¿Qué veo el fin de semana? Almas gemelas, comedias fierreras y secretos en una repartición pública

Kevin James en En los boxes. Comediante de stand up que siguió el camino marcado por muchos de sus colegas y se consiguió una sitcom, King of Queens, diseñada para lucir su estilo humorístico, James no es el actor más talentoso de su generación y sin embargo sabe aprovechar al máximo sus habilidades. Eso queda demostrado en esta comedia de Netflix en la que el humorista interpreta a Kevin Gibson, un expiloto de carreras devenido director de un equipo de Nascar. Aunque los episodios muchas veces funcionan como vehículos para exhibir las publicidades incluidas en casi todas las escenas, el timing para la comedia de James logra dar en el blanco. Amigo y habitual colaborador de Adam Sandler, James no busca revolucionar el humor con En los boxes y no lo hace. Sin embargo, sí demuestra que en las manos correctas, la sitcom tradicional todavía tiene mucho para dar a la TV. Una temporada. Disponible en Netflix

Love, Lies and Records (AcornTV) acorn tv

Ashley Jensen en Love, Lies and Records. La amiga incondicional del personaje de Ricky Gervais en Extras y su interés romántico en After Life, la actriz escocesa que suele robarse escenas cuando ella no es la protagonista, como en la comedia Catastrophe, pero también lo hace cuando ella encabeza el elenco como en el policial Agatha Raisin y en este melodrama, que retrata la vida personal y profesional de una supervisora del registro civil de la ciudad de Leeds. Aunque en primera instancia no parezca demasiado interesante explorar los conflictos de una oficina pública, lo cierto es que la serie se las arregla para desarrollar líneas de relato conmovedoras que entrecruzan las experiencias de quienes asisten a realizar un trámite en la oficina con las de los empleados como Kate (Jensen), una compasiva mujer que ante un esperado ascenso demuestra que tiene mucho para perder y ocultar. Una temporada. Disponible en Acorn TV

Sarah Snook y Kingsley Ben-Adir en Soulmate (Amazon Prime Video) amazon prime

Sarah Snook en Soulmates. Entre las grandes actuaciones que dejaron las tres temporadas de Succession, una de las que más recordadas es la de esta actriz australiana, quien interpreta a la inteligente y despiadada Shiv Roy. En el caso de este unitario, Snook protagoniza el primer capítulo como Nikki, una mujer igual de conflictuada que Shiv pero mucho más sensible. El relato ambientado en 2023 cuenta que, a partir de la aparición de un test que logra identificar científicamente a las almas gemelas, Nikki comienza a cuestionar su matrimonio con Franklin (el fantástico Kingsley Ben-Adir). Como si se tratara de un episodio de Black Mirror pero en clave sentimental, la ficción imagina que en un futuro cercano todo el mundo podrá hacerse un análisis para identificar a su amor verdadero. Ni importa si ya está casada o la persona en cuestión vive en otro país, como le sucede a Jennifer (Dolly Wells), la vecina de la protagonista, que descubre que su media naranja la espera en la Argentina. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video