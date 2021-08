Series de agosto: qué ver en Amazon Prime Video, Apple TV+, A&E, Disney+ y más

Cuáles son los estrenos en materia de ficciones televisivas que no hay que dejar pasar durante este mes

Martín Fernández Cruz PARA LA NACION

Comienza un nuevo mes, y las principales plataformas streaming y señales de cable ofrecen una batería de estrenos que vale la pena descubrir. Un imperdible documental sobre una de las bandas de rock más grandes del planeta, una nueva ficción de Marvel y el regreso de los adolescentes de Riverdale son solo algunas de las atractivas propuesta de julio.

Mr. Corman (primera temporada)

Joseph Gordon-Levitt protagoniza, produce y dirige Mr. Corman, una ficción centrada en un sufrido personaje que debe abrazar un destino no deseado. Josh Corman es un joven de treinta y pico, que siempre luchó por dedicarse profesionalmente a la música. Pero las cosas no salieron bien y por ese motivo termina por aceptar un trabajo como maestro de escuela primaria. Su vida romántica tampoco marcha según lo esperado, y cuando su pareja lo abandona, su día a día lo lleva a convivir con un viejo amigo de la secundaria. Sin embargo, y a pesar de todas las dificultades que se le presentan, Josh no baja los brazos y aprende a hacerse amigo de sus miserias. Esta comedia dramática es una de las grandes apuestas de Apple TV+. Acompañan a Gordon- Levitt Debra Winger, Juno Temple y Jamie Chung.

Disponible a partir del 6 de agosto, por Apple TV+.

What If…? (primera temporada)

Luego de tres producciones con actores, Marvel estrena para Disney+ su primera ficción animada con una propuesta de lo más atractiva. Basándose en la línea de historietas What If..?, en la que se plantea qué hubiera sucedido con determinado personaje si las circunstancias los hubieran llevado por otros caminos, esta nueva serie “contrafáctica” presenta nueve relatos, que imaginan versiones alternativas de los héroes y heroínas de este universo, pero en situaciones totalmente diferentes a las ya conocidas. De ese modo, en esta propuesta hacen su debut personajes como la Capitana Carter (¿qué hubiera sucedido si el suero de súper soldado lo recibía Peggy Carter?) como así T´Challa convertido en Star Lord, Hawkeye como una suerte de Hulk, un Spider-Man encargado de dominar la magia como el nuevo Doctor Strange, y un mundo solo habitado por versiones zombis de los superhéroes de Marvel.

A partir del 11 de agosto, todos los miércoles un nuevo episodio en Disney+

Riverdale (quinta temporada, segunda parte)

Archie (K.J. Apa), Jughead (Cole Sprouse) y el resto de los amigos y amigas del grupo de Riverdale regresan en la segunda mitad del quinto año de esta ficción, y en un momento que marca un punto y aparte en la evolución de la trama. Los adolescentes ya son adultos, y la historia da un salto de siete años para mostrarlos en puntos muy distintos de sus vidas, cuando la pandilla se reencuentra en su pueblo natal después de muchos cambios. El protagonista tuvo un importante paso por el ejército, Betty (Lili Reinhart) es una reconocida agente del FBI que carga con el trauma de una dolorosa experiencia, Verónica (Camila Mendes) está casada y pareciera haber dejado atrás el dominio que su padre ejercía sobre ella, y Jughead cumplió su sueño de convertirse en escritor, pero un bloqueo creativo lo tiene atrapado y preso de importantes deudas. Verse nuevamente entre todos, y cumplir el sueño de devolverle a su antiguo colegio el prestigio perdido, los llevará a enfrentar dolores del pasado, y corregir esos errores que aún en su adultez, los siguen persiguiendo.

Los nuevos episodios de Riverdale comienzan a partir del 11 de agosto a la medianoche, por Warner Channel.

Modern Love (segunda temporada)

A dos años del estreno de su primera temporada, llegan nuevos episodios de Modern Love, la serie temática basada en relatos de amores reales de The New York Times, a Amazon Prime Video. Una vez más, esta ficción presenta un esquema basado en historias autoconclusivas, que exploran distintas formas de concebir la cambiante naturaleza de los vínculos románticos . Tomando como punto de partida algunos de los relatos publicados en la columna “Modern Love”, estos capítulos desarrollan distintas tramas centradas en la exploración de la sexualidad, un romance de una noche o los fantasmas que deja un amor perdido. Entre los protagonistas que llevarán adelante esta nueva temporada de ocho historias, se encuentran Kit Harington, Anna Paquin, Minnie Driver, Dominique Fishback y Tom Burke, entre muchos otros.

La segunda temporada de Modern Love estrena el 13 de agosto por Amazon Prime Video.

Nueve perfectos desconocidos (miniserie)

Luego del éxito que le significó Big Little Lies, Nicole Kidman se convierte en la protagonista (y productora) de una nueva adaptación de una novela de la misma autora, la australiana Liane Moriarty. Nueve perfectos desconocidos se centra inicialmente en Frances Welty (Melissa McCarthy), una autora de novelas románticas, que decide visitar un centro de descanso para refugiarse de un doloroso fracaso, y para aliviar un intenso dolor que la aqueja. Una vez allí, conoce a Masha (Kidman) la directora del lugar, y una mujer que poco a poco se revela como un verdadero misterio. Junto a otras ocho personas más que también acuden a ese sitio en busca de un descanso, Frances descubrirá que las terapias de Masha pueden transformarse en una pesadilla emocional, que los obligará a enfrentar a sus demonios internos. Nueve perfectos desconocidos, si corre la misma suerte de Big Little Lies, promete ser no solo uno de los lanzamientos más importantes del mes, sino también de todo 2021.

La serie completa estará disponible desde el 20 de agosto, en Amazon Prime Video.

Kisstory (miniserie documental)

Sin lugar a dudas, Kiss es una de las bandas más importantes del mundo. Bajo el firme liderazgo de Paul Stanley y Gene Simmons, el grupo creó infinidad de himnos musicales, videoclips míticos y shows que quedaron tatuados en el recuerdo de sus fans. Y una historia tan importante como extensa finalmente será homenajeada a través de esa miniserie documental de dos entregas, en donde serán los mismos protagonistas quienes desnuden la vida íntima de este grupo. A lo largo de cuatro horas, serán muchos los testimonios que dan cuenta del funcionamiento de Kiss, cuáles fueron sus polémicas más importantes, y la influencia decisiva que la banda tuvo en el rock no solo desde lo musical, sino también en lo cultural.

Los dos episodios se emitirán el sábado 21 y el domingo 22 de agosto, a las 22.00 por A&E.

See (segunda temporada)

En un mes marcado por nuevas temporadas de series muy populares, otra de las que se suma a esa lista es See. Este drama post apocalíptico presenta una historia que transcurre en un futuro muy lejano, en el que un poderoso virus le quitó a toda la humanidad la capacidad de ver. De ese modo, las personas debieron construir un nuevo tipo de civilización y una nueva clase de sociedad. En el centro de la historia, el nacimiento de dos gemelos cuyo sentido de la vista funciona a la perfección, marca un quiebre en ese mundo. En los nuevos episodios, Baba Voss (Jason Momoa) intenta reunir nuevamente a su clan a medida que la guerra entre dos de los imperios más poderosos ya resulta inevitable. Por otra parte, el reencuentro del protagonista con su hermano Edo Voss (Dave Bautista), también detonará nuevos peligros y viejos rencores.

A partir del 27 de agosto estará disponible la nueva temporada de See, en Apple TV+.