Pequeñas Victorias: Julieta Díaz, Mariana Genesio, Natalie Pérez y las claves del regreso de este trío de mujeres que mostraron otra forma de maternar

Seis años pasaron en la vida de Jazmín (Julieta Díaz), de Bárbara (Natalie Pérez) y de Emma (Mariana Genesio), aquellas tres mujeres unidas por el amor de la pequeña Victoria. En esa elipsis que da paso al inicio de una continuación en formato serie de 10 capítulos de media hora, las chicas perdieron la compañía de Selva (Inés Estévez, que no formó parte del proyecto) y se distanciaron una de la otra en pos de sus propias búsquedas. De esa premisa parte Pequeñas Victorias -que estrena hoy de Amazon Prime Video, que en septiembre también se podrá ver por Telefe-, una propuesta arriesgada desde lo estético, y también desde lo argumental. Una sensación compartida con sus tres protagonistas.

-Pequeñas Victorias arriesga en más de un frente, tomando a los mismos personajes, pero llevándolos a situaciones ajenas a lo conocido. ¿Qué creen que es lo que más va a sorprender a los espectadores?

Natalie Pérez: -Creo que lo primero va a ser el formato, que es bien distinto de lo que vieron. Además el ritmo es más actual; ya desde el comienzo llama la atención.

Julieta Díaz: -La historia también. Victoria empieza la primaria y eso es súper interesante. Ya no es un bebé, es una niña que está entrando en el sistema educativo, aparece otro universo. Eso es muy llamativo. Además cambiaron las historias personales de cada una, y eso las llevó a estar más desconectadas. De hecho, una de las cosas más interesantes de la trama es ver si los personajes se pueden volver a conectar, con ellas mismas y con las demás compañeras de crianza de Victoria.

-Un ejemplo de lo que contás es el personaje de Emma, muy distinto a lo que habíamos visto.

Mariana Genesio: -Emma me significó un desafío enorme, porque en la primera temporada construí una Emma muy querible, muy dulce, y cada uno de sus logros era celebrado por el público. Y en Pequeñas Victorias, ella se encuentra en un lugar poco simpático para la gente.

-Y sí, la verdad es que al principio se complica empatizar con ella...

Genesio: -Es verdad, pero se complica desde un lugar humano, creo que también está bueno mostrar eso. Las personas no somos carmelitas descalzas todo el tiempo, ni dejamos de serlo porque nos encontramos insatisfechas con lo que tenemos alrededor. Emma es un ser humano, no es un robot ni una persona que tiene todo superado. Logró muchas cosas en su vida: enamorarse, tener un buen estatus social y económico, ser madre, la aceptación de su padre. Pero también es un ser humano, y de repente se encuentra con dudas existenciales, propias de cualquier mujer u hombre de cualquier edad. Me pareció muy interesante poder hacer ese arco.

"En Pequeñas Victorias, Emma se encuentra en un lugar poco simpático para la gente", adelanta Genesio Gerardo Viercovich - LA NACION

Pérez: -Aparte, cada circunstancia te puede llevar a ser de una manera diferente. Es re loco lo que le pasa a Emma, pero a la vez súper humano.

-De alguna manera se podría decir que la evolución de su personaje también tiene que ver con tener más opciones de vida.

Genesio: -Sí, y además está bueno desidealizar lo que son los logros. Emma consigue lo que muchas personas desean, que es la casita, la familia, los amigos. Y hay veces que a pesar de tener todo eso, no encontrás tu rumbo. Eso es lo que le pasa, por eso entra en una búsqueda que se irá desarrollando con el correr de los capítulos. Me pareció muy desafiante correrme de aquella Emma de “colores pasteles” y entrar en una que, por diferentes cuestiones, se marea .

-Hablando de cambios, ¿cómo fue retomar la historia y a sus personajes sin el personaje de Inés Estévez?

Genesio: -En realidad Selva sigue presente, pero de una manera muy poética y sentimental.

Díaz: -Claro, está muy presente en la historia, se habla mucho de ella y es crucial para la trama, pero desde un lugar más indirecto.

-Especialmente para Bárbara, cuyo vínculo era muy estrecho y ahora continúa conectada a ella en más de un sentido.

Pérez: -Bárbara se apoyaba mucho en ella. Había encontrado una gran compañía, casi como una hermana mayor o incluso una madre de quien aprendió mucho, y que le abrió las puertas de su casa y de su corazón. Al no estar, está, eso es lo bueno. ¿Viste que hay personas que dejan su huella muy marcada en el camino? Bueno, Selva dejó eso, y todo el tiempo aparece en nuestro camino. En Pequeña Victoria era la unión de nuestros personajes, y ahora nos sigue uniendo.

"Me costó entrar en ese registro de recibir un proyecto y reaccionar de la misma manera que uno solía reaccionar, más allá de la alegría obvia", explica Díaz, sobre el regreso al trabajo en plena pandemia Gerardo Viercovich - LA NACION

-Pequeñas Victorias es una de las primeras ficciones nacionales pospandemia. ¿Cómo fue volver al trabajo?

