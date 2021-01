Riverdale comienza su quinta temporada con la graduación de sus protagonistas Crédito: Prensa Warner Channel

Hoy a la medianoche se estrena el esperado quinto año de Riverdale. Esta original relectura de Archie en clave policial, es desde 2017 unas de las propuestas televisivas más novedosas, que pronto construyó una sólida (y numerosa) base de fans. Por ese motivo, repasamos qué podemos esperar de su nueva temporada, y cuáles serán las intrigas que Archie (K.J. Apa), Veronica (Camila Mendes), Jughead (Cole Sprouse) y Betty (Lili Reinhart) deberán resolver.

Un final interrumpido

Como sucedió con infinidad de rodajes alrededor del mundo, el comienzo de la pandemia estropeó los cronogramas de filmación de la cuarta temporada de Riverdale. De esa manera, de lo 22 episodios pautados, solo llegaron a completarse 19. Eso puso en apuros al showrunner de la ficción, Roberto Aguirre-Sacasa, que planeaba terminar el año con el tradicional baile de graduación (la prom) de los protagonistas. "Teníamos grabado aproximadamente dos tercios del episodio número veinte, que era el de la graduación", explicó, y agregó: "Entonces pensé que lo mejor era cortar la temporada con el capítulo 19, que era bastante fuerte y divertido".

Con la elaboración de protocolos de higiene y distanciamiento, distintas producciones de Hollywood tuvieron luz verde para reanudar sus filmaciones. De ese modo, Riverdale pudo reanudar sus grabaciones bajo un estricto código que incluía prolongadas cuarentenas para los miembros del elenco y del equipo técnico, y como dato de color, la obligación de enjuagarse la boca durante treinta segundos antes de cada escena de beso (KJ Appa subió a sus redes un divertido video al respecto).

La decisión fue la de continuar con las grabaciones que quedaron pausadas, retomando la acción desde el baile de graduación. De esa forma, la quinta temporada de Riverdale comenzará con el que debió ser el final del año anterior, y los primeros tres episodios van a girar alrededor del festejo, y cómo encuentra ese final de ciclo a los protagonistas de la saga. Y según adelantó Aguirre-Sacasa, el cuarto capítulo presentará muchísimos cambios, porque "parte de la vida en Riverdale, y de crecer, es decir adiós a las personas".

Salto al futuro

Es indudable que la serie atravesará una profunda renovación durante la nueva temporada, que le permitirá renovar toda la historia y de ese modo, revitalizar el interés del público. En una entrevista, Aguirre-Sacasa confesó: "Para mí, la secundaria siempre fue más interesante que la universidad. Y teniendo en cuenta que nuestros personajes iban a ir a distintas universidades, mi instinto me decía que debía saltar ese período, y retomar la acción a partir de su egreso de la facultad". Y así es como en el cuarto episodio de la quinta temporada, dará un salto al futuro, retomando la historia siete años más tarde. Según contó el guionista, el objetivo será buscar una excusa que lleve a todos los personajes nuevamente a Riverdale, y una vez allí, "soltarlos en medio de alguna locura".

El salto al futuro significa un repartir y dar de nuevo, reencontrarse con todos los protagonistas en situaciones totalmente distintas, y al parecer, con parejas también distintas. Al parecer, Archie durante esos años se enroló en el ejército, y hasta debió ir a la guerra. De regreso a su pueblo natal, él se pondrá al frente del escuadrón de bomberos. Betty, por su parte, será una agente del FBI. Archie no estará en pareja, y de momento, se desconoce si lo mismo sucederá con Betty. Luego del beso de ambos, y aunque esa situación no tuvo continuidad, puede que muchos años después el romance de "Barchie" tenga un nuevo capítulo.

Con respecto a Jughead, él sí estará en pareja, al igual que Verónica, cuyo marido será uno de los personajes más importantes de la nueva temporada. Por último, Vanessa Morgan, que interpreta a Toni, tuvo la posibilidad de incorporar a la historia su embarazo. La actriz compartió en Instagram esa noticia, con mucha alegría: "Me siento muy agradecida porque el showrunner de la serie, y los productores, hayan agregado mi embarazo a esta ficción. Y también me enorgullezco de mi cuerpo, que me permitió trabajar durante estos nueve meses. ¡Ahora sí llegó el momento de tener un bebé!". La duda al respecto, es si ese niño o niña tendrá algo que ver con Cheryl (Madelaine Petsch).

