Julieta Díaz habría vuelto a apostar al amor: las fotos con un misterioso hombre que confirmarían la relación

Para algunas personalidades del espectáculo, el comienzo del 2026 trajo consigo reafirmaciones de amor, pedidos de matrimonio, separaciones y hasta una infidelidad que se descubrió por un mensaje de voz filtrado. Adicionalmente, también significó la revelación de que una consagrada actriz habría vuelto a tener el corazón contento. ¿Quién? Julieta Díaz. En la edición del viernes 9 de enero de LAM (América TV) compartieron una serie de fotos en las que la captaron durante una comida romántica a los besos, a plena luz del día, con un misterioso hombre.

Todo comenzó cuando Ángel De Brito anunció que tenían para revelar el romance de “una de las mejores actrices de la Argentina”. El encargado de contarlo fue Pepe Ochoa. “Ella es Julieta Díaz. El tema es que nosotros le conocemos su última pareja. En 2022 subió una foto con quien era su antiguo novio”, comentó. No obstante, remarcó que durante sus recientes vacaciones en Mar Azul, se la vio muy cerca de un hombre diferente. “Nos mandaron una foto donde se la ve a los besos con un señor. Pasión total. Él es un señor muy lindo, pero no dimos con el nombre todavía”, explicó el panelista.

En LAM compartieron imágenes de Julieta Díaz durante un almuerzo con quien sería su nueva pareja (Foto: Captura de video / América TV)

Acto seguido mostraron las imágenes de Díaz y quien sería su nueva pareja mientras almorzaban en un restaurante de la Costa argentina. En un momento ambos se acercaron y se dieron un beso por arriba de la mesa, dando cuenta de que no tenían nada que ocultar.

La foto de Díaz y un hombre a los besos que confirmaría su relación (Foto: Captura de video / América TV)

A partir de esto, Ochoa comentó que “de manera incógnita” la actriz subió una foto de quién sería su novio a Instagram. Recientemente, hizo un posteo con varias imágenes de sus días en Mar Azul y el hombre que apareció a lo lejos en la playa en una de ellas sería él. “Que sea un refugio o no sea. Llegó el 2026 con mucho dolor. Esperemos estar cerca y querernos. Cuidarnos. Ayudarnos. Ser lo mejor que podemos ser”, comentó Díaz en la publicación. Según el panelista, revisaron los “Me gusta” para intentar identificar a la persona en cuestión, pero advirtieron que no tendría redes sociales.

Si bien hasta el momento la actriz no confirmó ni desmintió la información, todo parecería indicar que está feliz y enamorada. Y así como todo estaría bien en lo personal, también lo está en lo profesional. Actualmente, Díaz se prepara junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa para la segunda temporada de Las hijas, la obra de Ariadna Asturzzi que marcó el debut como director teatral de Adrián Suar. A partir del 15 de enero se presentarán en el teatro Paseo La Plaza de jueves a domingo con doble función los viernes.

Según Pepe Ochoa, el hombre de la foto que subió la actriz a Instagram sería su nuevo novio (Foto: Instagram @julietadiaz77)

La actriz de Valientes siempre fue muy reservada con respecto a su vida sentimental. En 2017 se separó de Brent Federighi su esposo durante una década, y padre de su única hhija,Elena, de 11 años. En 2019 comenzó un vínculo con el humorista gráfico Juan Matías “Tute” Loiseau, de quien se separó en mayo de 2020, tras un año y medio de relación. Su último noviazgo conocido fue con el ilustrador Gervasio Troche. Ella misma lo confirmó en febrero de 2022 con una foto de ambos en la playa que subió a Instagram con la frase “el amor madura de adentro para afuera, siempre”.