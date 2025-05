Quién es Luke Kirby, el actor con “contrato de por vida” que es la auténtica estrella de la serie Étoile

Entre los gráciles movimientos de los bailarines de ballet y los recorridos por los rincones más distinguidos de Nueva York y París que se despliegan desde las primeras escenas de Étoile, la ficción de ocho episodios estrenada la semana pasada en Prime Video, sorprendentemente lo que más llama la atención es la aparición de Luke Kirby, su protagonista, en el rol de Jack McMillan, el director del inventado Ballet Metropolitano de Manhattan, una combinación del American Ballet Theater y el New York City Ballet.

Sí, las escenas en las que se ven los ensayos de las compañías de baile son de una belleza plástica notable y la presencia de la muy francesa Charlotte Gainsbourg como Geneviève Lavigne, la contraparte de Jack en París, es una rareza para una serie norteamericana, pero Kirby es la verdadera estrella de Étoile , creada por Amy Sherman Palladino y su socio creativo y sentimental Daniel Palladino.

Los veteranos de la TV responsables de The Gilmore Girls, Bunheads y The Marvelous Mrs Maisel cuentan que cuando contrataron a Kirby para interpretar al legendario cómico Lenny Bruce en esa serie reconocieron pronto que el actor canadiense estaba listo para ser protagonista. Una impresión que fue confirmada cuando el intérprete ganó el premio Emmy a mejor actor invitado por su interpretación del brillante, romántico y trágico Bruce.

“Lo que Luke no sabía era que cuando se sumó al elenco de Maisel estaba firmando un contrato de por vida con nosotros . Creo que recién ahora se está dando cuenta. Nos gusta trabajar con gente amiga y por eso volvemos a llamar a artistas como Kelly Bishop, que fue la madre de Lorelei en Gilmore Girls y ahora es la del personaje de Luke, y Yanic Truesdale, que en Étoile interpreta al asistente de Genevieve y en Gilmore fue Michel, el colega y socio de la protagonista. Pero lo cierto es que en este caso nadie más que Luke podía ser Jack. Desde los tiempos de Maisel lo mirábamos convencidos de que tenía que liderar un elenco, que tenía que encabezar un proyecto, así que lo convocamos para que protagonizara este”, contaba Sherman-Palladino en una charla con la prensa internacional de la que participó LA NACION.

Una escena de Étoile, disponible en Prime Video Prime video

Formado en el teatro clásico y con larga experiencia tanto en el cine como en la TV de su país, Kirby no sabía mucho del mundo de los cómicos de stand up cuando interpretó a uno de sus pilares en las cinco temporadas The Marvelous Mrs. Maisel. Sobre el ballet sabía apenas un poco más gracias a su historia familiar. “Mi vínculo con el ballet no es demasiado fuerte, aunque sí conocía algo de ese universo porque tengo una prima que bailaba ballet y en la infancia éramos muy cercanos. Los dos estuvimos interesados en el arte y en dedicarnos a algo que parecía imposible de lograr en ese momento. En el caso del ballet, creo que en general es tremendamente difícil. Vi a mi prima atravesar todo ese entrenamiento, las exigencias físicas y emocionales que conlleva y la competencia que supone formar parte de ese mundo”, explicaba el actor en la presentación de la serie para la prensa.

Luke Kirby en la presentación de la serie, en París Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

El universo de las artes en general y su lugar en Nueva York en particular forman parte de la premisa de Étoile, y aunque el actor de 46 años nació y se formó en Canadá, lo cierto es que sus raíces están en los Estados Unidos, país de origen de sus padres que unos pocos años antes de su nacimiento decidieron mudarse de Nueva York al país vecino. Así, el pequeño Luke solía pasar mucho tiempo en la ciudad visitando a sus abuelos e incluso se mudó allí con ellos cuando, a los 22 años, recién recibido del conservatorio de teatro de Montreal, consiguió su primer papel en los escenarios neoyorquinos en la obra de Shakespeare Troilo y Crésida, que protagonizaba Idris Elba.

De aquella primera experiencia en Broadway a la actualidad como protagonista de una serie en la que Nueva York es uno de sus escenarios principales, Kirby desarrolló una carrera entre su país natal y los márgenes de Hollywood con ocasionales excursiones en la industria audiovisual norteamericana: formó parte del elenco de la notable y breve miniserie de HBO Tell Me You Love Me, de la celebrada Rectify y de The Deuce, la producción de David Simon para HBO, entre otros proyectos de alto perfil. Sin embargo, el gran público recién empezó a fijarse en él gracias a su aparición en The Marvelous Mrs. Maisel, gracias a Lenny Bruce, el personaje que de la mano de los Palladino y entre piruetas por fin lo condujo al merecido protagónico.