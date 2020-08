La plataforma de streaming se inspirará en los videojuegos más que en la saga cinematográfica, y tendrá como guionista a Andrew Dabb, responsable de la longeva Supernatural

27 de agosto de 2020 • 15:13

Netflix confirmó este jueves que se encuentra en plena gestación de una serie live action basada en el popular videojuego Resident Evil,y en la cuenta oficial @NXOnNetflix, bautizada como "la casa del universo geek", se publicó la portada del guion del primer episodio, titulado "Welcome to the New Racoon City".

La plataforma de streaming también confirmó que la serie, que constará de ocho episodios de una hora de duración -y cuya fecha de estreno no se ha confirmado hasta el momento-, no tendra relación con la saga de películas que se inició en 2002, y que tuvo como protagonista indiscutida a Alice Abernathy (Milla Jovovich), sino con los videojuegos desarrollados por la empresa Capcom.

La primera temporada fue escrita por el guionista de Supernatural Andrew Dabb, y Bronwen Hughes (The Walking Dead) no solo dirigirá los primeros episodios de la serie, sino que oficiará también de productor ejecutivo.

Según se reveló, la inspiración es la lógica de las historias de los videojuegos, pero el relato explorará otras narrativas, que se moverán en dos líneas temporales.

"En la primera, las hermanas de 14 años de edad, Jade y Billie Wesker se mudan a la ciudad de New Raccoon City. Es una ciudad hecha para una corporación en las que estas hermanas se ven forzadas a vivir. Pero mientras más tiempo pasan allí, comprenden mejor que la ciudad es mucho más de lo que aparenta y que su padre oculta algunos secretos tenebrosos. Secretos que podrían destruir al mundo", se comunicó.

En cuanto al otro relato, este "se desarrolla diez años en el futuro", donde hay "menos de 15 millones de personas quedan en el mundo, y hay más de 6,000 millones de monstruos: gente y animales infectados con el virus-T. Jade, ahora con 30 años, lucha por sobrevivir en este nuevo mundo, mientras que los secretos de su pasado, sobre su hermana, su padre y ella misma, siguen atormentándola".

Asimismo, Dabb, en el comunicado emitido por Netflix, se explayó sobre los pormenores de la serie y el fanatismo que genera. "Resident Evil es mi videojuego favorito de todos los tiempos. Estoy muy emocionado de contar una nuevo capítulo de esta historia fascinante. Es una serie pensada para cada tipo distinto de fanático de Resident Evil, incluyendo a los que la descubren", adelantó.