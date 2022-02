Robo en The Crown: desaparecieron joyas y antigüedades por un valor de 200.000 dólares

La quinta temporada de The Crown llegará a Netflix a finales de este año. Mientras tanto, avanza el rodaje de los últimos episodios de la exitosa ficción, aunque no sin contratiempos. La producción de la serie acaba de denunciar el robo de varias joyas y antigüedades en el set , objetos valorados en más de 200.000 dólares.

Los artículos, en gran parte de época, habrían sido sustraídos la semana pasada cerca de la ciudad inglesa de Mexborough, en Yorkshire, una de las tantas localizaciones donde se están llevando a cabo la filmación de los últimos capítulos, según informó Variety.

La denuncia presentada por Netflix señala que se llevaron más de 350 artículos, incluidos una docena de juegos de candelabros de oro y plata, cristalería antigua y licoreras de cristal dorado de St. Louis, un tocador de plata de diez piezas, amuletos religiosos rusos, una réplica de un huevo de de Fabergé y una esfera de un reloj de pie.

Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton, las tres actrices elegidas para interpretar a la Reina Isabel II a lo largo de los años

“Podemos confirmar que las antigüedades han sido robadas. Esperamos que se encuentren y que se devuelvan de manera segura ”, dijo un portavoz de la plataforma de streaming a Variety. En principio, el improvisto no retrasará el rodaje de la serie.

Según indicó un portavoz del departamento de policía de South Yorkshire que habló con el mismo medio, las autoridades fueron notificadas del robo a las 16.20 horas del miércoles 16 de febrero. “Se informa que tres vehículos que contenían accesorios utilizados en películas y televisión fueron asaltados. Los oficiales investigan el incidente, pero después de agotar diversas vías el caso ha sido archivado a la espera de nuevas líneas de investigación”, señalaron.

Ante esta situación, Netflix ha recurrido a la ayuda del público para recuperar los piezas. S egún Variety , la decoradora de escenarios de The Crown, Alison Harvey, dijo que es posible que los ladrones no se hayan llevado un tesoro tan valioso como esperaban , al menos en lo que respecta al valor de reventa. “Los artículos robados no están necesariamente en las mejores condiciones y, por lo tanto, tienen un valor limitado para la reventa. Sin embargo, son piezas valiosas para la industria cinematográfica del Reino Unido”, dijo. Como alternativa, la producción encontró elementos de reemplazo para dar continuidad a la filmación.

La serie que cuenta la historia de la corona británica desde el principio del reinado de Isabel II estrenarám su quinta temporada en el mes de en noviembre. Pero, a medida que se acerca la fecha, se van conociendo imágenes inéditas de los futuros capítulos y van aumentando las expectativas. Eso es lo que ocurrió con una simple fotografía que adelanta los sucesos que se contarán de la década de los noventa.

Elizabeth Debicki como Diana Spencer será parte de la quinta temporada de la serie The Crown Prensa Netflix

En una imagen del rodaje que se filtró a comienzo de este año, se ve a Elizabeth Debicki, la actriz que interpreta a Lady Di en su etapa adulta, sentada en una tribuna con Salim Dau, el actor israelí que se puso en la piel de Mohamed Al Fayed, el padre de Dodi, la última pareja de la princesa.

De la fotografía se puede deducir que la quinta temporada llegará al último período con vida de Lady Di, ya divorciada y en pareja con Dodi Al-Fayed, heredero de Harrods, del Fulham Football Club y del Hotel Ritz. Se trata de una de las etapas más incómodas para la corona, que le negó el divorcio a la princesa hasta un año antes de su muerte.

Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi, tendrá un gran protagonismo en la próxima entrega de la serie debido a que se dice que gastó grandes sumas de dinero para demostrar que el trágico accidente automovilístico en Paris que terminó con la vida de su hijo y la de Diana fue, en realidad, un asesinato perpetrado por los servicios secretos británicos.