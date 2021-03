Pandemica: Bono y Penélope Cruz se unen en una serie sobre la escasez de vacunas

Penélope Cruz, Bono y otras destacadas figuras internacionales han prestado su voz a una nueva serie animada titulada Pandemica, creada para crear conciencia sobre el acceso limitado a la vacuna del Covid-19 en los países más pobres del mundo.

La serie llega en medio de múltiples informes que mencionan la inequidad en la distribución de vacunas en todo el planeta, a través de una historia que plantea la existencia de un purgatorio pandémico que encuentra a sus personajes inseguros de cuánto tiempo estarán atrapados allí.

El proyecto fue impulsado por la organización mundial de salud y lucha contra la pobreza One Campaign, cofundada por el cantante de U2, en colaboración con Hive. El elenco de voces también cuenta con la participación de Connie Britton, Nick Kroll, Kumail Nanjiani, Phoebe Robinson, Michael Sheen, Wanda Sykes, Meg Donnelly, Patrick Adams, Dalai Gurira, Laura Marano y Calum Worthy.

“El mundo animado de Pandemica presenta una realidad: el lugar donde vivís no debería determinar si obtenés estas tomas que salvan vidas”, menciona el líder de U2. “Incluso mientras muchos de nosotros todavía esperamos nuestro turno para ser vacunados, debemos comprometernos para asegurarnos de que miles de millones de personas en todo el mundo no se queden al final de la línea. Es lo correcto y es la única salida de esta pandemia para todos. Si la vacuna no está en todas partes, esta pandemia no va a ninguna parte“, opinó.

Penélope Cruz también se expresó al respecto a través de un comunicado y dijo que espera que todos los que vean Pandemica tomen conciencia del problema. “Pandemica es una ilustración convincente de la desigualdad”, apuntó.

Oyelowo agregó: “Este virus se nutre de la desigualdad y miles de millones de personas en todo el mundo están viendo la promesa de una vacuna pero no la oportunidad de recibirla. Debemos hacer lo que sea necesario para poner fin a esto entre todos”.

La serie fue ilustrada por el artista Andrew Rae, con animación de Titmouse y diseño de música y sonido de Father. Pandemica se puede ver a través del sitio web de One Compaign, así como en la página de Youtube de la campaña.

