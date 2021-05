¿Qué veo? Cinco documentales imperdibles sobre la guerra contra las drogas en EE.UU.

El farmacéutico. La historia de la familia Schneider se parece a la de muchos. Demasiados: mamá, papá y dos hijos, todos aparentemente felices. Hasta que ya no lo son cuando el hijo mayor, Danny, es asesinado cuando estaba comprando drogas en uno de los barrios más peligrosos de Nueva Orleans. A partir de la tragedia, todo cambia y especialmente la determinación del padre por descubrir al culpable del asesinato. Farmacéutico de profesión y obsesivo detective por necesidad, Schneider emprende una misión compleja: encontrar a un testigo del asesinato de su hijo entre los habitantes de un lugar que saben que testificar podría acabar con su propia vida. Pero esa búsqueda resulta solo el comienzo del camino para el hombre que descubre que la epidemia de la adicción a los opiáceos llegó a su rincón del mundo y nadie más que él parece dispuesto a frenar su avance. Conmovedora y fascinante, esta serie documental de cuatro episodios revela uno de los costados más trágicos del Estados Unidos actual. Una temporada. Disponible en Netflix

El crimen del siglo. Casi como si se tratara de una pieza más del rompecabezas que expone El farmacéutico, este documental en dos partes dirigido y escrito por el reconocido realizador Alex Gibney explora el origen de la crisis de los opiáceos que, según se informa en los primeros minutos, se ha cobrado ya 500.000 muertes por sobredosis desde 2000 en los Estados Unidos. Con un gran sentido del relato y armado con una investigación realizada por el periodista y escritor Patrick Radden Keefe en su libro Empire of Pain, centrado en la familia Sackler, dueña de Perdue Pharma, el laboratorio que patentó y fabrica la oxicodona, Gibney traza un recorrido tan interesante como devastador. Como lo dice uno de sus entrevistados, ex vendedor del medicamento, sus fabricantes descubrieron que “el dolor de los pacientes era la olla de oro al final del arco iris”. De lo personal a lo general, el documental demuestra la devastadora realidad creada por la codicia de médicos, políticos y millonarios. Dos episodios. Disponible en HBO y HBO Go

Los problemas de la química. “No hay soplones, ni policías derribando puertas a patadas. Es la parte más aburrida de los casos de drogas”. Así explica -o intenta explicar- el abogado Luke Ryan las razones por las que nadie se interesa demasiado en lo que sucede en los laboratorios que se ocupan de analizar las drogas secuestradas en los procedimientos policiales. Un punto ciego que explora esta serie documental de cuatro episodios producida por Alex Gibney a partir de dos casos resonantes ocurridos en Massachusetts en esos aparentemente anodinos laboratorios. El relato comienza por desplegar la caída en desgracia de la bioquímica Sonja Farak, encargada de procesar pruebas en miles de casos por drogas que, al desarrollar una adicción, empieza a robar las sustancias que debía analizar. Una crisis policial y judicial que se agrava cuando se descubre que otra bioquímica también había falsificado los resultados de sus análisis. Una temporada. Disponible en Netflix.

Enmienda XIII. Producido y dirigido por Ava Duvernay este notable film documental pone en cuestión la llamada “guerra contra las drogas” que emprendió el gobierno de los Estados Unidos durante el mandato del presidente Nixon. Con testimonios de expertos y activistas, el documental consigue trazar una clara línea entre las medidas adoptadas y el racismo histórico en la toma de decisiones del gobierno norteamericano. A partir de estadísticas sobre el crecimiento de la población carcelaria en el país, constituida por una mayoría de hombres negros, la tesis del film sostiene que la decimotercera enmienda de la constitución de los Estados Unidos sancionada en 1865, que abolía toda forma de esclavitud, también preparó el terreno para el estado actual al incluir en su texto una excepción para quienes cometían crímenes, identificando desde allí a los ciudadanos afroamericanos con esos potenciales crímenes. Disponible en Netflix.

Heroínas. En apenas 39 minutos, este cortometraje ganador de un premio Emmy y nominado a los Oscar, muestra con crudeza y mucha humanidad los estragos la adicción a los opiáceos en una comunidad del oeste de Virginia donde tres mujeres, las heroínas del título, contribuyen a aliviar los sufrimientos de sus integrantes. En un escenario de devastación social una jefa de bomberos, una jueza y una pastora salen a las calles para ayudar a quienes sufren las consecuencias del consumo de drogas. Las fuertes imágenes de las sobredosis en la zona, que multiplican por diez las estadísticas del resto del país contrastan con las historias de recuperación, de vínculos y esperanza que tienen a estas tres mujeres como principales gestoras. “Si tengo que salvar cincuenta veces a alguien de una sobredosis por supuesto que lo hago, porque cada rescate es una nueva posibilidad de recuperación”, dice Jan Rader, la jefa de bomberos transformada en defensora de las nuevas oportunidades. Disponible en Netflix.