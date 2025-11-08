¿Qué veo? La biopic de Yiya Murano, la China Suárez en plan “venganza” y lo nuevo del creador de Breaking Bad

El 2025 va llegando a su final, pero las plataformas streaming aún guardan importantes lanzamientos para lo que queda del año. De esa manera, noviembre será el mes en el que verá la luz el esperado documental centrado en la figura del director Fabián Bielinsky, la nueva ficción de la China Suárez, y el biopic de Yiya Murano, entre otras tantas producciones.

Todo vale (primera temporada)

Kim Kardashian al frente de una serie de la que participa Glenn Close. Insólito pero real, porque Todo Vale es una ficción para la que su productor, Ryan Murphy (creador de Glee, American Horror Story y la saga Monster, entre otras) armó un gran elenco que también incluye a Naomi Watts, Teyana Taylor y Sarah Paulson.

En esta historia, un grupo de exitosas abogadas se propone la independencia laboral, y luego de años de trabajar para un equipo de abogados mezquinos, deciden abrir su propio estudio, especializándose en divorcios y escándalos de todo tipo. Aunque Todo vale sea una propuesta que no parece gozar de un guion muy original, indudablemente su punto más fuerte es la incorporación de Kim Kardashian y sus hasta el momento desconocidas herramientas interpretativas. Ver para creer. Ya disponible en Disney+.

Pluribus (primera temporada)

Sin lugar a dudas, la mejor carta de presentación que tiene esta serie es que se trata de la nueva creación de Vince Gillian, la mente detrás de Breaking Bad. Aquí la acción transcurre en un mundo en el que no existe la infelicidad. Todas las personas viven con una sonrisa en sus rostros, todos son simpáticos y nadie experimenta ningún sentimiento ni siquiera cercano a la frustración. Sin embargo, algunos pocos elegidos sospechan que, en realidad, puede que allí se esconda un complot o incluso un virus artificial.

En ese contexto, la protagonista es una mujer que no vive en esa eterna felicidad y que se aferra a su miserabilidad como forma de supervivencia. Ella se obsesiona en comprender por qué el mundo entero actúa de una forma tan artificial, y si es posible devolverle a la población el odio, el resentimiento y la insatisfacción. En más de una oportunidad, Gilligan citó a La invasión de los usurpadores de cuerpos y a La dimensión desconocida como las principales influencias de Pluribus. Disponible a partir del 7 de noviembre en Apple TV+.

Yiya (miniserie)

El caso de Yiya Murano ocupa un lugar enorme en la historia criminal argentina. Los homicidios cometidos por esa mujer, a través de meriendas en las que envenenó a varias de sus amigas con las que mantenía abultadas deudas, produjo (y produce) en los medios un interés que oscila entre el horror y la fascinación morbosa. Por ese motivo es que su figura era la materia prima ideal para una biopic, que finalmente se estrena en noviembre.

Las actrices Cristina Banegas y Julieta Zylberberg encarnan a Yiya en dos etapas clave de su vida, y la ficción recorre esa vida criminal e intenta bucear en qué se escondía en la mente de la tenebrosa mujer. Junto a Banegas y Zylberbeg, el elenco lo completan Pablo Rago, Mónica Antonópulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portaluppi. Estrena el 13 de noviembre en FLOW.

Hija del fuego: la venganza de la bastarda (miniserie)

La sociedad entre Disney+ y la “China” Suárez sigue adelante, y este mes llega la saga de una mujer en busca de revancha. Aquí la actriz compone a Letizia, una misteriosa extranjera que arriba a la Patagonia como la prometida de un importante empresario de la región. Todos los habitantes del pueblo no pueden más que sentirse intrigados ante esa mujer, que parece dispuesta a convertirse en una figura relevante de esa sociedad.

Pero lo que nadie puede anticipar es que Letizia en realidad tiene en marcha una sangrienta venganza que llevará a cabo sin medir consecuencias. Hija del fuego: la venganza de la bastarda se presenta como un thriller romántico con altas cuotas de violencia, y el encanto de los escenarios naturales de San Martín de los Andes. Junto a la China Suárez también se encuentran Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia. Los 22 episodios de este drama, estarán disponibles a partir del 19 de noviembre en Disney+.

La mano que mece la cuna (miniserie)

En 1992, el film La mano que mece la cuna, de Curtis Hanson, se presentó como un inquietante thriller que impactó en el público de la época. Y a más de treinta años de ese estreno, llega una remake que narra la pesadilla que vive una madre, cuando deposita su confianza en la persona equivocada.

Caitlin Morales (Mary Elizabeth Winstead) es una mujer de muy buena posición, que vive en los suburbios junto a su familia. Absorbida por el trabajo e imposibilitada de dedicarle a sus hijos el tiempo necesario, Caitlin contrata los servicios de Polly Murphy (Maika Monroe), una niñera que aparenta ser muy profesional. Pero poco a poco, la protagonista nota en su entorno situaciones inquietantes, y aspectos que parecían casi anecdóticos, van ganando en gravedad a medida que todas las alarmas parecen apuntar hacia la niñera. Esta segunda versión de La mano que mece la cuna fue dirigida por Michelle Garza Cervera, una realizadora mexicana de 38 años que llega a Hollywood luego de su elogiada película titulada Huesera. Disponible a partir del 19 de noviembre.

Nueve auras (documental)

El director Fabián Bielinsky junto a Ricardo Darín, en el rodaje de Nueve reinas SERGIO LLAMERA

Solamente dos películas le bastaron a Fabián Bielinsky para ganarse un lugar en el podio de los grandes nombres del cine argentino. En 2000 y en el 2005 respectivamente, Bielinsky estrenó Nueve Reinas y El Aura, dos verdaderas obras maestras que incluso lograron posicionarse a nivel internacional. Y una filmografía que se anticipaba prodigiosa, quedó interrumpida trágicamente con su temprana muerte, a sus 47 años. Amigos, familiares, profesionales y la comunidad cinéfila lamentaron esa pérdida irreemplazable.

Con el transcurrir de los años, el legado de Bielinksy se reveló cada vez más ineludible, y por ese motivo es que el documental Nueve auras repasa la vida y obra de este notable realizador. Con valioso material de archivo y testimonios de intérpretes que trabajaron con él, entre los que se cuenta a Ricardo Darín, Gastón Pauls, Leticia Bredice, Dolores Fonzi y Nahuel Pérez Biscayart, Nueve auras construye el minucioso proceso creativo de un realizador que necesitó muy poco para dejar una profunda huella. Estrena en el transcurso de noviembre, por HBO Max.

Una Navidad muy Jonas Brother (película)

El trío musical integrado por Kevin, Joe y Nick Jonas vuelve a reunirse para una propuesta navideña, adelantándose un par de semanas a dicha celebración. En este largometraje, los cantantes enfrentan un viaje atravesado por inesperadas complicaciones, cuando intentan llegar de Londres a Nueva York con la intención de pasar las fiestas con sus familias. Una película muy a tono con estas fechas, que debuta a Disney+ el 14 de noviembre.