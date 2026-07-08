Murió Louise Lasser, exesposa de Woody Allen y protagonista de sus primeras películas

La actriz estadounidense Louise Lasser (Nueva York, 1939-2026), conocida por protagonizar las primeras películas de Woody Allen, con quien estuvo casada tres años, murió el lunes en su casa de Manhattan a los 87 años, según confirmó una amiga suya a The Hollywood Reporter. Con Allen estuvo en su primer guion, ¿Qué pasa, Pussycat? (1965), como voz en su debut directorial con ¿Qué pasa, Tiger Lily? (1966) y fue la protagonista de las comedias que vinieron después: Robó, huyó y lo pescaron (1969), Bananas (1971) y Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo... (1972), donde parodiaba los personajes de Monica Vitti, la diva del cine italiano.

Louise Lasser murió a los 87 años Brownie Harris - Corbis Historical

Su salto a la fama en su país, sin embargo, llegó con su papel en la serie satírica Mary Hartman, Mary Hartman (1976), producida y desarrollada por Norman Lear: una parodia de las telenovelas que criticaba el consumismo estadounidense y que se convirtió en un fenómeno en ese país. Su trabajo en ella le valió una nominación a los premios Emmy el año de su estreno.

Lasser nació en Manhattan, Nueva York, el 11 de abril de 1939. Fue hija única de Sol Jay Lasser, un contador y escritor, y Paula Lasser, una diseñadora. Pasó su infancia en el Bronx y comenzó a estudiar ciencias políticas en la Universidad de Brandeis en Massachusetts, donde participó en algunas producciones musicales. Pero lo dejó en su último año para empezar a tomar clases de actuación con el célebre actor Sanford Meisner.

Su carrera en la pantalla empezó en anuncios televisivos con los que se convirtió en la primera actriz en ganar un premio Clio, el máximo galardón de la industria publicitaria. Luego llamó la atención pública en 1962 cuando fue elegida para reemplazar a Barbra Streisand en la comedia musical I Can Get It for You Wholesale en Broadway. Ese mismo año debutó en la TV en The Laughmakers, un episodio piloto que Woody Allen escribió, que nunca se convirtió en serie, pero que se emitió como especial.

Con el cineasta empezó a salir por esos años y se casó en 1966. “Cuando nos conocimos, yo salía con un amigo suyo. Fue una de esas situaciones en las que pensás: ‘Bueno, si creés que sos complicado, deberías conocer a fulano’. Y era Woody”, contó alguna vez la actriz en una entrevista de 2013 en The Toast. Allen estaba casado con su primera esposa, Harlene Rosen.

En la foto, Lasser como anfitriona de un envío de Saturday Night Live Lynn Goldsmith - Corbis Historical

En el falso documental Robó, huyó y lo pescaron interpretó a la vecina de un atracador de bancos impresionada por él. En la sátira política Bananas fue la novia progresista del torpe activista protagonista. Y al año siguiente, en Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo... interpretó a una mujer que solo podía alcanzar el orgasmo en público. Se divorció en 1970 del cineasta, solo tres años después de haberse casado, aunque en 1972 volvió a trabajar con él en el cortometraje Men of crisis: The Harvey Wallinger story, que servía de crítica al gobierno de Richard Nixon. Interpretaba a la ex del protagonista.

También participó en Recuerdos (1980), del propio Allen, en un pequeño cameo; en Extraña amistad (1971), de Otto Preminger; en La fiesta del crimen (1985), de Sam Raimi; en la película de Todd Solondz, Felicidad (1998); y en Réquiem para un sueño (2000), de Darren Aronofsky. Uno de sus últimos trabajos fue para la exitosa serie de HBO Girls, donde apareció en tres episodios.