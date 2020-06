Netflix: Siente el ritmo, una película con mucha ternura y pocas sorpresas

Siente el rtimo, un film previsible con destellos de ternura

Siente el ritmo (Estados Unidos, 2020). Dirección: Elissa Down. Guion: Michael Armbruster, Shawn Ku. Elenco: Sofia Carson, Donna Lynne Champlin,Enrico Colantoni, Wolfgang Novogratz, Brandon Kyle Goodman. Duración: 107 minutos. Disponible en: Netflix . Nuestra opinión: buena.

Con la mira puesta en el publico infantil y preadolescente acostumbrado a ver películas y series ya sean de Disney , Nickelodeon o Netflix que hacen del talento artístico y los deseos de mostrarlo el centro del relato, Siente el ritmo es tan predecible como tierna. Claro que la fórmula conocida y la acumulación de clichés no son aptas para el público adulto que no esté familiarizado con estas historias dónde la sutileza no existe y el final feliz está asegurado desde el principio.

En este caso, todo gira en torno a April, interpretada por Sofia Carson, conocida por su papel en los exitosos telefilms de Disney Los descendientes . April es una bailarina talentosa que apenas sobrevive en Nueva York yendo de audición en audición para finalmente conseguir un papel en Broadway. Como indica la receta en los primeros cinco minutos de la trama todo lo que puede salir mal sale pésimo y la chica no solo se queda sin el trabajo soñado sino que aparentemente sus posibilidades de conseguir alguno se reducen drásticamente.

Sofia Carson como April en Siente el ritmo

Humillada y con su departamento clausurado por falta de pago, la protagonista regresa a su pueblo natal en Wisconsin. Allí la espera su papá Frank (Enrico Colantoni) y los lugareños que celebran el regreso de la hija pródiga a la que creen una estrella del musical. Y una diva, si se trata de evaluar su éxito según los modos caprichosos, arrogantes y directamente odiosos con los que April visita el estudio de danza dónde tomó sus primeras clases.

Allí la espera su maestra Barb (Donna Lynne Champlin) y un grupo de alumnas con más entusiasmo que habilidad en las que la protagonista ve la posibilidad de salvar su carrera. Siempre y cuando puedan ganar el concurso nacional de baile para el que no están preparadas ni interesadas en participar. Lo que vendrá después es fácil de imaginar: el carácter exigente de April no es el más adecuado para la enseñanza pero lentamente la ternura de las alumnitas y el cariño y la paciencia de Barb harán que el helado corazón de la bailarina empiece a derretirse.

Aunque Carson es una bailarina talentosa sus habilidades como actriz no alcanzan para darle la frescura necesaria a un personaje adocenado cuyo arco dramático evoluciona a la par de sus peinados. Del recogido tirante al pelo suelto con ondas, April está lejos ser la adorable gruñona que el guion se esfuerza por presentar en la segunda mitad del film. Que de todos modos sí acierta con sus personajes infantiles y secundarios.

Cuando el eje narrativo le presta atención a las pequeñas bailarinas y sus historias familiares la película suma emoción genuina y algo de necesario humor. La escena de la competencia en la que los padres de los participantes compiten gritando los pasos de ballet que sus hijos son capaces de ejecutar relevan que más allá de la fórmula y las convenciones a veces la ternura logra ser la estrella del espectáculo.