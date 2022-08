¿Qué veo el fin de semana? Cinco historias de mujeres que le hacen frente a la adversidad, de Maribel Verdú a Tatiana Maslany

Ana Tramel: el juego. La abogada Ana Tramel (Maribel Verdú), no es un ejemplo de vida sana y buenas conductas: suele despertarse en lugares que no reconoce, acompañada por una ocasional conquista y unas resacas portentosas. Pero Ana es también una penalista excelente aunque ahora se dedique a solucionar demandas relacionadas con multas de tránsito. Sin embargo, cuando recibe una inesperada llamada de su hermano Alejandro (Unax Ugalde), al que no ve hace años, con más resquemores que entusiasmo, Ana volverá a activar sus viejos instintos legales. Es que el renovado contacto ocurre en una comisaría en la que Alejandro está detenido por asesinato. Basada en la novela Ana Tramel, de Roberto Santiago — quien adaptó su propio libro — esta serie aprovecha al máximo a su protagonista, la siempre destacada Verdú, que parece haberse divertido mucho jugando a ser la valiente Ana, dispuesta a todo para defender a los suyos aunque vulnerable a sus demonios del pasado. Una temporada. Disponible en DirecTVGo

She-Hulk: defensora de héroes. El amplio, extenso y no tan variado universo audiovisual de Marvel acaba de sumar un nuevo personaje que le pone un giro inédito a los superhéroes del cómic en formato de serie. Para contar la historia de Jennifer Walters (Tatiana Maslany), la prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo) más conocido -cuando se enoja-, como Hulk, la ficción eligió el formato de serie de abogados con un giro, al estilo de la reconocida Ally McBeal. Acá, Walters es una letrada en busca de hacerse un lugar en el estudio para el que trabaja, dónde suele ser ignorada en favor de sus colegas masculinos. Tras un accidente de auto provocado por una nave espacial en busca de su primo, Jennifer es “infectada” con los poderes de Bruce y su vida cambia para siempre. Aunque ella no esté dispuesta a convertirse en la heroína que se espera que sea y se muestre decidida por seguir su vida como si nada hubiera pasado, Jen descubre que su fuerza sobrehumana y su capacidad para controlarla podrían serle muy útiles en su profesión elegida. Una temporada. Disponible en Disney+

A League of Their Own. Muchas veces, cuando se intenta adaptar una película al formato de serie la gran pregunta es ¿para qué? Descontando los motivos económicos, en términos creativos esos emprendimientos suelen fracasar a la hora de replicar lo que hizo del original un contenido tan exitoso como para que se pensara en reflotarlo. En el caso de Un equipo muy especial — título con el que se estrenó en la Argentina la película de 1992 dirigida por Penny Marshall, protagonizada por Geena Davis y Lori Petty con la participación secundaria de Tom Hanks, Madonna y Rosie O’Donnell, entre otros — algunos podrían pensar que no hacía falta revisar una historia que funcionaba de manera perfecta en el cine. Sin embargo, la serie despeja todas esas dudas. Creada y protagonizada por Abbi Jacobson (Broad City), la ficción toma el disparador narrativo del film, la formación de una liga femenina de béisbol durante la Segunda Guerra Mundial, y la acerca a las verdaderas historias de las mujeres que participaron de aquel experimento. Ambientada en 1943, la serie no solo retrata las experiencias de esas mujeres y el rechazo social por su interés en el deporte y en algunos casos por su orientación sexual, sino que incorpora también una mirada sobre el racismo, la exclusión y las pocas opciones que tenían las mujeres en aquella época. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video

Una escena de Kleo Netflix

Kleo. “Esta es una historia verdadera. Nada de esto sucedió realmente”. Con esa leyenda en pantalla comienza esta serie alemana de ocho episodios que cuenta la historia de la mujer del título, un personaje tan peculiar como atractivo. Ambientada a fines de los ochenta en la República Democrática Alemana, la trama se mete en el corazón de la temida policía secreta de Berlín oriental, la Stasi, e imagina las misiones secretas que sus agentes no oficiales llevaban a cabo del otro lado del Muro. Entre ellos, está Kleo, una mujer que marcha alegre a asesinar a un enemigo del Estado y regresa a casa para la hora de la cena. Con una sonrisa permanente en la cara que se vuelve temible cuando le toca matar, la joven mujer está acostumbrada al secreto. A pesar de que está expresamente prohibido, tiene una relación amorosa con su superior y durante meses se guarda para sí la noticia de su embarazo. Criada por su abuelo, un respetado general del régimen, Kleo ve como su mundo entero se derrumba en un segundo cuando la acusan de espiar para Occidente y va a la cárcel hasta que cae el Muro. Casi como si se tratara de una historia de fantasía hecha de colores saturados y vestuarios exagerados, la serie combina la acción con la comedia y el thriller político para lograr un conjunto narrativo fascinante. Una temporada. Disponible en Netflix

Sharon Horgan, Eve Hewson, Eva Birthistle y Sarah Greene en Bad Sisters Apple tv+

Bad Sisters. Muchas de las comedias escritas y/o protagonizadas por la irlandesa Sharon Horgan incluyen como eje o parte de su relato las diferentes aristas de los vínculos fraternales. Así sucedía en la fantástica This Way Up (disponible en DirecTVGo) que exploraba el lazo entre dos hermanas y algo de eso se veía también en Catastrophe, notable comedia dramática sobre el matrimonio en la que también se colaban ideas de los límites fraternales (o la falta de ellos). Claro que ninguna de esas series ponía el ojo de manera tan descarnada en ese vínculo como Bad Sisters. Acá se cuenta la vida de Grace (Anne-Marie Duff), Eva (Horgan), Bibi (Sarah Greene), Ursula (Eva Birthistle) y Becka (Eve Hewson), cinco hermanas irlandesas tan unidas que el dolor de una es el de todas. Así, cuando los maltratos del marido de la dulce Grace se vuelven insoportables, sus hermanas deciden que la única opción es asesinarlo. Sin idea de cómo hacerlo pero decididas de todas maneras, ponen en marcha un plan que, como se ve en el primer episodio, cumplen a riesgo de complicar sus vidas de modos inimaginables. Con las fantásticas actuaciones de sus protagonistas y una eficaz puesta en escena, Bad Sisters es digna exponente de la obra de su creadora, una de las más sobresalientes de la TV británica de los últimos años. Una temporada. Disponible en AppleTV+