Series de enero: qué ver en HBO, FOX, AXN y más

The Outsider, uno de los estrenos fuertes de HBO para enero

Martín Fernández Cruz 6 de abril de 2020 • 15:25

El 2020 ya comenzó y las principales señales de cable y streaming preparan nuevos lanzamientos para acompañar al público que, desde sus vacaciones o desde su casa, quiere ver las series que llegan en enero . Por este motivo hacemos un repaso de las propuestas más destacadas del mes

The Outsider (miniserie)

Basada en la novela de Stephen King , esta miniserie protagonizada por Ben Mendelson y Jason Bateman es uno de los estrenos más importantes del mes. Luego del éxito de 22/11/63 , aparece una nueva ficción corta basada en una novela del popular escritor estadounidense. Aquí el protagonista es el detective Ralph Anderson (Mendelson), quien luego de una ardua investigación encuentra que un profesor de gimnasia escolar llamado Terry Maitland (Bateman), es el responsable de asesinar y mutilar a un niño de once años. A partir de ese momento, el pacífico pueblo en el que ocurrió el delito comienza a pedir la cabeza del acusado y acosa a su familia incansablemente. Pero Maitland asegura ser inocente y si bien numerosas pruebas lo encuentran como el culpable del homicidio, nuevas evidencias podrían señalar que en realidad él se encontraba en las afueras cuando el niño fue brutalmente asesinado. Por ese motivo, el detective deberá retomar su investigación para finalmente descubrir cómo es que la misma persona pudo estar en dos lugares al mismo tiempo. Estrena por CLARO Video y HBO el 12 de enero.

Curb Your Enthusiasm (décima temporada)

Larry David es uno de los fenómenos culturales más importantes de finales de siglo XX, y comienzos del XXI. Cuando creó Seinfeld junto a Jerry, revolucionaron las reglas de la sitcom , y con el estreno de su propia serie en 2000 llevó los límites de lo permitido un paso más. En su propia comedia, David se interpreta a sí mismo y propone una ficción basada en su supuesta cotidianidad. En esa vida ficticia, Larry lidia con la fama de ser el creador de Seinfeld , encuentra desafíos laborales de todo tipo y entra en absurdas discusiones con amigos y familiares. Y en ese último punto es en donde radica el verdadero encanto de esta sitcom , en las mil neurosis de David y cómo su entorno se encarga de hacer que su día a día sea una verdadera pesadilla. El guionista, que este año cumplirá 73 años, aún es un verdadero lujo en la televisión, y debido a los espacios que se toma entre temporada y temporada (la última fue en 2017) es que la calidad de su serie permanece intacta. A partir del 19 de enero, todos los domingos a la medianoche por HBO.

Criminal Minds (temporada final)

Uno de los policiales más longevos de la televisión llega a su final. Con el inicio de su decimoquinta temporada, Criminal Minds prepara todo para lo que será su despedida, luego de superar por mucho la barrera de los trescientos episodios. Desde su debut en septiembre de 2006, esta serie se convirtió en un éxito y si bien hubo temporadas que lograron importantes picos de popularidad y una sólida base de fans, se mantuvo fiel a su propuesta permitiendo que la historia se prolongara a lo largo de una década y media. Con una distancia de solo cinco días con respecto a su estreno en los Estados Unidos, el último año de Criminal Minds comenzará con un salto en el tiempo y el regreso de Chameleon, uno de los delincuentes más peligrosos a los que enfrentó el grupo central. La temporada contará solo con diez episodios y los actores Joe Mantegna, Matthew Gray Gubler, A. J. Cook y Kirsten Vangsness volverán a ponerse en la piel de sus personajes por última vez para despedir a este policial que quedará anclado en la historia de la televisión. A partir del 13 de enero, todos los lunes, a las 23, por AXN

Alienígenas ancestrales (temporada doce)

Cualquier no iniciado en el mundo del ufólogo Giorgio Tsoukalos podría suponer que el planteo de esta serie documental es un poco descabellado. La tesis del ciclo es que durante millones de años, los alienígenas visitaron la Tierra en repetidas oportunidades y mantuvieron contacto con los seres humanos de distintas épocas, pero alcanza con ver un episodio de este documental para comprobar no solo el enorme carisma del conductor, sino que las pruebas que presenta para sostener sus teorías resultan mucho más sólidas de lo que parecen a priori. Por este motivo, el programa no solo aún goza de mucha popularidad sino que Tsoukalos se convirtió en una cara ampliamente reconocida incluso entre quienes jamás vieron un episodio de Alienígenas ancestrales . En los nuevos capítulos, el conductor y su equipo analizan la posibilidad de que entidades históricamente descritas como ángeles o fantasmas, hayan sido en realidad extraterrestres que se le aparecieron a distintas personas a lo largo de la historia. Todos los sábados, a las 22:35, por History Channel.