El salto al futuro es un bienvenido cambio para la ficción, y un punto de partida que indudablemente atraerá a nuevos espectadores a esta serie. Para los intérpretes de la historia, abandonar la adolescencia también fue una feliz noticia, y así lo manifestó en una entrevista Lili Reinhart: "No vamos a ser adolescentes nunca más. Eso me emociona muchísimo, y creo que será fabuloso representar a una adulta. Esta es una gran decisión por parte de Roberto. Y lo cierto es que no podíamos quedarnos anclados en ese colegio durante muchas más temporadas".

Nuevas caras

El salto de siete años permite que varias nuevos personajes entran al complejo mundo de Riverdale. Teniendo en cuenta que los protagonistas atravesaron por distintas experiencias, muchas de las nuevas caras permitirán descubrir aspectos de ese período que no se mostró, pero que de alguna manera, cambió sustancialmente al cuarteto central. Por un lado estará Eric Jackson, un veterano de la guerra que perdió una pierna en servicio a su país. Fue compañero de batallón de Archie, y ambos forjaron una profunda amistad. Y mientras Eric hará lo imposible por dejar atrás los dolorosos recuerdos de la guerra, intentará adaptarse a la vida en ese pueblo.

Otra de las incorporaciones más importantes, es la de Chad Gekko (Chris Mason), el esposo de Verónica. Chad es controlador, compulsivo, y cuando Veronica regrese a su pueblo y se encuentre con amores de su pasado, él no podrá controlar su temperamento.

La última incorporación de peso es Tabitha Tate (Erinn Westbrook), que se presentará como la nieta de Pop Tate (Alvin Sanders). Ella es la nueva dueña del restaurante Pop´s Chock´lit Shoppe, por lo que un eventual choque con Verónica puede ser algo inevitable.

Un personaje que dice adiós

En la vereda opuesta a las llegadas, están quienes dicen adiós. Un intérprete de los que compone la plana adulta de Riverdale se despide de la ficción. Se trata de Skeet Ulrich, que compone a FP Jones, el padre de Jughead. Su última aparición será en el marco de los primeros tres episodios de la quinta temporada, y sobre eso Aguire- Sacasa solo confirmó que FP no será asesinado. En una nota, Ulrich expresó que su papel en RIverdale lo hacía sentir "aburrido desde lo creativo".

La actriz que también anunció su retiro de la serie, pero que luego lo pensó mejor y dio marcha atrás, fue Marisol Nichols, encagarcada de componer a Hermione Lodge, madre de Verónica. La actriz confirmó a comienzos de 2020 que la cuarta temporada sería la última, pero luego de varias reuniones con los guionistas y productores, confirmó que se quedaba en Riverdale. En una entrevista, ella expresó: "Tuve una charla muy larga con Roberto Aguire- Sacasa, creador de Riverdale. Y estoy orgullosa de anunciar no solo que Hermione volverá para la quinta temporada, sino que se mostrará más fuerte que nunca. Así que me entusiasma mucho poder contar su historia y un nuevo aspecto de ella".

El fin del voyeur

Uno de los principales cabos sueltos que dejó la cuarta temporada, fue la trama centrada en el voyeur. Durante los últimos episodios, alguien se ocupó de mandar videos con extrañas filmaciones, que dejaban en claro que muchos de los protagonistas estaban siendo espiados. Poco a poco, esas grabaciones caseras se tornaban más y más perturbadoras, hasta llegar a ese impacto homicidio filmado que reciben Betty y Jughead. Y los guionistas de la serie confirmaron que en los nuevos capítulos de Riverdale se revelará quién se oculta detrás de esas grabaciones, y cuáles son los motivos para realizarlas.

Con nuevos misterios, un salto en el tiempo que lo cambiará todo, y personajes que llegan para sacudir el mapa de Riverdale, todo indica que la saga de Archie está muy lejos de terminar. Y sobre el destino de sus protagonistas, y sus turbulentos futuros románticos, Aguirre-Sacasa opina: "No creo que estemos ante el final del drama o de este cuadrilátero amoroso, bajo ningún punto de vista".

La nueva temporada de Riverdale se estrena en simultáneo con Estados Unidos, hoy a la medianoche por Warner Channel. Las temporadas previas están disponibles en Netflix.

