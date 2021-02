Netflix prepara un nuevo documental sobre Britney Spears, la leyenda continúa

Hace pocas semanas se lanzó Framing Britney Spears, documental de FX para Hulu que retrata el modo en que el sexismo y la presión de la industria llevaron a la joven estrella hasta el límite, al punto de convertirla en una prisionera de su propia popularidad.

Pero la cosa no quedará ahí. Todo indica que la historia de la otrora princesa del pop enfrentada con su padre, Jamie Spears, por el control de su carrera, sus finanzas y su atención médica durante los últimos 14 años, tendrá una nueva versión. Netflix se encuentra trabajando en un documental de la cantante que será dirigido por Erin Lee Carr, según informa un cable de la agencia DPA.

Carr ya dirigió anteriormente At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal sobre el escándalo de abuso sexual que sacudió al mundo del deporte en 2017. El film relata, desde el punto de vista de las víctimas, los abusos cometidos durante años por Larry Nassar, el médico del equipo olímpico de gimnasia deportiva de los Estados Unidos. Las entrevistas con las mujeres jóvenes de las que Nassar abusó durante un periodo de más de veinte años despliegan el horror que experimentaron las víctimas, al tiempo que se pregunta sobre la complicidad de los adultos que las rodeaban.

También dirigió Te amo, ahora muere, acerca del caso de una adolescente que animó a su novio a suicidarse en Estados Unidos. El documental sobre el juicio a Michelle Carter por el homicidio involuntario de su novio está estratégicamente dividido en dos partes, y cada una de ellas no solo despliega con equilibrada tensión los detalles y personajes que definen el complejo espíritu del caso, sino que conduce al espectador a poner a prueba sus propias inquietudes y elucubraciones.

Trailer de Framing Britney Spears. el reciente documental de Hulu sobre la cantante pop y sus conflictos

Por su parte, Framing Britney Spears, de Hulu, documenta el trato misógino que la estrella del pop recibió por parte de los medios a lo largo de su carrera y cuestiona la validez de la retirada de su tutela, que le otorga a su padre control legal sobre la mayoría de los aspectos de su vida, incluidas sus finanzas. A raíz de esta decisión judicial, dictada en 2008, sus fans iniciaron una campaña para devolver a Spears el control sobre su vida, compartiendo mensajes en las redes a través del hashtag #FreeBritney.

En ese caso, ni la intérprete ni su familia accedieron a participar del documental dirigido por Samantha Stark. La batalla legal de Spears por recuperar su tutela continúa, y es de esperar que un nuevo documental aumente aún más la presión social, además de abrir el debate sobre el trato que brindan los medios de comunicación a las mujeres y a las celebridades con problemas de salud mental.

Según afirma Bloomberg, el proyecto de Netflix, que todavía no tiene fecha de lanzamiento, ya estaba en marcha cuando se estrenó Framing Britney Spears. No es la primera vez que dos plataformas coinciden en el tema de un documental; de hecho Netflix y Hulu hicieron reportajes prácticamente simultáneos en el tiempo sobre el Fyre Festival, el famoso festival de música exclusivo para ricos, que se celebraba en las Bahamas, y que acabó siendo un desastre. Aquella idea fue gestada por William “Billy” McFarland quien ideó un encuentro de lujo que terminó en caos, estafa y cárcel.

LA NACION