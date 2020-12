Series: si te gustó Glee, te va a gustar El baile, con Meryl Street

Glee, la serie que le puso música a la TV

Si te gustó Glee...Cuando se estrenó en 2009 no había otra serie como ésta. La idea de que una ficción ambientada en una escuela secundaria pudiera incluir a alumnos desganados, maestros que no los soportan y un maltrato generalizado a todo el que se atreviera a ser diferente parecía destinada al fracaso. Pero todo cambió cuando los marginados de siempre se pusieron a cantar y bailar. Entonces, entre los temas más populares del cancionero norteamericano y más referencias al mundo de los musicales de las que se hubieran incluido antes en una serie, contra todo pronóstico, la creación de Ryan Murphy se convirtió en un fenómeno. En principio con sutileza y hacia el final del ciclo con pinceladas más gruesas, la historia se ocupó de ampliar el espectro de la representatividad de las minorías sexuales y raciales en la pantalla chica. 6 temporadas. Disponibles en Netflix.

Te va a gustar El baile. Muchos años y muchísimos millones después de Glee, Ryan Murphy sigue siendo uno de los productores más prolíficos de la TV. A partir de su acuerdo con Netflix el productor y director se propuso llevar a la pantalla chica la mayor cantidad de estrellas y temas relacionadas con los musicales de Broadway como fuera posible. Su más reciente película, El baile, es una adaptación de una obra escrita con evidentes puntos de contacto e inspiración tomados de Glee.

Basada en el caso real de una adolescente al que la asociación de padres de su escuela le denegó el pedido de asistir al baile de graduación con su novia, la película (como su material teatral de origen) rebalsan de referencias a Broadway y sus estrellas. Y como sucedía en la serie con Rachel (Lea Michele) sus protagonistas tienen tanto talento como ego. Meryl Streep interpreta a Dee Dee Allen, una diva del teatro con un par de premios Tony en su haber, un musical sobre la vida de la primera dama Eleonor Roosevelt que fue un fracaso estrepitoso y la necesidad de redimirse frente al público. Su oportunidad llega cuando Angie (Nicole Kidman) una bailarina de reparto se entera de la historia de Emma (Jo Ellen Pellman), la joven pueblerina discriminada por ser abiertamente lesbiana. Con su misión "solidaria" definida, Dee Dee y su troupe viajan a Indiana, casi otro país para ellos en comparación con Manhattan, para "rescatar" a Emma y de paso quedar como héroes a los ojos de los demás. El resultado es una historia llena de bailes, canciones y emoción que bien podría haber formado parte de uno de los grandilocuentes sueños de Rachel, la insoportable solista de Glee. Disponible en Netflix.

Si te gustó Grace y Frankie... La historia de una amistad improbable, surgida en las peores circunstancias imaginables, protagonizada por dos actrices mayores de setenta años fue en su momento una de las apuestas más atrevidas de Netflix. Claro que la plataforma de streaming contaba con la garantía de unos guiones escritos por Martha Kaufman, una de las creadoras de Friends, y el oficio de sus dos estrellas: Jane Fonda y Lily Tomlin. Lo que pocos imaginaron es que la serie revitalizaría la comedia televisiva y les daría a sus talentosas protagonistas el reconocimiento que el cine hace años les estaba retaceando. Las historias de la tercera edad, el vínculo con los hijos y la posibilidad de vivir a pleno más allá de lo que indique el calendario hicieron de Grace y Frankie, un ciclo inolvidable. 6 temporadas. Disponibles en Netflix.

Miriam Margoyles en Bucket

Te va a gustar Bucket. Es probable que a muchos espectadores el nombre de Miriam Margolyes no le suene demasiado. Sin embargo, bastará apenas una imagen de la actriz británica para reconocerla como una asidua interprete del cine y la TV. Con apariciones en programas como Call the Midwife y películas como La edad de la inocencia y Harry Potter y la cámara de los secretos, entre muchas otras, en esta comedia Margolyes es por fin la protagonista. En la serie británica la actriz interpreta a Mim, una señora que al cumplir setenta años decide que llegó la hora de aprovechar su tiempo haciendo las cosas que tiene pendientes, un largo listado de aventuras que decide experimentar antes de morir. El problema es que para hacerlo necesita a su hija Fran, una mujer que se crió apenas tolerando las excentricidades de su madre. "Me dejaste y te fuiste a rescatar a Nelson Mandela... ¡A Alicante!", le reclama la hija sobre un pasado repleto de desatenciones. Pero Mim no tiene tiempo para los recuerdos: un diagnóstico médico y la certeza de que "los setenta son los nuevos treinta", la impulsan. Una comedia alocada y sensible, Bucket es la historia que hará que los espectadores reconozcan el nombre de Margolyes con una sonrisa. Una temporada. Disponible en AcornTV.

