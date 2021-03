Series: cinco ganadoras del Globo de Oro para volver a ver

The Crown. Aunque ya se sabe que los premios Globo de Oro no se destacan por la seriedad de sus votaciones aun ese desprestigiado grupo de casi 90 votantes de la Asociación de periodistas extranjeros en Hollywood a veces acierta. Así lo hicieron cuando destacaron a la cuarta temporada de The Crown como la serie más nominada y luego la gran triunfadora de la ceremonia de entrega el domingo pasado. Lo cierto es que muchos espectadores ya conocían las virtudes del programa creado por Peter Morgan desde el comienzo, pero la buena noticia es que su superlativo elenco rotativo siempre logra ser reconocido. En este caso, le tocó celebrar a Josh O´Connor que ya desde la tercera temporada, en sus primeras apariciones como el joven príncipe Carlos, había demostrado el talento que corroboró en la cuarta cuando le tocó jugar la mayoría de sus escenas con la principiante Emma Corrin, la joven actriz elegida para interpretar a Lady Di desde la adolescencia que se llevó el premio a mejor actriz en drama. En la categoría de reparto la ganadora fue Gillian Anderson gracias a su asombrosa composición de Margaret Thatcher. Cuatro temporadas. Disponibles en Netflix.

Trailer de "Ted Lasso" - Fuente: Youtube / Apple

Ted Lasso. A algunos el aislamiento social obligado por la pandemia les despertó la curiosidad por las artesanías, a otros por la cocina o la pastelería, pero pocas actividades deben haber resultado más satisfactorias que ver este comedia que muchos descubrieron al tiempo que empezaban a “criar” su masamadre. La historia del entrenador de fútbol americano que en medio de una crisis matrimonial acepta un empleo como director técnico de un equipo de fútbol británico sin saber casi nada del juego ni de la competitiva Premier League, es extraordinaria. Y en gran medida lo es gracias a su protagonista, Jason Sudeikis, el veterano de Saturday Night Live que armó equipo con el guionista Bill Lawrence (Scrubs) para construir un relato optimista, hilarante y profundo al mismo tiempo. Y un personaje central tan empático y peculiar que le consiguió a Sudeikis el premio al mejor actor de una comedia. Una temporada. Disponible en Apple TV+.

Trailer de Descuida, yo te cuido - Fuente: YouTube

Descuida, yo te cuido. Rosamund Pike es una actriz que sabe aprovechar al máximo su imagen. Rubia, alta y casi la encarnación de la rosa inglesa, la actriz pudo ser la Jane Bennet de Orgullo y prejuicio de Joe Wright y la pérfida protagonista de Perdida de David Fincher y en la misma línea está Marla, su personaje en esta comedia negrísima dirigida por J. Blakeson. Ambiciosa, despiadada y por demás habilidosa cuando se trata de salirse con la suya, la tutora profesional de ancianos ricos que ella presenta como vulnerables, Marla hace gala de una frialdad que Pike transmite con soltura. Tan dispuesta a controlar todas las variables que ni un pelo puede salirse de lugar en su peinado, el personaje sostiene todo el relato, incluso cuando la trama pierde el rumbo. Después de dos nominaciones anteriores finalmente, gracias a la intrépida Marla, a Pike le llegó su Globo de oro como mejor actriz de comedia en cine. Disponible en Netflix.

Los Rose, la familia en el centro de Shitts Creek, en toda su decaída gloria

Shitt’s Creek. Con seis temporadas brillantes y un final que le hizo justicia a toda su marcha, esta comedia creada por Eugene y Dan Levy, el dúo de padre e hijo armaron el equipo soñado para contar la historia de la familia Rose, unos ricachones ostentosos que de un día para el otro pierden todo su dinero y propiedades salvo el pueblo del título que compraron como una broma cuando la plata sobraba y el aburrimiento acechaba. Con la magistral actuación de Catherine O’Hara (premiada con el Globo de Oro a mejor actriz de comedia), como Moira Rose, una actriz de telenovelas de antaño que vive en un universo paralelo de su propia creación siempre acompañada por sus pelucas y un sentido inflado de su propia fama, Shitt´s Creek logró llamar la atención en un océano de series. La ganadora de nueve premios Emmy cuenta con un elenco de excepcionales actores y unos guiones que aprovecharon al máximo sus talentos para convertir a la pequeña serie canadiense en un gigante global. Disponible en Comedy Central.

Trailer El juicio de los 7 de Chicago - Fuente: Netflix

El juicio de los 7 de Chicago. Aaron Sorkin es uno de los guionistas más celebrados y al mismo tiempo más discutidos de la TV y el cine norteamericano. Un avezado observador de la vida política de su país, desde sus tiempos de dramaturgo con la obra Cuestión de honor que él mismo adaptó para la pantalla grande, su guion del film Mi querido presidente y su triunfal paso por la TV con series como Sports Night y The West Wing, no sorprende entonces que haya decidido contar la historia de los 7 de Chicago. En su segundo intento como director, Sorkin volvió a situar la acción en un tribunal esta vez para reflejar el juicio que puso en cuestión el movimiento pacifista durante la guerra de Vietnam. Con una estructura narrativa notable y unos actores dispuestos a encarnar figuras de la vida real como Abby Hoffman, encarnado por Sacha Baron Cohen, y Tom Hayden, a cargo de Eddie Redmayne, Sorkin vuelve a demostrar su fortaleza a la hora de construir relatos fascinantes con la precisión y el ritmo de una sinfonía. Disponible en Netflix.