¿Qué veo el fin de semana? De superhéroes violentos a adultos listos para crecer

Si te gustó Cobra Kai... Esta serie logró resolver el enigma que parecía imposible de dilucidar. ¿Cómo hacer para preservar los elementos más atractivos de un clásico, para incentivar la nostalgia que trae consigo y al mismo tiempo no quedarse estancado en el pasado? La respuesta fue cambiar la perspectiva del bueno de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) al problemático Johnny Lawrence (William Zabka) y dotar al antes villano unidimensional de matices y mucho humor para convertirlo en un personaje mucho más interesante y complejo que permitió reconfigurar el vínculo entre los antagonistas de siempre. Al agregar a un elenco de jóvenes actores talentosos a la fórmula también contribuyó bastante a lograr lo imposible: que Cobra Kai esté a la altura de la leyenda de Karate Kid. Tres temporadas. Disponibles en Netflix.

Te va a gustar Big Shot: entrenador de elite. Marvyn Korn (John Stamos) es muy bueno en su trabajo. O al menos en una parte de él. Es que el exitoso entrenador de básquetbol universitario conoce todo lo que hay que saber de estrategias, de planteos ofensivos y defensivos, pero cuando se trata de lidiar con sus jugadores las cosas le resultan un poco más difíciles. Después de una seguidilla de traspiés en la cancha por no poder controlar su ira, Korn se queda sin trabajo y sin demasiadas posibilidades de conseguir uno. Por eso, aunque a regañadientes, acepta ser el nuevo director técnico de las Sirenas, un equipo prometedor sino estuviera integrado por atletas de colegio secundario que - para horror inicial de Korn- encima son mujeres. Dispuesto a seguir adelante, el entrenador acepta su nuevo empleo sin imaginar que sus modos abruptos y su poco interés en ser políticamente correcto le harán muy difícil entender la dinámica entre profesores y alumnas en el presente. Creada por Brad Garrett (el actor de Everybody Loves Raymond) y los productores y guionistas Dean Lorey y David E. Kelley (Big Little Lies), esta serie para toda la familia transita sobre seguro al desarrollar la conocida historia del adulto en problemas que logra reivindicarse cuando sus jóvenes jugadoras empiezan a ejercer su buena influencia sobre él. Pero lo que a Big Shot le falta en originalidad le sobra en encanto y ternura. Una temporada. Disponible en Disney+.

Si te gustó The Boys... Para combatir la fatiga que puede generar el género de superhéroes nada mejor que llenarlo de los excesos, la violencia y la ambigüedad moral que ya hace tiempo aparecieron en los cómics de origen. Y eso es exactamente lo que consiguió esta serie producida por Seth Rogen y Evan Goldberg, que imagina a una liga de superhéroes tan poderosa como secretamente malvada. Al invertir la lógica acostumbrada en este tipo de relatos y desafiar la idea de que los héroes saben cómo lidiar con las responsabilidades que sus poderes implican, todo aquí se tiñe de anarquía, de retorcidos y peligrosos hombres y mujeres encapotados: salvadores de la humanidad y su máximo enemigo al mismo tiempo. Dos temporadas. Disponibles en Amazon Prime Video.

Te va a gustar Invincible. Del mismo equipo de producción de The Boys aunque basada en un cómic creado por Robert Kirkman, reconocido por la adaptación televisiva de The Walking Dead otra de sus obras literarias, esta serie animada también aprovecha la etapa más posmoderna y revulsiva del género para contar una historia que en principio tiene mucho de drama familiar. Mark Grayson (con la voz de Steven Yeun que antes de ser uno de los nominados al Oscar de este año fue el venerado Glenn en The Walking Dead), es un adolescente de 17 años que sueña con algún día poder ser como su padre. Si el vínculo entre un padre y su hijo ya alcanza para generar situaciones dramáticas en este caso todo es más complejo porque el papá de Mark es además Omni-Man, el superhéroe más poderoso del mundo. Cuando por fin las habilidades de su padre se manifiestan en él, el adolescente cree tocar -literalmente- el cielo con las manos. Pero pronto se da cuenta de que ser un superhéroe es más complicado y doloroso de lo que imaginaba. Con una animación de colores brillantes a tono con el género, la trama se vuelve considerablemente más oscura en términos morales. No apta para sensibles, Invincible no escatima escenas de acción violentas que muchas veces terminan con los buenos bañados en sangre y los villanos impolutos para la nueva batalla. El hecho de que la voz en inglés de Omni-Man sea la del fantástico actor J.K. Simmons (Whiplash) suma interés a una historia que se reserva unos cuántos secretos y enigmas entre los personajes de trajes llamativos creados por el veterano Art Rosebaum al que le presta su voz un tal Mark Hamill. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video.