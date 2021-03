¿Qué veo? Hugh Laurie como un político arrogante y la gran oportunidad de Sebastian Stan

Hugh Laurie en Roadkill. La primera vez que Peter Laurence aparece en pantalla ostenta un gesto de triunfo al que se le adivina también cierta arrogancia. Todo ocurre en la puerta de un juzgado donde el hombre, ministro de transporte del gobierno conservador inglés, acaba de ganar un juicio contra un diario. En pocos minutos queda claro que su triunfo en la justicia le da a Laurence el empujón de confianza que, él cree, lo hará pasar al primer plano político. Toda esa información llega al espectador no solo a través del guion de David Hare, escritor conocido por su trabajo en la película Las horas, sino sobre todo por la interpretación de Laurie. Las muchas facetas del personaje le sientan de maravilla al actor, centro de un relato coral en el que las luchas de poder revelan la naturaleza de quienes se involucran en ellas. Claro que la de Laurie no es la única cara que podrán reconocer los espectadores en la miniserie de cuatro episodios. Como la sagaz primera ministra aparece Helen McCrory, a la que muchos reconocerán como la tía Polly de Peaky Blinders y la malvada Narcisa Malfoy de la saga de Harry Potter. De las películas dedicadas al personaje creado por J.K. Rowling también aparece la actriz Katie Leung, que comenzó su carrera como Cho Chang, el primer interés romántico de Harry. Disponible en DirecTV Go.

Ryan Eggold en New Amsterdam. Desde que la serie de médicos se sumó al catálogo de Netflix, se convirtió en una de las ficciones más vistas en la Argentina según informa la plataforma. Uno de los secretos de su éxito posiblemente resida en que se trata de una serie como las de antes: creada y emitida por la TV abierta en los Estados Unidos y con un par de temporadas de duración tradicional (la primera tuvo 22 episodios y la segunda, 18), cuenta además con un elenco de gran experiencia aunque muchos no hayan sido protagonistas de programas exitosos hasta ahora. Ese es el caso de Eggold, quien interpreta al doctor Max Goodwin, quien suele llevar el peso del mundo y de sus propios infortunios sobre los hombros. Muchos recordarán a Eggold por su papel en The Black List, otro ciclo de estructura televisiva clásica aplicada al género policial. El actor también tuvo pequeñas participaciones en films notables como El Infiltrado del KKKlan de Spike Lee y la reciente Nunca, rara vez, a veces, siempre. Además en el equipo de actores que interpretan a los talentosos médicos del antiguo hospital público aparecen Freema Agyeman, la actriz británica reconocida por su trabajo en Doctor Who y en Sense8 y Janet Montgomery, que pasó por This is Us y antes había protagonizado Made in Jersey, una serie de abogados que no pasó de los ocho episodios. Dos temporadas. Disponibles en Netflix.

Sebastian Stan en Falcon y el Soldado del Invierno. En el universo cinematográfico de Marvel, el arco dramático de James “Bucky” Barnes, es uno de los más interesantes. De mejor amigo y uno de los pocos aliados de Steve Rogers aun antes de que se convirtiera en Capitán América, la tragedia de Bucky fue su transformación en enemigo, el soldado perfecto creado por los malvados de Hydra para detener al superhéroe que solía conocer. Su regreso al lado de la justicia luego de años de sometimiento hace que ahora la de Bucky sea la línea argumental más entretenida de la nueva serie de Disney+. Además, gracias a Falcon y el soldado del invierno, Sebastian Stan, quien interpreta a Barnes, tiene la oportunidad de demostrar su rango actoral. Algo que ya había hecho en el cine con reconocidos films como Destrucción y Yo soy Tonya, donde interpretaba a Jeff, el matón de poca monta casado con la patinadora olímpica. Así, luego de aparecer en la saga de Capitán América, además de en dos films de los Vengadores, recién ahora llegó el turno de contar la historia desde el punto de vista de Bucky, una perspectiva que según lo que se vio en el primer episodio de la serie, tendrá tanta acción como drama. Disponible en Disney+