Le pedimos a la IA que combine a todos los superhéroes en uno solo: mirá el resultado

La inteligencia artificial (IA) tiene varias funciones que se pueden usar para distintos fines, algunos académicos y otros más creativos. En este último punto, permite imaginarse diferentes posibilidades sin fin, como puede ser cómo se verían todos los superhéroes combinados en uno solo. Lo puede hacer en tan solo unos segundos con su herramienta de generación de imágenes.

La inteligencia artificial combinó a los superhéroes más populares para crear uno Gemini

Al solicitar esta tarea a Gemini, la IA de Google, esta ofreció una imagen en que se puede ver un superhéroe que mezcla a Superman, Batman, Iron Man, Thor y Capitán América. Estos son los rasgos que tiene de cada uno de ellos:

Superman : tiene su emblema del pecho (la “S”), la capa roja y azul, y da la sensación general de fuerza y nobleza.

: tiene su emblema del pecho (la “S”), la capa roja y azul, y da la sensación general de fuerza y nobleza. Batman: el diseño de la máscara con las “orejas” puntiagudas y el cinturón de utilidad recuerdan al “Caballero Oscuro”.

el diseño de la máscara con las “orejas” puntiagudas y el cinturón de utilidad recuerdan al “Caballero Oscuro”. Iron Man: la armadura tecnológica, los receptores de energía repulsora en las manos, y la placa de energía en el pecho hacen referencia a Tony Stark.

la armadura tecnológica, los receptores de energía repulsora en las manos, y la placa de energía en el pecho hacen referencia a Tony Stark. Thor: los relámpagos que emanan de sus manos y piernas sugieren el control sobre el trueno y la energía, aludiendo al poder de este superhéroe de Marvel.

los relámpagos que emanan de sus manos y piernas sugieren el control sobre el trueno y la energía, aludiendo al poder de este superhéroe de Marvel. Capitán América: el esquema de colores rojo, blanco y azul de la armadura, junto con la postura heroica, pueden recordar sutilmente a Steve Rogers.

Representación de Omni-Héroe en acción Gemini

Gemini determinó que este nuevo superhéroe se podría llamar el “Omni-Héroe” o “El Centinela Supremo”. Y puntualizó: “Es una figura imponente y tecnológicamente avanzada, pero con un corazón noble y una voluntad inquebrantable”. Detalló que su armadura es “un híbrido de materiales alienígenas y tecnología terrestre de punta”, lo que le confiere una durabilidad casi invencible. En tanto, la capa ondeante le da “una presencia majestuosa”, mientras que la mirada decidida detrás del visor de su casco muestra “su compromiso con la justicia”.

Algunas de las habilidades de Omni-Héroe serían las siguientes:

Fuerza y resistencia: hereda la fuerza sobrehumana de Superman, lo que le permite levantar objetos masivos y resistir ataques devastadores.

hereda la fuerza sobrehumana de Superman, lo que le permite levantar objetos masivos y resistir ataques devastadores. Vuelo: gracias a la avanzada tecnología de su armadura (similar a Iron Man) y su fisiología kryptoniana mejorada, puede volar a velocidades increíbles.

gracias a la avanzada tecnología de su armadura (similar a Iron Man) y su fisiología kryptoniana mejorada, puede volar a velocidades increíbles. Intelecto : posee la mente brillante y las habilidades deductivas de Batman, lo que le permite resolver misterios complejos, anticipar movimientos enemigos y desarrollar estrategias.

: posee la mente brillante y las habilidades deductivas de Batman, lo que le permite resolver misterios complejos, anticipar movimientos enemigos y desarrollar estrategias. Arsenal tecnológico avanzado: su armadura está equipada con un vasto arsenal de armas y herramientas, incluyendo repulsores de energía, proyectiles de concusión, escudos de energía y diversos gadgets , todo ello gracias a la tecnología de Iron Man.

su armadura está equipada con un vasto arsenal de armas y herramientas, incluyendo repulsores de energía, proyectiles de concusión, escudos de energía y diversos , todo ello gracias a la tecnología de Iron Man. Control del clima y electrocinesis: puede invocar y manipular relámpagos y el clima a pequeña escala, canalizando energía eléctrica a través de sus manos para atacar o defenderse, emulando los poderes de Thor.

puede invocar y manipular relámpagos y el clima a pequeña escala, canalizando energía eléctrica a través de sus manos para atacar o defenderse, emulando los poderes de Thor. Liderazgo: como el Capitán América, este héroe inspira coraje y esperanza en los demás, liderando con el ejemplo y una moral inquebrantable.

como el Capitán América, este héroe inspira coraje y esperanza en los demás, liderando con el ejemplo y una moral inquebrantable. Sentidos mejorados: podría tener una combinación de visión de rayos X, oído superdesarrollado y otros sentidos agudizados.

Las habilidades de Omni-Héroe, según la IA Gemini

“En resumen, el Omni-Héroe sería la personificación de la esperanza, la justicia, la inteligencia y el poder, capaz de enfrentar cualquier amenaza con una combinación de fuerza bruta, tecnología avanzada y una estrategia brillante”, desarrolló la IA.