6 series animadas para adultos que no hay que dejar pasar

Las plataformas streaming le dan cada vez más importancia a las series animadas apuntadas al público adulto. Por este motivo, repasamos un puñado de estrenos que vale la pena descubrir y que oscilan entre la aventura, la sátira y hasta la meditación.

Invincible

Trailer de "Invincible" - Fuente: Amazon Prime Video

Si bien Robert Kirkman es mayormente conocido por ser el creador de The Walking Dead, dicha obra no es la única de este autor y ese es el caso de Invincible , otra de sus historietas más populares que ahora llega a Amazon Prime Video. Aquí el protagonista es Mark Grayson (Steven Yeun), un adolescente de 17 años que es hijo de Omni Man (J. K. Simmons), el superhéroe más poderoso de la Tierra. Mark, consciente de su linaje, espera con ansiedad la aparición de propios poderes y cuando eso finalmente sucede, se plantea una carrera que le permita seguir los pasos de su padre. Con ese objetivo en mente, él adopta la identidad de Invincible, el nuevo justiciero adolescente.

A pesar de presentar una trama sencilla, esta ficción ensaya un recorrido similar al de The Boys, no solo porque muestra a los superhéroes como criaturas imperfectas, sino porque elige transitar caminos conocidos, pero a los que les otorga una original vuelta de tuerca. Con esa premisa, la trama muestra el camino de hormiga que hace Mark, desde lo que significa aprender a volar, pasando por la frustración que le significa la muerte de aquellas personas a la que intenta defender. Como sucede con The Walking Dead, resulta muy sencillo entusiasmarse con este mundo creado por Kirkman, cuyo capítulo inicial culmina con una de las secuencias más violentas e inesperadas en lo que va de la televisión modelo 2021.

Dónde verla. Todos los viernes hay un episodio estreno en Amazon Prime Video.

Demon Slayer

Adelanto de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" - Fuente: Crunchyroll Collection

Cuando Demon Slayer comenzó a emitirse en Japón en abril de 2019, se convirtió en un fenómeno cultural sin precedente. La serie de animación, basada en la historieta homónima de la autora Koyoharu Gotoge, se sitúa a principios de siglo XX. El protagonista es un joven granjero llamado Tanjiro, cuya familia es asesinada brutalmente por un grupo de demonios. La única sobreviviente a la masacre es su hermana Netzuko, cuya personalidad vuelve a un estado primitivo debido a la influencia de esas criaturas. Decidido a restaurar la humanidad de Netzuko, Tanjiro comienza a entrenarse en la lucha contra los demonios, junto a varios aliados y maestros que conocerá en el transcurso de su misión.

Basta con mirar los números de Demon Slayer para dimensionar su popularidad en su país de origen, en donde sus cómics dejaron en 2020 una ganancia de dos mil millones de dólares, junto al estreno de un largometraje animado que se coronó como el más visto en la historia del cine de Japón, superando el récord de El viaje de Chihiro. Por ese motivo, el estreno de la primera temporada de Demon Slayer en Netflix es la posibilidad de encontrarse con esta atrapante saga, que combina acción y personajes de un carisma irresistible.

Dónde verla. Disponible en Netflix a partir del viernes 2 de abril.

De Yakuza a amo de casa

Un peligroso y respetado mafioso conoce a una mujer, se enamora de ella y decide renunciar a la delincuencia. Su pareja es una exitosa diseñadora que se encarga de mantener económicamente la casa, y por ese motivo, Tatsu cambia de rubro y se dedica exclusivamente a las tareas domésticas. De Yakuza a amo de casa es una comedia brillante, centrada en un hombre entregado a un mundo de inesperados desafíos cotidianos. Y la comedia surge cuando se rozan la vieja y la nueva realidad en la que se mueve el exyakuza, con viejos rivales mafiosos que buscan venganza y se encuentran con el hombre enfrascado en talleres de cocina y liquidaciones de electrodomésticos. Tanjiro se toma con extrema seriedad sus quehaceres hogareños, aplica para la búsqueda de vales de descuento el mismo rigor con el que masacraba antiguamente a sus rivales y pone su código de honor al servicio de convertirse en el amo de casa perfecto.

