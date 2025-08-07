Sebastián Ortega recuerda a “Locomotora” Oliveras: el día en que la convocó para su serie y un primer encuentro conmovedor

La alegría que se vivía y compartía en el set de rodaje de En el barro cada vez que llegaba es el primer recuerdo que Sebastián Ortega guarda de Alejandra “Locomotora” Oliveras.

La exboxeadora y activista social tuvo su única aparición como actriz en la ficción de En el barro, la nueva serie del universo de El marginal, que llegará a Netflix el 14 de agosto, apenas 18 días después de su fallecimiento a los 47 años, luego de sufrir un ACV. Oliveras interpreta allí a Rocky, una reclusa que hace valer su fuerza física entre las mujeres alojadas en la prisión de La Quebrada.

Fue Ortega quien tuvo la idea de convocarla para este proyecto. La experiencia actoral de Oliveras era nula, pero sabía moverse frente a las cámaras desde aquella primera aparición en 2007 como participante de la competencia de “Bailando por un sueño”, que continuó con apariciones constantes en programas de actualidad.

Una imagen de Alejandra "Locomotora" Oliveras como Rocky, el personaje que interpreta en la serie En el barro

El creador y showrunner de En el barro se convenció definitivamente al verla en una pantalla de TV durante una visita a la casa de sus padres, Palito Ortega y Evangelina Salazar. “Estaban viendo un programa, no me acuerdo cual, con Locomotora como invitada. Ahí me dije: es ella, es ella. No tuve dudas. Se lo comenté enseguida a mi socio, Pablo Culell, que me recordó que no era actriz. Le dije que no me importaba, la quería como Rocky. Y el tiempo me dio la razón”.

Según recuerda Ortega, Oliveras llegó a la primera reunión en las oficinas de Underground con un álbum de fotos. “Me empezó a contar su vida y me dijo: ‘yo quiero trabajar con ustedes y hacer esta serie, pero también quiero que mi personaje esté preso por haber hecho esto, esto y lo otro, quiero representar a estas mujeres que por defender a sus hijos terminaron en la cárcel’. Me pareció extraordinariamente conmovedor”, evoca.

Oliveras no paraba de hablar y le decía a Ortega que quería hacer la película de su vida y ser su protagonista. “Seguía, seguía, no paraba de hablar. En ese momento pensé que iba a ser difícil controlarla en el set. Y sin embargo se puso automáticamente a disposición. Era súper aplicada, responsable, dispuesta a aprender. Hicimos con ella unas cuantas sesiones de coaching. Trabajó mucho con Alejandra Ciurlanti para saber cómo tenía que colocar la voz y a moverse con cierto grado de intención dependiendo de lo que le tocaba grabar”, cuenta el productor.

Alejandra "Locomotora" Oliveras

En la memoria de Ortega, cada comienzo de jornada con Oliveras llegando al set fue algo que no se pareció a nada que hubiese visto antes dentro de un set: “Empezamos a grabar hace un año, para el 20 de junio, en una antigua fábrica de Nobleza Piccardo. Teníamos en esos galpones cinco grados menos que en la calle. Hacía un frío de morirse y Locomotora antes de grabar arrancaba una serie de ejercicios para que todo el elenco entrara en calor. Ella armaba el training cotidiano para todas las chicas y lo compartía con ellas”.

A partir de esta rutina de entrenamiento impulsada por la exboxeadora, una corriente de alegre energía se extendía por todo el set, según el relato de Ortega. “Estamos todos muy tristes –concluye-. Nos cuesta asumir que ya no está. Yo la conocí a partir de este proyecto y siempre supe que era una persona increíble, una mujer valiente y tan sabia dentro de lo que era el personaje y lo que había sido su vida. No puedo creer que esta energía ya no va a estar más”.