Ciudad de México, MEXICO.- En todas las historias que plantea el infinito y mágico universo DC hay preguntas sin resolver. Esos momentos espacio-temporales que fueron poco explorados, acaso por negligencia, acaso por la ausencia de curiosidad o porque simplemente la necesidad de hacerlo no había llegado. Cómo el inglés Alfred Pennyworth se convirtió en el mayordomo y tutor de quien luego será uno de los superhéroes más importantes del sistema DC -o el más importante, según quién lea- es uno de esos devenires que quizás fueron cuestionados, pero que nunca nadie se animó a explicar con mucho detalle... Hasta ahora. Porque a través de sus capítulos, la serie Pennyworth indaga en el pasado de Alfred y en los eventos que marcan el inicio de su vínculo con Thomas Wayne, quien será el padre del héroe en cuestión aún sin planes de ser concebido, Bruce Wayne, también conocido como Batman.

Pennyworth transcurre en 1960 en una Londres no tan oscura, políticamente dividida por las sociedades secretas ubicadas tanto del lado de las reminiscencias del fascismo como del comunismo: el joven Alfred, interpretado por Jack Bannon, es un ex soldado del SAS (Special Air Service o Servicio Aéreo Especial) británico que intenta llevar adelante una empresa de seguridad con otros dos compañeros de retiro al parecer sin mucha esperanza de conseguir clientela. Pero el destino lo llevará a cruzarse con Wayne, encarnado por Ben Aldridge ( Fleabag), un supuesto contador estadounidense multimillonario que sabe más de lo debido y es buscado por los despiadados líderes de una de aquellas sociedades sediciosas que Alfred sabrá (o no) combatir con una violencia inesperada, pero medida gracias a su impecable porte y movimientos dignos de un pequeño James Bond.

Ben Aldridge es Thomas Wayne, quien será el padre de Bruce, luego conocido como Batman

"Esta serie lo que hace es indagar en cómo eran los personajes de jóvenes, lo que es interesante porque es una parte de la historia que nadie conoce. Así que los creadores tuvieron la libertad de imaginar y escribir cosas brillantes. Cómo fue el primer encuentro y cómo se desarrolló la relación y cómo Pennyworth terminó trabajando para los Wayne: la serie responde todas esas preguntas, pero no de la forma esperada. Es muy inusual e impredecible", detalla Aldridge.

-¿Cómo es el inicio de la relación entre Alfred y Thomas Wayne?

Jack Bannon: -No nos llevamos bien... Ja, imitando a la vida real. El primer encuentro es algo azaroso: Thomas va al lugar de trabajo de Alfred y eso es emocionante porque permite pensar que si no hubiera pasado entonces todo lo otro tampoco hubiera sucedido. Si la gente espera que haya una camaradería o amistad estará decepcionada porque se sienten intrigados el uno por el otro pero no se caen realmente bien.

Ben Aldridge: -No hay una situación de amistad inmediata, sí se miden, sospechan el uno del otro, así que es interesante ver cómo la relación se desarrolla pero terminamos de grabar el episodio 10 ya y aún no somos amigos en ese punto...

JB: -Eso fue un spoiler...

BA: -Ups.

-¿Cómo se prepararon para interpretar a estos personajes? ¿Leyeron todos los cómics y vieron todas las películas sobre Batman?

BA: -Encontré un video gracioso, pero muy útil que compila todas las muertes de Thomas Wayne y, bueno, no era mucho lo que pude sacar de ahí. [Risas] Así que indagué en los cómics más que nada visualmente y ahí descubrí que siempre tenía un bigote, así que sumé eso al personaje. Cuando hice la audición, los productores y el director me dijeron que Cary Grant había sido una inspiración para crear el personaje así que empecé a ver sus películas y a trabajar sobre esa impronta de estrella de cine americana que le querían dar.

JB: -Obviamente tuvimos en cuenta la versión de Michael Caine porque él fue el que comenzó con la idea de que el mayordomo es un ex SAS, que es lo que explora nuestra historia así que decidimos mirarlo a él entre todos los otros actores que interpretaron a Alfred antes. Y también tomé otras referencias de la cultura popular, vi otras películas de Michael Caine y escuché música del momento, intenté meterme en ese mundo, que después el vestuario y el set ayudó a crear.

-Es una versión más dura del mayordomo amable que todos conocíamos...

JB: -Eso es por el pasado en las SAS, en esta versión Alfred tiene 26 años, recién salió del ejército en el que estuvo durante 10 años y por eso tiene un puñado de habilidades muy particulares.

BA: -Mortal. Es mortal.

JB: -Así que la violencia es algo que conoce muy bien, no le gusta pero la aplica si eso significa lograr el bien común, hacer algo malo para luego alcanzar algo bueno. Fue muy divertido hacer las partes de acción, fue muy físico y la pasamos bien haciéndolo.

-¿Lo considerás un superhéroe?

JB: -Sí, es mi héroe.

-¿Y Thomas?

BA: -El no es un héroe... [risas]

-Pero es el padre de uno...

BA: -Claro, eso es lo interesante de este show. El escritor está interesado en mostrar básicamente el ADN de lo que termina siendo Bruce Wayne así que hay elementos de Bruce que se reconocen en Thomas y Martha Wayne. Por ejemplo, en Pennyworth, Thomas es como un detective, muy analítico, muy inteligente... Y Martha tiene una postura moral firme y una pasión por el bien y la justicia algo que claramente reconocemos en Bruce.

-¿Por qué tenemos que ver la serie?