Díaz: -La propuesta llegó a mitad del año pasado y para mí fue una sorpresa. En ese momento trabajar era un deseo, pero además era algo muy raro, no entendía cómo se iba a hacer, con qué protocolos. Me costó entrar en ese registro de recibir un proyecto y reaccionar de la misma manera que uno solía reaccionar, más allá de la alegría obvia. Había algo nuevo sobre cómo se iba a hacer. Fue intenso, pero nos fuimos acomodando .

-Otro cambio más.

Díaz: -Claro, la falta de Selva, que también haya habido cambios en otros personajes, diez capítulos, otro equipo. Hubo un montón de gente nueva alucinante, pero fue muy lindo el reencuentro entre nosotras. Fue difícil grabar por momentos, pero igual estuvo súper cuidado, muy organizado, lo disfrutamos. Encima los personajes tienen sus propias historias, así que había días que a lo mejor no nos veíamos y nos extrañábamos un poco. Cuando nos encontrábamos las tres a grabar era muy placentero, incluso cuando no somos súper amigas fuera de acá.

Pérez: -(se enoja) ¿Cómo que no?

Díaz: -Bueno, está bien, sí, somos amigas porque nos encontramos fuera del programa a charlar de nuestras cosas, de la vida, y tenemos mucha onda y confianza, pero no nos vemos, no hablamos recontra seguido y sin embargo funcionamos genial, como si fuera medio magia. Nos queremos mucho y tenemos algo muy lindo. No hay una sola manera de ser amigas, hay varias.

"En Pequeña Victoria, Selva era la unión de nuestros personajes, y ahora nos sigue uniendo", explica Pérez, sobre la ausencia de Inés Estévez en esta continuación Gerardo Viercovich - LA NACION

Genesio: -Tanto en Pequeña Victoria como ahora tuvimos pocas oportunidades de estar todas juntas. Pero cada vez que nos juntamos es una fiesta, como recién que almorzamos juntas. ¿O no? ¿Con todo lo que te conté en el almuerzo ahora me venís a decir que no somos grandes amigas, Julieta?

Díaz: -Bueno, está bien. Ahora las voy a llamar todos los días, ya van a ver.

Televisión abierta vs. streaming

Pequeñas Victorias también se verá en Telefe en septiembre Hugo Battistessa - Telefe

-¿Qué les genera que Pequeñas Victorias se lance casi en simultáneo en streaming y en TV abierta?

Pérez: -Siento que Pequeñas Victorias vino a cambiar todo tipo de paradigmas y estereotipos, incluso ese. Porque no es muy común y está buenísimo, es una forma de serle fiel al lugar donde comenzó este proyecto, porque las puertas se abrieron en Telefe. Y además es una manera de no dejar afuera a la gente que no tiene acceso al streaming. Lo pueden ver en la tele común una vez por día, o todo junto en una tarde por Amazon Prime Video.

Díaz: -El streaming llegó para quedarse, está buenísimo, y está cambiando la forma de ver televisión. Pero es interesante que los canales de aire sigan teniendo su fuerza y su presencia, y que puedan unirse las dos cosas para que la gente tenga más oferta. En cuanto al negocio en la ficción también es positivo, porque acompaña sin separar lo clásico de lo nuevo, ni tampoco a las generaciones.

Genesio: -Claro, hay gente a la que todavía le gusta ver ficciones en canales de aire, así que también lo están esperando. Que esté por todos lados, suma para todos.

Díaz: -Además, que la estrene Amazon le da la posibilidad de estar en toda Latinoamérica y Estados Unidos, que es una llegada alucinante.

Pérez: -Y también en cuanto a la historia. Porque siento que en la Argentina estamos un poco avanzados con toda esta situación de feminismo, de nuevas ideas y formas de familia. Para Latinoamérica va a ser muy interesante .

-En el streaming son muy comunes las continuaciones, y la historia de Pequeñas Victorias podría seguir sin problemas. ¿Harían una tercera parte?

Díaz: -A mí me encantaría que hubiera otra continuación de la manera que sea. No sé hacia dónde iría, podría saltar un año o diez.

Genesio: -Eso, la idea de una Victoria adolescente diez años en el futuro es muy interesante.

Pérez: -Para mí sería mejor que saltara, como mucho un año, para poder ver qué pasa con los personajes luego del final de esta segunda historia.

Pérez, Genesio y Díaz, en la presentación de Pequeñas Victorias Gerardo Viercovich - LA NACION

-¿Podría decir cada una de ustedes por qué el plural en el título de Pequeñas Victorias?

Genesio: -Yo siento que está referido a las victorias personales de cada una de las protagonistas. Si bien seguimos unidas por esa gran razón que es Victoria, la gran victoria es lo que alcanzamos con nuestras vidas personales.

Díaz: -Creo que tiene que ver también con las “victorias” relacionadas a esta forma diferente de maternar: entre cuatro en un principio, ahora entre tres. Y también que cada madre tenga su estilo, su manera. Yo lo leo como “pequeñas victorias feministas”, como un avance en las diversidades.

Pérez: -En la primera temporada la victoria era la maternidad, cuatro mujeres que se unen para ser madres, para traer y acompañar a alguien en esta vida. Y ahora, me parece que las “pequeñas victorias” pasan por cómo se descubre y se redescubre cada una en su individualidad. Como madre, y como mujer.