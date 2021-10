Netflix: Maya y los tres, una aventura épica con espíritu mexicano y para toda la familia

Maya y los tres (Maya and the Three / Estados Unidos, 2021). Creador: Jorge R. Gutiérrez. Elenco: Zoe Saldaña, Diego Luna, Gael García Bernal, Rita Moreno, Kate del Castillo. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: buena.

La protagonista de esta miniserie animada de nueve episodios, la princesa Maya, podría ser la prima de Merida de Valiente o de Raya de Raya y el último dragón, dos personajes femeninos del género siempre en busca de las aventuras que, según todos menos ellas, son terreno exclusivo de los varones. Entusiastas, intrépidas e impulsivas, en estas historias las tres heroínas logran liberarse de los impedimentos que las rodean para emprender sus épicas misiones en las que aprenden mucho más de lo que se habían imaginado. Lo que diferencia a Maya de sus predecesoras es que su fantástico mundo de profecías y leyendas está inspirado en la cultura mesoamericana con especial énfasis en los rituales de los nativos mexicanos.

Creada por Jorge R. Gutiérrez la miniserie, apunta al público infantil aunque no descuida la posibilidad de entretener a los espectadores adultos gracias a su colorido mundo mitológico de reyes y reinas humanos, magos y dioses oscuros dispuestos a realizar sacrificios si eso les consigue más poder del que ya ostentan.

Serie animada de Netflix Maya y los tres. Prensa Netflix

Como sucedía con su largometraje El libro de la vida, producido por Guillermo del Toro, aquí Gutiérrez (también parte del elenco, ya que es la voz del simpático rey Teca) logra que el bello y detallado diseño de personajes eleve un guion que a medida que avanza la trama se vuelve algo repetitivo. Sin embargo, la extraordinaria animación de personajes y escenarios hacen que la experiencia de seguir a Maya en sus aventuras resulte fascinante.

A eso contribuyen también las voces de los actores que interpretan los papeles principales en un inglés que deja algún rincón para el castellano. Zoe Saldaña (sí, ahora la actriz de Guardianes de la galaxia figura en los créditos con su apellido real, con ñ), le presta su voz a la valiente aunque inmadura Maya, que en su fiesta de 15 y a punto de ser coronada como integrante oficial de la familia real del reino de Teca descubre que debido a las circunstancias de su nacimiento deberá traspasar la puerta divina hacia el mundo de los dioses oscuros para que Lord Mictlan (Alfred Molina), el dios de la guerra, la ofrezca como sacrificio. El emisario del más allá, el príncipe Zatz (Diego Luna, perfecto como el letal y romántico vampiro), será el encargado del traslado con el que no parece estar del todo de acuerdo.

Convencido de poder vencer al ejército de los dioses el rey Teca recluta a sus tres hijos guerreros, fuertes pero algo tontos, (los tres con la voz de Gael García Bernal), para un enfrentamiento que terminará en tragedia y empujará a Maya al camino de la epopeya de reclutar a los mejores soldados de otros tres reinos para enfrentarse con los malvados dioses.

A Puch, uno de los divertidos personajes de la miniserie Prensa Netflix

El gallo, la calavera y el puma se unirán a Maya, la pequeña águila, en la pelea por salvar al mundo. Eso si puede encontrarlos. Aunque cada uno de esos personajes resulta colorido y aporta algo al cuento, la estructura de cada episodio dedicado a ellos no varía demasiado entre sí ni de otras fantasías de este tipo.

A pesar de que visualmente Maya y los tres es única y sorprendente, narrativamente llega a ser demasiado convencional. Aun así la historia, épica y emotiva, combina escenas de batallas memorables con guiños a la cultura mexicana real -el águila y la serpiente son figuras que se repiten una y otra vez en el cuento además de las máscaras que hacen referencia a la lucha libre-, y presenta pasajes de humor simple pero efectivo. Especialmente gracias a personajes como los tres guerreros jaguares con la voz de García Bernal y A Puch, el espíritu del bosque que interpreta la legendaria Rita Moreno, una guía algo críptica en el viaje que emprende la protagonista en busca de rescatar a su familia, su reino y preservar su propia vida.