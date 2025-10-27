Anthony Hopkins reveló cómo logró superar su adicción al alcohol: “Podría haber matado a alguien”

Anthony Hopkins se sumó a la tendencia y, como otras estrellas de Hollywood, decidió publicar su libro de memorias. En We Did Ok, Kid -”Lo hicimos bien, niño”-, el libro autobiográfico que saldrá a la venta el próximo 4 de noviembre, el actor, director y productor inglés compartió el momento en el que se dio cuenta de que era alcohólico y reveló cómo logró superar la enfermedad.

En la previa al lanzamiento, Hopkins le ofreció una extensa entrevista a The Interview, el podcast de The New York Times. Allí adelantó alguno de los fragmentos más fuertes del libro, como su dura infancia, la distancia que hay entre él y su hija, y sus años de alcoholismo. Si bien Hopkins habló en varias oportunidades de sus problemas con la bebida, en esta oportunidad compartió el momento exacto en el que se dio cuenta de que se trataba de una adicción peligrosa y decidió dejarla.

We Did Ok, Kid, el libro de memorias de Anthony Hopkins Summit Books

“Estaba borracho y conduciendo mi auto aquí, en California, sin darme cuenta, sin tener ni idea de adónde iba. En un momento me di cuenta de que podría haber matado a alguien, o a mí mismo, lo cual no me importaba”, rememoró. Algo, en ese instante, lo cambió para siempre. “Recuperé la cordura y le dije a un exagente mío en una fiesta en Beverly Hills: ‘Necesito ayuda’”, agregó.

Hopkins describió aquel día como si fuera hoy. “Miré mi reloj. Eran las 11 en punto y esto es lo espeluznante: un pensamiento o una voz profunda y poderosa me habló desde dentro y me dijo: ‘Se acabó. Ahora puedes empezar a vivir. Y todo ha tenido un propósito, así que no lo olvides ni un instante’. Se me fueron las ganas de beber, o mejor dicho, se fueron. Ahora no tengo ninguna teoría, salvo la divinidad o ese poder que todos poseemos en nuestro interior y que nos crea desde el nacimiento la fuerza vital. Eso es todo lo que sé”, compartió.

Hopkins en una escena de la película El Silencio de los Inocentes

El célebre actor, figura central de la historia del cine gracias a títulos como El silencio de los inocentes, Lo que queda del día y ¿Conoces a Joe Black?, dijo que después de soportar una infancia “solitaria” y sobrevivir a agresiones tomaba para “anular esa incomodidad o lo que fuera que había en mí, porque me hacía sentir importante”. También aseguró que el alcohol era una parte central de su vida dentro de la industria, aunque reveló que en esa actitud también había un costado oscuro. “Pensaba: ‘Esta es la vida. Somos rebeldes y podemos celebrar’, recordó, y de inmediato compartió la contracara de aquella actitud. “En el fondo también pensaba: ‘Te matará. Esos tipos con los que trabajaba ya se han ido’”.

Agradecido por aún estar con vida, Hopkins habló de su presente. “Hay dificultades enormes en la vida y uno se da cuenta. Pero finalmente, acercándome a los 88 años, me despierto cada mañana pensando: ‘Sigo aquí. ¿Cómo?’”, reflexionó. “No lo sé. Pero sea lo que sea que me retiene aquí, ¡muchas gracias! Estoy muy agradecido’”, completó.

El secreto de Hopkins para mantenerse activo

Anthony Hopkins suele compartir videos en los que se los ve bailar con naturalidad

En diciembre de este año, Hopkins cumplirá 50 años de sobriedad. Pero además de haber logrado construir una vida lejos del alcohol, el actor se deja ver impecable a sus 87 años. A través de su cuenta de Instagram, se muestra muy activo y sorprende con su estado físico. A principios de julio, compartió un video en donde se lo vio cantar y bailar mientras simula tocar una guitarra. En ese momento no solo su actitud causó furor, sino también su vestimenta: un conjunto de pantalón y saco en tono beige, camisa cuadrillé, zapatillas blancas y lentes de sol negros, los cuales le dieron un toque casual al atuendo.

“¿Estás listo para celebrar el verano?“, escribió en la descripción del posteo, el cual no tardó en recibir todo tipo de comentarios. ”Siempre será joven con esa actitud"; “¡Eres una inspiración si energía positiva! Ahora, voy a hacer ejercicio en vez de sentarme“; ”¡Qué gran sentido del juego, humor y alegría!” y “Eres feliz de tener un niño en ti. Te adoro“, fueron solo algunos de los más destacados.

El inédito video de Anthony Hopkins que causó furor en las redes Captura

Pero, ¿cuál es su fórmula de bienestar? Según contó en 2021 una entrevista con GQ, el buen humor es su principal fuente de energía. “Necesitamos reírnos de la vida. Y con razón, supongo. La vida es dura. El mundo es un lugar salvaje, pero la vida tiene su belleza”, comentó y, según Men’s Health, reveló que hace algunos años dejó de comer azúcar: “No comía comida chatarra, pero me gustaban los dulces. Y ya no. Basta. Ya ni siquiera como miel. Pero no, me siento más sano. Me siento más despierto”. “También me acuesto temprano”, señaló.