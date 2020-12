Sigue la polémica: Netflix no aclarará que The Crown es una obra de ficción

Una escena de la cuarta temporada de The Crown

Lejos de disminuir la tensión política generada alrededor de la cuarta temporada de The Crown, la polémica va en aumento. A partir del pedido del secretario de Cultura británico para que Netflix sume una advertencia a sus episodios para explicitar que se trata de una obra de ficción, las cosas están cada vez más agitadas para la serie creada por Peter Morgan.

Un representante de la compañía de contenidos por streaming explicó a Variety que no tienen intención de sumar el mensaje en cuestión. "Siempre caracterizamos a The Crown como una ficción y tenemos confianza en que nuestros suscriptores así lo entienden. Una obra de ficción basada en acontecimientos históricos. Por eso no tenemos planes ni vemos la necesidad de sumar la advertencia", dijo el vocero de la plataforma.

La insistencia y preocupación de Oliver Dowden, el secretario de cultura de Gran Bretaña y hasta la de Helena Bonham Carter, quien interpretó a la princesa Margarita en la tercera y cuarta temporada, por la posible confusión que la serie puede generar en los espectadores que no vivieron los hechos que retrata, deriva de las reacciones del público. El matrimonio del príncipe Carlos y Lady Di y la relación de la reina Isabel II con Margaret Thatcher son los puntos más controversiales en lo referido a la serie.

Helena Bonham Carter como la princesa Margarita Crédito: Netflix

Después del estreno de la cuarta temporada, el diario The Sunday Times publicó un relevamiento que mostró que más de un tercio de los espectadores de la serie -el 35 por ciento- afirmó ante la firma de encuestas Focaldata que su opinión sobre la monarquía británica mejoró "un poco" o "mucho" y el que el 42 por ciento no cambió su opinión acerca de la familia, incluso después de ver la cuarta temporada estrenada a mediados de noviembre. Sin embargo, el 23 por ciento dijo a los encuestadores que su impresión empeoró: el 18 por ciento "un poco", y el 5 "mucho".

Emma Corrin como Lady Di en el icónico vestido de bodas Crédito: Netflix

A esas cifras se sumaron las reacciones del público en las redes sociales. Así la cuenta oficial de Twitter de Carlos y Camila desactivó los comentarios después de que los usuarios respondieran con mensajes de odio sobre el trato de la pareja hacia Diana según lo expuesto por la serie. En cuanto al futuro rey, el 39 por ciento de los espectadores sigue teniendo la misma opinión de él que antes, mientras que el 34 por ciento piensa mejor de él. Solo el príncipe Andrés, cuya supuesta inclinación por la pedofilia finalmente ya se insinúa en la temporada, tuvo calificaciones negativas consistentemente.

Gillian Anderson interpreta a Margaret Thatcher en la cuarta temporada Crédito: Netflix

Cabe aclarar que desde el comienzo de la serie su guionista y creador, Peter Morgan, admitió que se ha tomado diversas licencias poéticas para contar su versión de la historia. "A veces debes renunciar a la exactitud, pero nunca puedes renunciar a la verdad", dijo Morgan en varias ocasiones y hasta el estreno de la nueva temporada pocos, más allá de la reina Isabel II y los suyos, parecían incómodos con el retrato de la monarquía británica. Sin embargo, ahora que la historia que cuenta la ficción es cada vez más contemporánea, la diferencia entre verosimilitud y verdad se vuelve más difusa y las inexactitudes del retrato mucho más polémicas.