Jane the Virgin (temporada final)

Es indudable que Jane the Virgin es una de las ficciones más auténticas de los últimos años. Aquí la protagonista es Jane (Gina Rodriguez), una joven virgen que por un error en una institución ginecológica es inseminada artificialmente con el esperma de su jefe. A partir de ahí, ella se convierte en una suerte de milagro andante, en la virgen que por obra y gracias de una fuerza mayor quedó embarazada. Aunque lejos de la estampita, la protagonista comienza a partir de ese momento un complejo viaje personal en el que debe combinar el hecho de esperar al bebé de otro hombre, mientras intenta afianzar la relación con su novio. De esta forma transcurre esta dramedy de mil enredos, protagonizado por una entrañable galería de personajes y con un notable amor por los culebrones y sus mil clichés, pero lejos de parodiarlos o burlarse, la serie incorpora latiguillos y situaciones que revelan el conocimiento y el amor que tiene por ese género la creadora de esta ficción, la guionista Jennie Snyder Urman. La última temporada se puede ver de lunes a viernes, a las 18.50, por Lifetime.

God Friended Me (primera temporada)

La idea de Dios siempre es fuente no solo para grandes relatos bíblicos, sino también para todo tipo de comedias y eso es lo que sucede en esta nueva serie de Warner Channel en la que un ateo llamado Miles (Brandon Michael Hall) descubre para su sorpresa que Dios le pidió amistad en Facebook. ¿Puede ser alguien que quiere burlarse de él o cabe la posibilidad que realmente Él esté intentando contactarlo a través de las redes sociales? A partir de ese momento, y un poco a pesar suyo, Miles se convierte en una especie de agente de Dios y de ese modo entrará en contacto con todo tipo de personas y situaciones que deberá resolver. De lunes a viernes, a las 15, por Warner Channel.

Pose (segunda temporada)

De la inagotable mente de Ryan Murphy , responsable de éxitos como Glee, American Horror Story o Scream Queens , en 2018 llegó Pose, una ficción que al momento de su estreno recibió de forma unánime elogios de la crítica. La serie hace foco en la comunidad LGBTQ en la New York de finales de los ochenta, puntualmente en el mundo de la cultura ballroom. Dentro de ese ámbito, la trama se centra en Blanca Rodriguez (MJ Rodriguez), quien decide dar un vuelco a su vida luego de enterarse que tiene VIH. Y con ella al frente, la historia se sumerge en un mundo pocas veces reflejado en la televisión y en los agridulces momentos de un colectivo definido por la necesidad de vivir en libertad su identidad, pero acosado por una sociedad que lo discrimina. En la segunda temporada, Pose da un breve salto en el tiempo y traslada la acción a los noventa, un momento en el cual el VIH se convirtió en un monstruo que reforzó la estigmatización hacia el colectivo LGBTQ. A diferencia del primer año, la segunda temporada de Pose tendrá diez episodios. Desde el 15 de enero, todos los miércoles, a las 00:20, por Fox Premium.

The Purge (primera temporada)

La saga The Purge en los últimos años ganó muchísimos fans. La primera película de la franquicia planteaba una realidad en la que durante una noche por año se decretaba la llamada Purga, un lapso de doce horas en los que todos los delitos estaban permitidos. El concepto caló hondo en los espectadores, la idea tuvo varias secuelas y ahora llega la primera serie ambientada en ese mundo. En esta historia el protagonista es Miguel (Gabriel Chavarria), un Marine que en medio de la madrugada más violenta del año, regresa a su casa preocupado por un mensaje emitido por su hermana. Durante su búsqueda, Miguel encontrará a todo tipo de personajes, algunos a favor de la Purga y otros en contra, a lo largo de una noche en la que todo está permitido y en la que él deberá decidir hasta dónde es capaz de llegar en su plan por sobrevivir. Todos los viernes de enero, a las 22, por Space.

Boonie Bears (primera temporada)

Cuando esta serie infantil se estrenó en China en 2012 no tardó demasiado en convertirse en el programa infantil más popular de ese país. En los años siguientes, los Boonie Bears comenzaron a conquistar otros países del mundo y ahora llegan a la Argentina de la mano de Discovery Kids. Los protagonistas de esta aventura son Briar y Bramble, dos osos que constantemente se enfrentarán a Logger Vick, un atípico guía turístico con una obsesión por talar árboles. En cada uno de los episodios, los personajes conocerán a los muchos habitantes que viven en el bosque, intentarán preservar la naturaleza y en alguna ocasión, hasta unirán fuerzas con Vick. De lunes a viernes, a las 18, por Discovery Kids.