Dónde verla. Disponible desde el 8 de abril en Netflix.

The Midnight Gospel

Adelanto de "The Midnight Gospel"

El de Pendleton Ward es uno de los nombres más importantes de la animación, gracias a su trabajo en Hora de aventura, en donde revolucionaba los cimientos de los relatos clásicos y los llevaba hacia un lugar de feliz anarquía. Por su vocación iconoclasta, cada nuevo proyecto de Ward demuestra una libertad poco habitual en el canon de la televisión de los Estados Unidos y eso es lo que sucede con The Midnight Gospel . El protagonista es Clancy (Duncan Trussell, también cocreador de esta serie), un podcaster galáctico que visita todo tipo de mundos imposibles, en donde habitan extravagantes criaturas, que ensayan teorías a partir de temas muy cercanos. Cada episodio de The Midnight Gospel se revela como un viaje intenso, en el que el espectador se enfrenta a diálogos que demandan mucha atención, enmarcados por paisajes que oscilan entre la belleza, la armonía, como así también las pesadillas más violentas. Clancy charla con sus invitados sobre temas como el consumo de drogas y la construcción cultural alrededor de ellas, el dolor ante la muerte de un ser querido, o la necesidad de la cultura occidental y oriental por creer en la existencia del alma. Y si bien se trata de una idea destinada a un público reducido, la riqueza de esta propuesta confirma a Pendleton Ward como uno de los autores televisivos más auténticos de la actualidad.

Dónde verla. Disponible en Netflix.

Guía Headspace para la meditación

Trailer de "Guía Headspace para la meditación" - Fuente: Netflix

A comienzos de 2021, Netflix incorporó un título que poco tiene que ver con los contenidos habituales de su catálogo. A lo largo de los ocho episodios que integran la Guía Headspace para la meditación, el objetivo es acercarle al espectador conceptos vinculados con manejar el estrés o el manejo de la ira. Aunque esto puede tener un aroma a filosofía de poco espesor, lo cierto es que la serie logra trasladar conceptos y prácticas de manera clara y sin pretensiones. El responsable de esta producción es Andy Puddicombe, un exmonje budista que desde hace varios años es en uno de los principales referentes de este arte en Occidente. Aquí Puddicombe logra transmitir su mensaje a un público que no estaba familiarizado con su extensa obra y el rol que juega la animación es clave. A través de imágenes conceptuales, que buscan principalmente la armonía, Puddicombe y su equipo ilustran sentimientos y estadios que tienen que ver con procesos internos. De esa forma, el mundo de los dibujos adquiere un nuevo valor al convertirse en el único vehículo posible para representar ideas abstractas. Guía Headspace para la meditación es una experiencia que demuestra las enormes posibilidades de la animación como herramienta narrativa, en una propuesta que se destaca por su originalidad.

Dónde verla. Disponible la primera temporada en Netflix.

One Piece

Adelanto de "One Piece: Wano Arc" - Fuente: Crunchyroll Collection

Si bien está muy lejos de ser un estreno (ya lleva en pantalla 22 años), One Piece no deja de ser uno de los títulos animados más relevantes de la actualidad. La ambiciosa aventura protagonizada por Luffy y su grupo de piratas es una historia terriblemente adictiva que en su nueva temporada, y con casi mil capítulos emitidos, mantiene su techo de calidad intacto. Si bien su kilométrica duración pueda intimidar a quienes busquen sumergirse en este mundo, alcanza con ver los primeros episodios para dejarse llevar por este mundo fascinante, atravesado por la búsqueda del mayor tesoro de todos los tiempos.

Dónde verla. Disponible en Crunchyroll y en Netflix.