es más que una ratificación de lo que su creador siempre había estado buscando: ir a la esencia de ese hombre, tratar de desentrañarlo como un enigma, esbozar un retrato pormenorizado de su devenir. Los favoritos de Midas, el grupo, lo general, lo que no tiene rostro, aquí no es tan relevante como la metamorfosis de Genovés. Es su constante oscilación entre la evolución y la destrucción lo que le aporta a esta producción española una ambigüedad que la distancia de otros thrillers en los que se sacrifica el estudio de personaje en beneficio de la acción más vacua.

Cuándo y dónde verla. Los seis episodios de Los favoritos de Midas ya están disponibles en Netflix.

