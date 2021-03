¿Qué veo? Falsificaciones millonarias, una Wall Street colapsada y una bloguera deprimida

Made You Look: una historia real sobre arte falsificado. La historia de un escándalo que involucró a más de ochenta millones de dólares y puso en crisis al mundo del arte en Nueva York se cuenta aquí con notable detalle e inteligencia. En el centro del relato está Ann Freedman, una distinguida señora de pelo blanco que en sus años al frente de la galería Knoedler, en el corazón de Manhattan, vendió cuadros de reconocidos artistas plásticos norteamericanos como Jackson Pollock y Mark Rohtko que resultaron ser falsos. La narración intenta dilucidar si ella sabía del origen de las obras, si fue parte del elaborado plan pergeñado por un conocido estafador, su pareja y un pintor amateur desesperado por ser reconocido por su talento o si, a pesar de su extensa experiencia, Freedman fue engañada como los millonarios que pagaron fortunas por las falsificaciones. En el camino de descubrir las motivaciones de la galerista, empleada de un personaje que podría tener su propio documental, Michael Hammer- el papá de Armie-, el documental también pone en cuestión toda la estructura del comercio del arte, su valor y el concepto mismo de lo que significa ser un artista. Disponible en Netflix

Andrew Rannells, Regina Hall y Don Cheadle en Black Monday Paramount+

Black Monday. Una advertencia: esta comedia que parodia a la moda y los modos de los años ochenta en general y a las actividades de los corredores de bolsa de Wall Street en particular no es apta para todo público. Es decir, la serie protagonizada por Don Cheadle (Iron Man 2), no solo tiene chistes de contenido sexual y bastante humor de inodoro sino que también pone a sus personajes en un constante estado de excitación provocado por el consumo de cocaína en cantidades industriales. Claro que los que elijan sumarse a la comedia también se encontrarán con un mundo de personajes estrafalarios y divertidos comandados por Mo Monroe (Cheadle), un operador de la bolsa dispuesto a cambiar el balance de poder en Wall Street. La trama comienza en 1987, el día del colapso del sistema bursátil y enseguida retrocede un año para buscar las razones de una caída que los analistas de mercado siguen sin comprender del todo. La serie sugiere en principio que el desastre tuvo que ver con Mo y el ingenuo nuevo corredor Blair Pfaff, interpretado por el talentoso actor Andrew Rannells, la otra cara de la moneda del astuto Mo. Dos temporadas. Disponible en Paramount+

Finding Joy AcornTV

Finding Joy. Joy no está pasando por su mejor momento. Se acaba de separar de su novio, la casa que compartían le queda grande y su perrito está procesando la ruptura haciendo desastres por todos lados. La comedia irlandesa comienza como un monólogo interior del can en cuestión, muy preocupado por su humana. Y hace bien en estarlo porque Joy no logra sacudirse la tristeza y para peor recibe una nueva responsabilidad en el trabajo: reemplazar a una famosa bloguera que quedó fuera de circulación por una cirugía estética que terminó mal. Así, la protagonista debe aprender un nuevo oficio mientras lidia con su soledad y los restos del naufragio de su relación. Creada y protagonizada por Amy Huberman, la serie también cuenta con la participación especial de la comediante Aisling Bea, que interpreta a Amelia, la nueva compañera de casa de Joy, su exacto opuesto y tal vez el antídoto que necesita para calmar su neurosis por un rato. Dos temporadas. Disponibles en Acorn TV